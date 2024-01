Sute de migranți au fost lăsați în New Jersey, ocolind restricțiile din New York

Ordinul, emis săptămâna trecută de primarul orașului New York, Eric Adams, cere companiilor de autobuze charter care transportă migranți în New York să furnizeze oficialilor de gestionare a situațiilor de urgență din New York listele de pasageri, precum și orele și locațiile de coborâre anticipate cu cel puțin 32 de ore înainte de sosirea acestora.

Adams a emis ordinul ca răspuns la efortul depus timp de luni de zile de Texas și de alte câteva state conduse de republicani de a trimite zeci de mii de migranți și solicitanți de azil în avioane și autobuze către marile orașe cu primari democrați, adesea cu un preaviz foarte scurt sau chiar deloc.

În acest weekend, cel puțin patru autobuze au oprit în gara Secaucus Junction, primul autobuz sosind sâmbătă dimineața, potrivit unui comunicat de presă al primarului din Secaucus, NJ, Michael Gonnelli.

"Din câte am înțeles, după ce au fost lăsați la gară, migranții au luat apoi trenuri spre New York City", a declarat Gonnelli. "În acest moment, se pare că biletele de tren sunt asigurate pentru migranți și că aceștia s-au îndreptat spre destinația lor finală".

Gonnelli a spus că se pare că "operatorii de autobuze au găsit o portiță în sistem pentru a se asigura că migranții ajung la destinația lor finală, care este New York City".

Într-o postare de duminică pe X, fostul Twitter, orașul Jersey City a declarat că biroul său de gestionare a situațiilor de urgență a aflat că "aproximativ 10 autobuze din diferite locații din Texas și unul din Louisiana au ajuns la diferite stații de tranzit din întregul stat, inclusiv Secaucus, Fanwood, Edison, Trenton", cu aproape 400 de migranți.

Orașul New York a primit peste 14.700 de noi sosiri în ultima lună, a declarat Adams săptămâna trecută. Primarul a adăugat săptămâna trecută că "14 autobuze închiriate cu migranți au sosit peste noapte din Texas, cel mai mare număr înregistrat într-o singură noapte".

Vineri, guvernatorul Texasului, Greg Abbott, a declarat că statul său a transportat cu autobuzul peste 33.600 de migranți la New York începând din august 2022.

"Abbott continuă să-i trateze pe solicitanții de azil ca pe niște pioni politici, iar acum, în schimb, lasă familii în orașele și statele din jur, în frig și în întunericul nopții, cu bilete de tren pentru a călători la New York", a declarat luni un purtător de cuvânt al Primăriei din New York pentru CNN.

"Acesta este exact motivul pentru care ne-am coordonat cu orașele și comitatele din jur încă dinainte de emiterea ordinului nostru pentru a le încuraja să ia măsuri executive similare pentru a-i proteja pe migranți împotriva acestei cruzimi", a mai spus purtătorul de cuvânt.

CNN l-a contactat pe guvernatorul statului New Jersey, Phil Murphy, pentru a face un comentariu.

Peste 300 de migranți transportați cu un avion privat din Texas în Illinois

În weekend, sute de solicitanți de azil au sosit, de asemenea, pe Aeroportul Internațional Rockford din Illinois, a relatat anterior CNN. Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a declarat într-o postare pe X că este "al doilea caz înregistrat în care guvernatorul Texasului transportă solicitanți de azil cu un avion privat".

Migranții au sosit duminică dimineața în jurul orei locale 1.00 și au fost urcați apoi în autobuze care se îndreptau spre Chicago.

Oficialii orașului Rockford au declarat pe Facebook că, dacă mai multe zboruri vor ateriza acolo, vor activa Centrul local de operațiuni de urgență "pentru a coordona logistica și planificarea pentru a asigura siguranța tuturor celor implicați pe parcursul acestui proces".

Texasul a trimis mai mult de 28.000 de solicitanți de azil în zona Chicago începând din august 2022, potrivit unui comunicat de presă al lui Abbott.

Duminică, primarul Johnson a descris situația "nesustenabilă" din Chicago ca fiind "o criză internațională și federală pe care guvernele locale sunt rugate să o subvenționeze" la emisiunea "Face the Nation" de la CBS.

La începutul acestei luni, Chicago a început să confiște și să remorcheze autobuze după ce a adoptat o ordonanță municipală pentru a face față "autobuzelor necinstite" din Texas care lasă migranți în tot orașul, a relatat anterior CNN.

Senatorul Graham citează criza de la graniță pentru a întârzia ajutorul acordat Ucrainei și Israelului

Senatorul Lindsey Graham, un republican care reprezintă Carolina de Sud, a declarat duminică că republicanii își vor menține poziția conform căreia ajutorul nu poate fi transmis Ucrainei și Israelului dacă nu există și un acord privind securitatea frontierelor.

"Ucraina, vreau să ajut cu disperare, dar trebuie să ne ajutăm pe noi înșine", a declarat el la emisiunea "Face the Nation" de la CBS. "Nu pot să mă întorc în Carolina de Sud și să vorbesc despre acordarea de ajutor Ucrainei și Israelului dacă granița este încă ruptă."

Graham a numit criza de la graniță un "coșmar de securitate națională pentru America" și a spus că speră ca republicanii să fie de acord cu negocierile pentru a trece ajutorul.

Senatorul a declarat că negociatorii intenționează să ceară administrației Biden să înceapă să folosească titlul 42, o restricție din perioada pandemiei care permitea autorităților să respingă rapid migranții la graniță și care a expirat între timp, pentru a deporta persoanele care trec granița. El a mai spus că, dacă fostul președinte Donald Trump va fi reales, va avea loc o deportare în masă a migranților.

Oficiali mexicani vor vizita Washingtonul pentru continuarea discuțiilor privind frontiera

Liderii mexicani vor vizita Washingtonul în ianuarie pentru a se întâlni cu oficiali ai administrației Biden pentru a continua discuțiile privind limitarea afluxului de migrație în SUA, a relatat anterior CNN.

Vizita va avea loc după ce o delegație la nivel înalt în Ciudad de Mexico, din care au făcut parte secretarul de stat Antony Blinken și secretarul pentru Securitate Internă Alejandro Mayorkas, a înregistrat unele progrese în ceea ce privește intensificarea aplicării legii pe partea mexicană a frontierei.

Un purtător de cuvânt al Consiliului Național de Securitate a calificat călătoria drept "productivă" și a declarat că președintele mexican Andrés Manuel López Obrador "a luat noi măsuri semnificative de aplicare a legii" în ceea ce privește migrația.

Statele Unite au înregistrat o creștere dramatică a numărului de migranți care traversează frontiera de sud. În decembrie, autoritățile de frontieră au întâlnit peste 225.000 de migranți de-a lungul graniței dintre SUA și Mexic, marcând cel mai mare total lunar înregistrat din 2000 încoace, potrivit statisticilor preliminare ale Homeland Security împărtășite cu CNN.

Reuniunea de la Washington va "evalua progresele înregistrate și va decide ce mai poate fi făcut", potrivit Consiliului de Securitate Națională.

Kevin Liptak, Sarah Dewberry, Casey Gannon și Zoe Sottile de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com