Rectorul Universității din Wisconsin - La Crosse a fost demis din funcție din cauza unor filme pornografice făcute cu soția sa, potrivit unor rapoarte

Anunțând demiterea lui Joe Gow, președintele Sistemului Universității din Wisconsin, Jay Rothman, a declarat: "În ultimele zile, am aflat de un comportament specific al doctorului Gow care a supus universitatea la un prejudiciu semnificativ de reputație. Acțiunile sale au fost abominabile".

Gow a fost plasat în concediu administrativ în timp ce "face tranziția către un rol de profesor", a spus Rothman într-o declarație postată pe site-ul UW. Conducătorul universității a adăugat că a depus o plângere prin care a cerut ca statutul lui Gow ca profesor titular să fie revizuit, menționând că o firmă de avocatură externă a fost angajată în această chestiune.

Gow, care, potrivit profilului său universitar, a fost cel de-al zecelea cancelar al Universității din Wisconsin - La Crosse, a afirmat în declarații pentru mass-media că a fost pedepsit din cauza unor videoclipuri pornografice pe care le-a făcut cu soția sa. El nu a primit "un proces echitabil" și "cărțile și videoclipurile pe care eu și soția mea le-am produs sunt protejate de Primul Amendament", a spus Gow în declarația pentru CNN.

"Gow a dat dovadă de un dispreț nesăbuit față de rolul care i-a fost încredințat la UW-La Crosse de a servi studenții, facultatea și personalul, precum și comunitatea din campus", a declarat președintele consiliului de administrație al școlii, Karen Walsh, într-un comunicat.

"Indignarea față de comportamentul său este evidențiată de votul unanim al consiliului de administrație al UW de a-l demite din funcția de cancelar. Suntem alarmați, și dezgustați, de acțiunile sale, care au fost în mod total și incontestabil incompatibile cu rolul său de cancelar", a declarat Walsh.

Declarațiile lui Walsh și Rothman nu detaliază acțiunile sau comportamentul lui Gow.

Dar Gow și soția sa, Carmen Wilson, au declarat în interviurile acordate publicațiilor The Washington Post și The New York Times că ei cred că fostul cancelar este pedepsit pentru videoclipurile pornografice pe care cuplul le-a făcut împreună și au sugerat că drepturile lor de liberă exprimare au fost încălcate.

Cuplul a realizat astfel de videoclipuri "de ani de zile" și a decis recent să le difuzeze pe scară mai largă pe site-uri pornografice, a declarat Gow pentru Times. Dar cuplul a spus că nu a menționat niciodată universitatea sau locurile lor de muncă.

"Cu toții ar trebui să fim profund tulburați de faptul că Board of Regents trece cu vederea faptul că cărțile și videoclipurile pe care eu și soția mea le-am produs sunt protejate de Primul Amendament, precum și de propriul angajament al Regenților față de libertatea academică și libertatea de exprimare", a declarat Gow într-o declarație pentru CNN

"Mai mult, nu am primit niciun proces echitabil din partea Consiliului: Nu am fost informat despre nicio politică pe care se presupune că am încălcat-o și nici nu am fost audiat pentru a-mi prezenta versiunea mea", a mai spus el.

UW - La Crosse a avut un număr de 9.352 de studenți în toamna anului 2022. Înscrierea la Universitatea din Wisconsin - Madison a fost de 37.230 de studenți, potrivit US News & World Report.

Sursa: edition.cnn.com