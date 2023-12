Peste un miliard de oameni se vor prezenta la urne în Asia de Sud în 2024

O legendă a cricketului și fost prim-ministru care lâncezește în închisoare împotriva unui fost fugar care încearcă să revină în timp ce o armată puternică îl supraveghează.

Un lider populist care speră să intre în cel de-al doilea deceniu la putere, în timp ce promovează o politică populară, dar care provoacă diviziuni de natură religioasă.

Și o națiune insulară care își revine din cea mai gravă criză economică din ultimele decenii, după ce protestatarii au luat cu asalt palatul prezidențial.

Patru țări din Asia de Sud sunt așteptate la urne anul viitor, într-un mare test pentru democrație, în care aproape 2 miliarde de oameni din Bangladesh, Pakistan, India și Sri Lanka vor vota din ianuarie până în septembrie.

Toate foste colonii care și-au obținut independența față de Marea Britanie în ultimul secol, fiecare dintre ele se află într-un stadiu diferit de creștere și se confruntă cu o varietate de crize și oportunități.

Iată ce trebuie să știți despre cel mai mare spectacol al democrației.

Bangladesh

Bangladesh, o țară cu aproximativ 170 de milioane de locuitori, este prima țară care votează la 7 ianuarie.

Democrația multipartidistă de odinioară este amenințată, deoarece partidul său de guvernământ, Liga Awami, continuă ceea ce grupurile de apărare a drepturilor spun că este o campanie de reducere la tăcere a disidenței, împingând republica spre ceva care seamănă mai mult cu un stat cu un singur partid.

Sheikh Hasina, actualul prim-ministru și președinte al Partidului Awami, va fi probabil realeasă la conducerea țării pentru al patrulea mandat consecutiv.

Hasina se află la putere din 2009 și a câștigat ultimele alegeri din decembrie 2019, într-un scrutin marcat de violențe mortale și de acuzații de fraudare a scrutinului.

Lipsea atunci principala sa adversară, Khaleda Zia, fost prim-ministru și șefă a principalului partid de opoziție, Partidul Naționalist din Bangladesh (BNP), care a fost încarcerată cu un an înainte pentru acuzații de corupție.

Pentru o mare parte din ultimele trei decenii, politica din Bangladesh a fost definită de o rivalitate acerbă între cele două femei, care și-au văzut tatăl și, respectiv, soțul politician asasinați în timpul mandatului. Tulburările politice au urmat în a doua generație.

Zia, în vârstă de 78 de ani, trăiește în prezent în arest la domiciliu, iar BNP-ul său continuă să se confrunte cu provocări tot mai mari din partea Hasina și a guvernării sale, prin arestarea în masă a politicienilor săi.

Situația a dus la proteste, iar BNP a decis să boicoteze din nou alegerile, deschizându-i din nou calea Hasinei.

"Guvernul pretinde că se angajează să organizeze alegeri libere și corecte cu partenerii diplomatici, în timp ce autoritățile statului umplu simultan închisorile cu oponenții politici ai Ligii Awami, aflată la putere", a declarat Julia Bleckner, cercetător principal pentru Asia la Human Rights Watch, într-o declarație din noiembrie.

"O alegere liberă este imposibilă atunci când guvernul înăbușă libertatea de exprimare și incapacitează sistematic opoziția, criticii și activiștii prin arestări arbitrare, dispariții forțate, hărțuire și intimidare", a adăugat Bleckner.

Cu toate acestea, țara - care aspiră să devină o țară cu venituri medii până în 2031 - cunoaște o eră de creștere economică. În mare parte, acest lucru se datorează industriei de confecții, care reprezintă 35,1% din produsul intern brut anual al Bangladeshului, potrivit Departamentului de Comerț al SUA.

"De când a luat ființă, Bangladesh a avut întotdeauna instabilitate politică, dar a reușit să aibă o rată de creștere foarte bună", a declarat Sreeradha Dutta, profesor de afaceri internaționale la OP Jindal Global University și autor al cărții "Bangladesh on a New Journey - Moving Beyond Regional Identity".

Ea a adăugat, de asemenea, că țara construiește relații puternice cu vecinii cheie din regiune.

"Deci, indiferent cine este liderul, vor fi preluate aceleași modele de dezvoltare... pentru că Bangladesh aspiră să fie ceva mult mai mare decât ceea ce este în prezent".

Pakistan

Condus în cea mai mare parte a celor 76 de ani ai săi de dinastii politice sau de instituții militare, niciun lider ales în mod democratic nu a încheiat vreodată un mandat complet de cinci ani de când Pakistanul și-a câștigat independența.

În ultimii ani, această țară de 230 de milioane de locuitori a fost martoră la un amestec mult prea cunoscut de instabilitate politică și atacuri militante, alături de o criză economică deosebit de acută, care a afectat brutal atât familiile cu venituri medii, cât și cele cu venituri mici.

Imran Khan, fostul prim-ministru al țării și, fără îndoială, cea mai populară figură a acesteia, se află în spatele gratiilor, fiind acuzat de fraudă și confruntat cu acuzații pentru divulgarea de secrete de stat, ceea ce îl împiedică să participe la viitoarele alegeri din februarie.

Khan, care a fost înlăturat de la putere în urma unui vot parlamentar de neîncredere anul trecut, afirmă că acuzațiile împotriva sa sunt motivate politic și au fost înscenate pentru a-l împiedica să se prezinte la alegeri, acuzație pe care autoritățile o neagă.

Posturilor de televiziune li s-a interzis să difuzeze discursurile lui Khan, iar mulți dintre colegii săi din partidul Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) au fost arestați.

