Regele Charles și Prințul William au asigurat monarhia?

Când ne gândim la un an plin de evenimente pentru familia regală britanică, nu poate exista decât o singură ocazie de excepție: încoronarea. Un moment seismic în istoria Marii Britanii, aceasta a oficializat trecerea lui Charles de la prinț la suveran și l-a văzut pe noul rege îmbinând elemente moderne în ritualuri străvechi.

În timp ce accentul a fost pus cu fermitate pe momentul încoronării și pe tot ceremonialul aferent, Charles a actualizat unele dintre cele mai învechite părți ale ritualului pentru a reflecta mai bine societatea contemporană. Nu a mai fost un eveniment de tip establishment și s-au făcut eforturi pentru a ilustra diversitatea credințelor din Marea Britanie contemporană.

Unele dintre aceste modificări au luat forma unei congregații mai reprezentative, a recunoașterii mai multor religii, a unor compoziții muzicale originale și a unor spectacole și a unei încercări de a oferi publicului un rol mai activ în desfășurarea ceremoniei prin intermediul unui jurământ de credință - o mișcare care s-a dovedit a fi controversată.

În lunile care au trecut de atunci, regele s-a concentrat pe afacerile de zi cu zi ale monarhiei, cu cutia roșie ministerială zilnică a guvernului și a regatelor Commonwealth-ului, pe lângă toate plimbările, audiențele și recepțiile. Este aici că observatorii regali pot găsi una dintre primele schimbări notabile între Charles și răposata sa mamă.

În timp ce regina Elisabeta a II-a a făcut eforturi mari pentru a evita orice aparență de părtinire, Charles a mers adesea în direcția opusă. Nu i-a fost teamă să se ferească de momentele importante, participând la întâlniri care ar putea fi considerate controversate.

Stilul său de conducere l-a văzut punând mediul înconj urător în prim-planul angajamentelor sale, în timp ce s-a folosit de alte întâlniri pentru a evidenția criza refugiaților, pentru a recunoaște comunitățile trecute cu vederea, cum ar fi generația Windrush, și pentru a confrunta capitole întunecate din istoria britanică, așa cum a făcut în timpul vizitei în Kenya.

Încă de la început, a promis că va fi apărătorul tuturor credințelor și a respectat această promisiune, încorporând în mod regulat evenimente interreligioase în agenda sa încărcată.

Poziția răposatei regine cu privire la problemele de actualitate a rămas un mister pentru cei mai mulți dintre noi de-a lungul vieții sale. Charles a găsit o modalitate de a-și face cunoscute opiniile, fără a depăși parametrii noului său rol. S-a sprijinit pe puterea sa de convocare - un atribut pentru care a fost adesea lăudat - dar, mai degrabă decât să se pronunțe public asupra unor chestiuni, strategia sa evoluată a fost să asculte.

În acest fel, a reușit să își păstreze neutralitatea, folosind în același timp ceea ce a învățat pentru a-și informa conversațiile pe coridoarele puterii. Această schimbare i-a permis să pară mai accesibil, iar deschiderea de a se confrunta cu păcatele trecutului a fost în mare parte primită ca un prim pas pozitiv.

O convenție pe care a moștenit-o de la mama sa este aceea de a nu da niciodată interviuri, iar aici a intervenit prințul William. Prințul de Wales a revizuit strategia mediatică a Palatului Kensington în încercarea de a câștiga sprijin pentru monarhie din partea generațiilor mai tinere și mai apatice, oferind videoclipuri foarte bine produse, din culise, pentru rețelele sociale.

Provocarea lui William a fost să diferențieze mandatul său de Prinț de Wales de cel al tatălui său.

El și-a asumat multe dintre patronajele deținute cândva de Charles, dar nu a preluat numeroasele organizații de caritate fondate de acesta, care au fost ulterior redenumite în cinstea regelui. În schimb, el își promovează propriile proiecte, cum ar fi inițiativa sa de cinci ani pentru a aborda problema persoanelor fără adăpost sau ambițiosul său premiu ecologic Earthshot, căruia i-a dedicat deja ani din viață.

Oferind o imagine a viziunii sale pentru anii următori, în timp ce vizita Singapore în noiembrie pentru programul său de acordare a premiului ecologic, William a declarat că dorește să treacă dincolo de evidențierea problemelor, așa cum a făcut familia sa în trecut. Scopul său este de a fi mai mult intenționat, mai degrabă decât să se ocupe de sute de cauze, și de a "aduce de fapt schimbarea și de a aduce la masă oameni care pot face schimbarea dacă eu nu pot".

Și, pe măsură ce cei din linia directă de succesiune se reinventează, la fel fac și soții lor. Catherine, Prințesa de Wales, nu mai stă doar pe margine, susținându-și soțul. În anul care a trecut de la moartea reginei, ea și-a restrâns atenția și și-a lansat propriile proiecte, care speră să definească serviciul regal - de exemplu, campania "Shaping Us", care face apel la public să investească în primii ani de dezvoltare cruciali din viața unui copil.

