Taraji P. Henson are dreptate în ceea ce privește diferențele de salarizare pentru femeile de culoare

Nota redacției :Sophia A. Nelson este jurnalistă și autoarea cărții "Black Woman Redefined: Disiparea miturilor și descoperirea împlinirii în epoca lui Michelle Obama". Opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Citiți mai multe opinii pe CNN.

Sophia A. Nelson.

Din distribuția de vedete face parte actrița nominalizată la Oscar Taraji P. Henson în rolul lui Shug Avery, irepresibila cântăreață de jazz cu un spirit indomabil. Însă, în cadrul unui eveniment recent cu Gayle King și membrii distribuției filmului, Henson a izbucnit în lacrimi în timp ce își descria angoasa de a fi plătită insuficient în decursul unei cariere de zeci de ani ca actor de culoare la Hollywood. Ea a spus că disparitatea salarială a determinat-o chiar să se gândească să renunțe la actorie.

Strigătul sincer al lui Henson a rezonat cu alți actori de culoare și seamănă cu remarcile pe care le-au făcut și alții de-a lungul anilor. Viola Davis, una dintre cele mai realizate actrițe de la Hollywood, cu un rar EGOT la activ, a ținut prima pagină a ziarelor cu plângerea sa din 2018 că actrițele de culoare câștigă "poate cam o zecime" din ceea ce sunt plătite actrițele albe din industrie.

Observațiile ei au atins o coardă sensibilă și la mine, o femeie de culoare care nu lucrează la Hollywood, dar care știe de prima mână că diferența de remunerare rasială continuă să fie mare, largă și profundă. Acest lucru este, de asemenea, ceea ce arată datele: Un studiu recent realizat de Asociația Americană a Femeilor Universitare, intitulat " Black Women and the Pay Gap" (Femeile de culoare și diferența de salarizare), a constatat că, în medie, femeile de culoare au fost plătite cu 64% din ceea ce câștigau bărbații albi non-hispanici în 2021. Latinele și femeile native se confruntă, de asemenea, cu diferențe salariale substanțial mai mari din cauza efectelor combinate ale rasismului și sexismului, potrivit studiului.

Știu despre disparitățile salariale nu doar din cercetări însă, ci și din experiența mea trăită. Acesta este motivul pentru care am părăsit profesia de avocat în 2008 și nu m-am mai uitat înapoi. A fost greu să lucrez pe cont propriu ca și consultant, dar faptul că eram propriul meu șef mi-a permis să mă concentrez pe munca mea, în loc să fiu nevoită să mă descurc în politica enervantă a biroului și în microagresiunile legate de rasă și gen.

Indiferent dacă lucram în serviciul public sau la o firmă de avocatură privată de lux, salariul meu a fost întotdeauna mai mic, chiar și atunci când experiența sau acreditările mele erau superioare. Și ori de câte ori se făcea presiuni pentru transparență în ceea ce privește salarizarea femeilor sau a minorităților, bărbații care conduceau aceste instituții se împotriveau și mai tare.

O poveste adevărată: Am pierdut o dată un loc de muncă la începutul carierei mele pentru că am aflat despre diferențele salariale flagrante dintre mine, ca avocat, și un bărbat alb care a abandonat facultatea, și un altul cu doar o diplomă de licență. Când i-am cerut șefului meu, pe atunci bărbat, o mărire de salariu pe baza muncii și a acreditărilor mele, am fost concediată o săptămână mai târziu. Ești etichetat ca fiind "dificil" dacă refuzi să taci și să accepți cu recunoștință tot ceea ce ți se aruncă.

Acesta este motivul pentru care angoasa lui Henson în legătură cu această problemă este perfectă - ea surprinde ceea ce înseamnă pentru bunăstarea emoțională a femeilor de culoare faptul că sunt prost plătite. Este asemănător cu răul pe care îl suferim atunci când depunem munca grea pentru a obține o educație confruntându-ne cu șanse la fel de dificile. Sau atunci când câștigăm premii pentru munca noastră, dar tot nu suntem considerate suficient de bune pentru a fi remunerate la fel ca și colegii albi.

Deci, care este calea de urmat? Cred că aceasta începe cu femei de culoare de profil înalt, precum Henson, care să semnaleze cu voce tare și clar această disparitate: "M-am săturat să muncesc atât de mult, să fiu grațioasă în ceea ce fac și să fiu plătită cu o fracțiune din preț", a declarat Henson pentru Gayle King la SiriusXM. "M-am săturat să le aud pe surorile mele spunând același lucru la nesfârșit. Ajungi să obosești. Aud oamenii spunând: 'Muncești mult'. Ei bine, trebuie să o fac. Matematica nu este matematică". ("The Color Purple" a fost distribuit de Warner Bros. care, ca și CNN, este deținut de Warner Bros. Discovery).

Dincolo de acest lucru, mi-aș dori ca mai multe actrițe, avocate, directoare de corporații și cadre universitare albe de profil înalt să fie solidare cu surorile lor negre și brune în timp ce urcă pe scara succesului financiar și profesional. Se numește intersecționalitate și alipire.

Oamenii care au acest tip de putere ar putea să o folosească pentru a face o diferență reală.Sheryl Sandberg a scris bestsellerul global, "Lean In", îndemnând femeile să ia inițiativa și să facă un pas înainte, un sfat care nu prea avea ce să le spună femeilor de culoare care se confruntă cu obstacole mai mari în America corporatistă, dar ea este doar un caz de referință. Desigur, nu depinde doar de femeile albe să abordeze disparitatea; bărbații albi și bărbații de culoare trebuie să o vadă și să lucreze pentru a o remedia și ei.

Liderii corporativi albi par să nu ne vadă. Și, în mare parte, acest lucru se datorează faptului că suntem subreprezentați acolo - astfel încât devine un fel de cerc vicios. În prezent, în Fortune 500, doar 10% dintre directorii executivi sunt femei. Doar două sunt femei de culoare.

Femeile de culoare nu ocupă locuri de muncă prestigioase în vârful scării corporative, câștigând salarii uriașe - iar diferența de remunerare duce la o diferență de bogăție. Potrivit Institutului Urban, femeile de culoare se confruntă cu un decalaj de 90% în ceea ce privește bogăția, iar diferența de venituri determină două treimi din acest decalaj. Grupul de reflecție spune că femeile de culoare pierd peste 900.000 de dolari pe parcursul unei cariere de 40 de ani din cauza acestui decalaj de venituri.

Fiind plătite mai puțin, femeilor de culoare le este mai greu să se elibereze de sărăcia generațională, ceea ce poate duce la lipsa oportunităților educaționale, la dificultăți în realizarea visului de a deveni proprietari de locuințe și la o scădere a stimei de sine.

Și toate acestea, la rândul lor, pot alimenta un sentiment de disperare, indiferent dacă ești o mamă cu guler albastru care se luptă să pună mâncare pe masă sau o vedetă de la Hollywood, precum Taraji Henson, care are perfectă dreptate că în acest moment al carierei sale - ca multe dintre noi, care au fost subcompensate ani de zile - ar trebui să fie plătită la valoarea ei.