În octombrie, Nawaz Sharif, fostul prim-ministru fugar al Pakistanului, s-a întors în națiunea sud-asiatică după aproape patru ani de autoexil, evitând arestarea și agitând scena politică deja tensionată a țării și lăsând pe mulți să creadă că va candida din nou pentru fotoliul de lider.

Între timp, țara se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari - de la incertitudinea economică și atacurile frecvente ale militanților până la catastrofele climatice care pun milioane de oameni în pericol - pregătind terenul pentru un drum dificil de redresare pentru noua sa conducere.

"Incertitudinea politică și cea economică merg mână în mână", a declarat Fahd Humayun, profesor asistent de științe politice & Neubauer faculty fellow la departamentul de științe politice de la Universitatea Tufts.

"Iar orice guvern care va ajunge la putere prin alegeri suspecte nu numai că va avea probabil o poziție slabă și se va baza pe armată pentru supraviețuirea sa politică, dar va fi, de asemenea, puțin probabil să atragă intrările de capital atât de necesare."

India

Adesea numită cel mai mare experiment democratic din lume, India este așteptată să se îndrepte spre urne în primăvară, în cadrul unor alegeri mamut care este posibil să îl vadă pe premierul Narendra Modi asigurându-și un al treilea mandat la putere, lucru rar întâlnit.

Liderul populist al partidului naționalist hindus Bharatiya Janata Party (BJP), și-a strâns controlul asupra instituțiilor democratice ale Indiei într-un mod nemaiîntâlnit din anii 1970, când Indira Gandhi a condus țara cu o mână de fier, împingând-o spre autocrație.

Însă, pe scena mondială, India nu a fost, probabil, niciodată mai importantă.

Modi, al cărui calendar din acest an a inclus călătorii diplomatice în Australia și Statele Unite, se prezintă ca un om de stat care consolidează țara ca o superputere modernă. Iar 2023 a fost un an remarcabil pentru cei 1,4 miliarde de locuitori ai Indiei.

Anul acesta a fost momentul în care a depășit China pentru a deveni cea mai populată națiune din lume, în timp ce cu un an înainte a depășit fostul său conducător colonial, Marea Britanie, pentru a deveni a cincea cea mai mare economie din lume.

În august, India a intrat în istorie prin aterizarea ușoară a unui rover pe Lună, devenind astfel a patra națiune din lume care a realizat o astfel de performanță, iar la câteva săptămâni după aceea a lansat prima sa navă spațială dedicată studiului Soarelui.

În septembrie, țara a găzduit Grupul celor 20 (G20), ceea ce a oferit New Delhi o oportunitate de a-și extinde conducerea dincolo de granițele țării, într-o perioadă de turbulențe politice tot mai mari.

Cu toate acestea, de la prima sa alegere, în urmă cu aproape un deceniu, criticii spun, de asemenea, că etosul fondator, cândva laic și democratic, al celei mai mari democrații din lume se destramă cu o viteză alarmantă, minoritățile simțindu-se persecutate în cadrul politicilor majoritare ale BJP și orice critică a guvernului confruntându-se cu cenzura și pedepse aspre.

Împotriva lui Modi se află o alianță nou formată de 26 de partide politice, cunoscută sub numele de INDIA, care include principalul partid de opoziție din țară, Congresul Național Indian.

Însă, în cea mai recentă măsurătoare a sentimentelor alegătorilor, partidul Congresului a pierdut trei din patru voturi regionale în alegerile statale cheie din decembrie, dându-i un impuls lui Modi și BJP-ului său.

Pe măsură ce alegerile se apropie, analiștii spun că politica indiană rămâne imprevizibilă și că multe lucruri se pot schimba pe măsură ce partidele se pregătesc de campanie în lunile următoare.

"Oamenii speră că va exista o provocare pentru Modi, că partidele din opoziție se pot pune la punct. Acest vis care părea posibil chiar și în urmă cu trei luni pare acum mai dificil", a declarat C. Raja Mohan, senior fellow la Asia Society Policy Institute, în timpul unei discuții recente cu Asia Society.

"Dar chiar și șase luni este o perioadă lungă de timp în politică".

Sri Lanka

În urmă cu aproape doi ani, președintele de atunci al Sri Lankăi, Gotabaya Rajapaksa, a fost nevoit să fugă din țara sa după ce protestatari furioși i-au luat cu asalt reședința, acuzându-l de cea mai gravă criză economică din ultimii 73 de ani.

A fost un moment remarcabil pentru o mișcare de protest care a aruncat această națiune falimentară de 22 de milioane de locuitori în centrul atenției la nivel mondial, după ce inflația a crescut vertiginos și rezervele valutare s-au diminuat, lăsând milioane de oameni în imposibilitatea de a-și permite alimente, combustibil și medicamente.

Rajapaksa a demisionat din funcție, deschizând calea pentru preluarea mandatului de către actualul președinte Ranil Wickremesinghe.

La alegerile așteptate înainte de luna septembrie, Wickremesinghe va candida probabil pentru un al doilea mandat, la câteva luni după ce a contribuit la obținerea unui împrumut foarte necesar de la Fondul Monetar Internațional și a făcut reforme radicale ale bugetului pentru a asigura creșterea financiară.

Sri Lanka nu a mai avut alegeri generale din 2018, iar Wickremesinghe a amânat în mod repetat scrutinul din cauza crizei economice.

Pe măsură ce economia - și populația țării - își revin, încă nu a fost anunțată o dată pentru alegeri și rămâne de văzut dacă 2024 va fi anul în care poporul țării va decide asupra viitorului său lider.