Pentru Camilla, 2023 a fost despre acceptarea ei ca regină. Și, pe măsură ce intrăm în 2024, ne putem aștepta să vedem cum agenda ei devine mai încărcată, pe măsură ce își dezvăluie prioritățile. Un mic indiciu despre ceea ce ne așteaptă a venit recent, odată cu anunțul că va face o incursiune în lumea podcasting-ului atunci când organizația sa de caritate literară, Queen's Reading Room, își va lansa propria serie în ianuarie.

Dar anul nu a fost un an liniștit pentru clanul Windsor.

În timp ce Charles a ținut corabia în frâu, au existat și provocări. Furia din jurul relației fracturate cu soții Sussex a persistat de când prințul Harry și-a lansat mult discutata carte de memorii, Spare, în ianuarie. El a revenit în Regatul Unit pentru scurt timp pentru încoronare și pentru apariții la tribunal, în timp ce duce mai multe bătălii juridice cu presa tabloidă britanică, ceea ce a stârnit noi titluri despre animozitatea familială.

De atunci, au existat sugestii privind o ramură de măslin, după ce prințul i-ar fi telefonat lui Charles cu ocazia împlinirii a 75 de ani, dar nu pare să fi existat nicio mișcare între frații odinioară uniți.

Este puțin probabil ca speculațiile și titlurile de pe prima pagină a ziarelor să se diminueze în lunile următoare, după ce ducele de Sussex a obținut recent o victorie semnificativă împotriva unui editor britanic în legătură cu pirateria telefonică istorică. Această victorie îi va susține, fără îndoială, misiunea mai largă de a reforma presa tabloidă britanică, dar rămâne de văzut dacă apelurile sale către autorități de a analiza posibilitatea de a depune noi acuzații penale vor primi răspuns.

De asemenea, The Firm s-a trezit din nou târât în disputa privind cursa regală odată cu lansarea unei noi cărți provocatoare a lui Omid Scobie. Versiunea olandeză a cărții "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival" a numit doi membri ai familiei care ar fi discutat despre culoarea pielii fiului familiei Sussex, Archie, înainte ca acesta să se nască. A fost retrasă pentru scurt timp de pe rafturi, dar răul a fost făcut.

Așa cum este practica standard, familia a păstrat o "tăcere demnă" și a optat împotriva declarațiilor oficiale; cu toate acestea, o sursă regală a declarat la vremea respectivă pentru CNN că palatul "ia în considerare toate opțiunile", lăsând să se înțeleagă discuții despre acțiuni legale între zidurile palatului.

De asemenea, aceștia au trebuit să se confrunte cu protestatari anti-monarhie din ce în ce mai vocali. Poliția londoneză s-a confruntat cu o reacție incendiară din cauza a ceea ce mulți au considerat că a fost o acțiune polițienească inutil de dură asupra activiștilor în timpul încoronării. Unii activiști au organizat chiar un protest în Palatul Buckingham în septembrie.

Nu a fost neobișnuit să vezi un mic contingent de demonstranți republicani la evenimentele reginei decedate. Cu toate acestea, a existat o creștere vizibilă a numărului de protestatari care fluturau pancarte și scandau "nu este regele meu" de când Charles a preluat tronul.

Sondajul CNN realizat în ajunul încoronării a constatat că sprijinul pentru monarhie a fost în declin pe termen lung, sugerând că problema republicană era ceva cu care Charles va trebui să se confrunte la începutul domniei sale.

O omisiune evidentă din anul încoronării a fost o vizită la un regat din Commonwealth. Având în vedere că Charles este șef de stat în alte 14 țări, pe lângă Marea Britanie, mulți experți regali nu au scăpat din vedere faptul că acesta nu a călătorit încă în străinătate în vreuna.

În ultimele săptămâni, în presa britanică au crescut speculațiile potrivit cărora regele și regina au în vedere o vizită în Canada. Se vorbește, de asemenea, despre o trecere prin Australia și Noua Zeelandă mai târziu în acest an, când va avea loc reuniunea șefilor de guvern din Commonwealth în Samoa.

Călătoriile în regate din ultimii ani au fost afectate de un sentiment de furie tot mai mare față de moștenirea imperialistă a Marii Britanii, în timp ce mișcările republicane locale, susținute de decizia Barbadosului de acum doi ani de a rupe propriile legături cu coroana, au luat amploare.

Familia regală a susținut că destinul oricărui regat este doar al țării respective și a recunoscut public perioadele mai întunecate ale istoriei comune. Cu toate acestea, căința îl va duce pe rege doar până la un anumit punct și s-ar putea să nu fie suficientă pentru a păstra legăturile în viitor.

Pe măsură ce anul încoronării se apropie de sfârșit, familia regală în exercițiu a reușit să asigure continuitatea și să mențină ritmul monarhiei. Charles s-a dovedit a fi o pereche de mâini sigure, gestionând tranziția între suverani și evitând orice dezastru major în perioada de început a domniei sale. Dar acum, perioada lunii de miere s-a încheiat, vechile provocări reapar și întrebarea rămâne: Va reuși să mențină sprijinul tot mai mare în rândul supușilor săi?

