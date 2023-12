Riscurile de haos electoral în SUA se adâncesc după ce lui Trump i s-a interzis să mai voteze în alt stat

Demersul secretarului de stat din Maine - după o decizie similară a Curții Supreme din Colorado la începutul acestei luni - a agravat o criză tot mai mare pentru campania lui Trump și a întărit argumentele pentru ca Curtea Supremă a SUA să se ocupe de această problemă, care decurge din "interdicția de insurecție" prevăzută de al 14-lea amendament. Aceasta a exacerbat deja haosul deja existent în jurul alegerilor și ar putea cimenta diviziuni naționale tot mai mari.

Incertitudinea crescândă are nevoie urgentă de o rezolvare, în condițiile în care Iowa este gata să dea startul votului în cursa pentru nominalizarea republicană la 15 ianuarie și alte termene cheie pentru scrutin se apropie. Secretarul de stat din Maine, democrata Shenna Bellows, și-a suspendat decizia în așteptarea unui potențial apel în instanța de stat, pe care echipa lui Trump a declarat că intenționează să îl depună.

Decizia a fost luată în aceeași zi în care rivala în ascensiune a lui Trump în New Hampshire, Nikki Haley, a încercat să împiedice ca gafa sa cu privire la sclavie să se transforme într-un obstacol în calea impulsului.

Ideea că un candidat prezidențial nu poate afirma fără echivoc în 2023 că sclavia oamenilor este ceea ce a sfâșiat țara acum mai bine de 160 de ani este uimitoare în sine.

Dar drama din jurul fostului guvernator al Carolinei de Sud, cu mai puțin de trei săptămâni înainte de începerea votului, are, de asemenea, efectul de a ușura controlul asupra lui Trump - care a provocat mult mai multe scandaluri și scandaluri în timpul carierei sale politice care sfidează gravitatea, multe dintre acestea fiind legate de negaționismul electoral din 2020 din spatele expunerii sale juridice învolburate.

Decizia statului Maine nu a făcut decât să adâncească încurcătura juridică și politică fără precedent din jurul campaniei din 2024 - toate acestea provenind din refuzul lui Trump de a accepta înfrângerea și din provocarea sa istorică la legendarul transfer de putere din SUA. La urma urmei, două state au constatat acum că un fost președinte s-a angajat într-o insurecție împotriva guvernului SUA - o stare de fapt nemaiîntâlnită în niciun alt moment din istorie.

Controversa, însă, ridică și noi întrebări cu privire la faptul dacă eforturile de a-l face pe Trump să plătească pentru 6 ianuarie sunt justificate pe motivul protejării democrației americane de o provocare deosebit de pernicioasă sau s-ar putea întoarce împotriva președintelui Joe Biden și a democraților din toamna anului viitor, din punct de vedere politic. Multiplele acuzații penale cu care se confruntă Trump au avut tendința de a-i crește popularitatea în rândul alegătorilor de bază, chiar dacă comportamentul său antidemocratic sălbatic în 2020 ar putea fi un pasiv major pentru alegerile generale.

'Democrația este sacră'

Bellows a scris în decizia sa că circumstanțele au fost atât de aberante încât Constituția nu i-a lăsat altă opțiune decât să-l descalifice pe candidatul republican de pe buletinul de vot.

"Nu ajung la această concluzie cu ușurință", a spus Bellows. "Democrația este sacră ... Sunt conștientă de faptul că niciun secretar de stat nu a privat vreodată un candidat prezidențial de accesul la buletinul de vot pe baza secțiunii a treia a celui de-al paisprezecelea amendament. Sunt, de asemenea, conștient, totuși, că niciun candidat prezidențial nu s-a angajat vreodată înainte în insurecție."

Echipa lui Trump a ripostat, fostul președinte cerând ca țara să protejeze exact privilegiul american fundamental pe care a încercat să îl distrugă în urmă cu trei ani - dreptul alegătorilor de a-și alege președintele.

"Asistăm, în timp real, la o tentativă de furt al unei alegeri și la lipsirea de drepturi a alegătorului american", a declarat campania lui Trump într-un comunicat. "Democrații din statele albastre suspendă în mod nechibzuit și neconstituțional drepturile civile ale alegătorilor americani prin încercarea de a elimina sumar numele președintelui Trump de pe buletinul de vot".

Afirmația este extrem de ironică, deoarece Trump încă neagă rezultatul alegerilor din 2020, care a fost urmat de încercarea sa de a elimina dreptul de vot, inclusiv în state cheie care au votat pentru Biden. Afirmațiile false ale lui Trump privind frauda electorală au fost respinse de mai multe instanțe și denigrate de administrația sa. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să le pună în centrul campaniei sale din 2024, care a devenit un vehicul pentru a-l acuza pe Biden de aceeași fărădelege pe care Trump a comis-o - interferența în alegeri.

Veștile dramatice din Maine au apărut, de asemenea, la câteva ore după ce un raport exclusiv al CNN a dezvăluit noi detalii despre amploarea ingerinței electorale a fostului președinte la începutul anului 2021. Înregistrările au arătat că un consilier al lui Trump, Kenneth Chesebro, a declarat că tabăra Trump s-a "speriat" de faptul că buletinele de vot false ale alegătorilor au fost blocate în poștă cu câteva zile înainte ca Congresul să certifice rezultatul alegerilor. S-au făcut rapid aranjamente pentru ca acestea să ajungă la Washington pe 5 ianuarie pentru a susține o schemă de declarare a lui Trump președinte de drept, la care vicepreședintele de atunci Mike Pence a refuzat să participe.

