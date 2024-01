Poliția răspunde la un schimb de focuri de armă la un liceu din Iowa, anunță guvernul județean

Vehicule de poliție din mai multe orașe se află la fața locului în fața liceului.

Publicația Des Moines Register a relatat că poliția le-a spus că "nu mai este o situație activă".

Sergentul Alex Dinkla, de la Iowa State Patrol, a declarat pentru CNN că agenția răspunde la incident, dar nu a avut alte informații.

Departamentul de poliție din Perry este așteptat să țină o conferință de presă la ora 10 a.m. CT (11 a.m. ET).

Aceasta este o știre în curs de dezvoltare și va fi actualizată.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com