Noile dovezi au subminat și mai mult cea mai recentă și din ce în ce mai neverosimilă apărare juridică a lui Trump - că eforturile sale frenetice de a rămâne la Casa Albă reprezentau de fapt o utilizare adecvată a puterii prezidențiale pentru a proteja alegătorii după o alegere frauduloasă.

Haley se luptă pentru a-și stabiliza campania

Reverberațiile din ce în ce mai ample ale comportamentului lui Trump în 2020 s-au desfășurat joi, alături de o altă controversă extraordinară - privind eșecul lui Haley de a numi sclavia drept cauză a Războiului Civil din SUA.

Pasul greșit al lui Haley - și eforturile ei oarecum stângace de a-l curăța - a reînviat criticile deloc măgulitoare care au urmărit-o de-a lungul carierei sale, inclusiv impresia că, în probleme precum rasa și Războiul Civil, ea a echivocat adesea cu privire la adevărurile istoriei pentru propriul său câștig politic.

Controversa este, de asemenea, o reamintire a examinării unei campanii prezidențiale, deoarece a avut loc în cadrul primului ei eveniment de revenire în campanie după vacanța de Crăciun și le permite rivalilor ei să susțină că nu este pregătită pentru cea mai mare scenă politică. În timp ce comentariile ei ar putea să nu fie o mare problemă în primarele din statele roșii profunde, acestea ar putea complica efortul ei de a câștiga votanți independenți care se pot alătura primarelor republicane din New Hampshire și de care are nevoie pentru a o ajuta să reducă avansul lui Trump în sondaje. Statul Granite are o istorie mândră de a trimite regimente pentru a lupta împotriva Confederației în Războiul Civil.

Rivalii lui Haley au încercat să capitalizeze pe seama disconfortului ei. Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, care la începutul acestui an a fost blocat într-o controversă legată de predarea sclaviei în școlile din statul său, a declarat că ea "nu este un candidat pregătit pentru prime-time".

"În momentul în care se confruntă cu orice tip de examinare, ea tinde să cedeze", a spus el.

Iar fostul guvernator al New Jersey, Chris Christie, a profitat de problemele ei pentru a-și susține refuzul de a se retrage din cursă. "O să vă ușurez lucrurile. Dacă cineva m-ar întreba care a fost cauza Războiului Civil .... Este ușor, este sclavia", a declarat Christie în New Hampshire joi. "Am fost foarte corect față de Nikki, dar lăsați-mă să vă spun asta, este inteligentă", a adăugat el. "Ea nu a spus ceea ce a spus aseară și astăzi despre asta pentru că este proastă. Ea nu este. Este deșteaptă și știe mai bine".

Ce au în comun marasmul juridic al lui Trump și problemele lui Haley

Problemele lui Haley și marasmul juridic al lui Trump spun o poveste despre Partidul Republican modern.

Refuzul lui Haley de a vorbi deschis despre implicațiile evidente și istorice ale sclaviei a părut a fi o încercare de a liniști alegătorii conservatori de linie dură într-un partid care a mărșăluit mult spre dreapta în ultimii ani. Ea a fost la fel de reticentă în a-l confrunta deschis pe Trump cu privire la încercarea sa de a răsturna democrația americană în 2020, aparent pentru a nu-și înstrăina alegătorii care au crezut în minciunile fostului președinte cu privire la alegeri.

În timp ce disconfortul lui Haley este departe de a se fi terminat, umbra juridică a lui Trump se întunecă și ea, deși campania sa ia măsuri pentru a contesta descalificările sale din buletinul de vot.

Partidul Republican din Colorado a contestat deja decizia Curții Supreme a statului de a-l exclude de pe buletinul de vot din cauza celui de-al 14-lea amendament.

În Maine, campania lui Trump a declarat că va depune rapid o acțiune la o instanță de stat pentru a împiedica intrarea în vigoare a deciziei "atroce".

Dar Bellows a susținut că are autoritatea de a-l descalifica pe Trump din cauza comportamentului său.

"Jurământul pe care l-am depus de a apăra Constituția este pe primul loc mai presus de toate, iar datoria mea în conformitate cu legile electorale din Maine... este să mă asigur că candidații care apar pe buletinul de vot primar sunt calificați pentru funcția pe care o solicită", a spus ea. Bellows a scris că contestatarii au prezentat dovezi convingătoare că insurecția din 6 ianuarie "a avut loc la ordinul" lui Trump - și că Constituția SUA "nu tolerează un asalt asupra fundamentelor guvernului nostru".

Înainte de Colorado, alte câteva state, precum Michigan și Minnesota, au respins eforturi similare. Faptul că diferite state au acum o viziune divergentă asupra Constituției și a eligibilității lui Trump de a candida din nou înseamnă că este aproape obligatoriu ca Curtea Supremă a SUA să intervină, chiar dacă plonjarea în acest tsunami politic ar putea expune și mai mult la presiune o instituție care a fost lovită politic în ultimii ani.

Judecătorii vor avea în fața lor două întrebări-cheie. În primul rând, dacă interdicția constituțională privind ocuparea funcției de către insurgenți se aplică și președintelui. În al doilea rând, instanța supremă va fi presată să se pronunțe dacă un singur stat poate decide pur și simplu că un candidat a participat la o insurecție fără a-i oferi un proces echitabil.

