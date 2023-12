Pentru multe familii de migranți de la granița de sud a SUA, întoarcerea nu este o opțiune

În ajunul Crăciunului, zeci de migranți tocmai sosiseră la adăpost după ce fuseseră eliberați condiționat de către autoritățile de imigrare. Unii dintre ei așteptau afară, deoarece adăpostul nu avea loc pentru noii sosiți.

Silvia del Carmen Flores, în vârstă de 38 de ani, stătea pe trotuar cu fiul ei de 3 ani, Nikson, în poală și cu fiica ei de 16 ani, Yolani, în apropiere. Flores a declarat pentru CNN că tocmai fuseseră eliberați condiționat după ce au cerut azil și sperau să prindă o mașină pentru a ajunge la San Antonio, unde li s-a spus că ar putea sta într-un adăpost mai mare.

Călătoria lor din Hondurasul natal a început pe 12 decembrie, a spus Flores. După ce au călătorit cu autobuze și taxiuri prin Guatemala și Mexic, au ajuns în orașul mexican Monterrey. Cu ultimii bani pe care îi mai aveau, a spus Flores, au prins un zbor spre Piedras Negras, peste graniță de Eagle Pass. Acolo, au trecut granița la Rio Grande, într-un punct în care apa ajungea până la brâu.

Flores a spus că se gândea de ceva vreme să plece din Honduras din cauza situației financiare a familiei. Apoi, în urmă cu două luni, Yolani a fost răpită, iar Flores a trebuit să plătească bani pentru a o recupera. După aceea, Flores a simțit că nu are altă opțiune decât să plece, a spus ea.

Yolani, elevă în clasa a noua, este nesigură cu privire la viitorul familiei sale, dar a spus: "Nu vreau să mă întorc în Honduras. Există prea multă corupție, infracțiuni și lucruri de genul acesta".

Familia Flores se numără printre zecile de mii de imigranți care au sosit la Eagle Pass în ultimele săptămâni. Acest nou val de treceri ale frontierei a pus la încercare o serie de agenții americane deja copleșite.

Autoritățile federale au raportat o medie de șapte zile de peste 9.600 de întâlniri cu imigranți de-a lungul frontierei sudice a SUA în luna decembrie, a declarat un oficial al Securității Naționale la începutul acestei luni. Această cifră se numără printre cele mai mari înregistrate vreodată. Media pe șapte zile raportată la 28 noiembrie a fost de aproximativ 6.800 de întâlniri.

Marcelly Giraldo, în vârstă de 33 de ani, o lucrătoare domestică din Medellin, Columbia, a declarat pentru CNN că lipsa de oportunități în țara sa a determinat-o să caute o viață mai bună în SUA. Principala sa motivație, a spus ea, este fiica pe care a fost nevoită să o lase în urmă cu o soră - un copil pe care speră să îl aducă în SUA odată ce cererea sa de azil va fi aprobată.

Giraldo a spus că a mers patru zile pe jos în jungla panameză cunoscută sub numele de Darien Gap, unde a văzut cadavre. În Guatemala, ea a spus că a fost forțată de hoți să se dezbrace.

"M-au forțat să mă dezbrac în interiorul autobuzului. Îmi cereau bani. Uneori, ei cred că oamenii ascund bani sub haine", a declarat Giraldo.

Mulți dintre migranții care au vorbit cu CNN păreau să aibă convingerea că există un fel de prevedere legală în legislația americană privind imigrația care facilitează temporar obținerea unui statut legal.

"Când am auzit că le oferă (imigranților) avantajul de a li se permite să intre în țară, am decis să fac această călătorie. Altfel, nu aș fi făcut-o niciodată. Nu mi-aș fi asumat niciodată riscul", a declarat Giraldo.

Imigranții trebuie să facă dovada motivelor pentru care solicită azil - în special prin documente legitime - în fața unui judecător de imigrări. Un eșec în acest sens va fi urmat probabil de deportare.

Într-o declarație emisă săptămâna trecută, Troy Miller, oficialul superior al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor din SUA care îndeplinește atribuțiile de comisar, a declarat că mulți imigranți "sunt adesea induși în eroare și victimizați de organizațiile criminale transnaționale. Acești contrabandiști îi pun pe migranți în mod nesăbuit în pericol: în locuri îndepărtate de peste graniță, pe vârfurile trenurilor sau în apa Rio Grande".

Milaidis Duarte Felipe, o asistentă medicală în vârstă de 30 de ani din Cuba, a declarat că a plecat din țara sa natală împreună cu sora și nepoata ei mai mică pe 27 octombrie. Ea a fost nevoită să își lase în urmă fiul de 7 ani, a declarat Duarte Felipe pentru CNN, deoarece a fugit de persecuția politică pentru că a vorbit împotriva guvernului.

Din Cuba, Duarte Felipe a spus că au luat un zbor spre Republica Dominicană și apoi spre Managua, Nicaragua. Au călătorit din capitala nicaraguană până la granița cu Honduras cu un taxi și apoi cu un autobuz prin Guatemala înainte de a traversa râul Suchiate - care marchează granița dintre Mexic și Guatemala - pe o plută.

"În drum spre Statele Unite, am fost răpiți. Răpitorii cereau bani, iar familia noastră a plătit suma pe care o cereau. După ce am ajuns în Mexico City, eram într-un autobuz când am fost jefuiți. Ne-au luat telefoanele, dar nu ne-au putut lua actele, pentru că le-am ascuns foarte bine", a declarat Duarte Felipe.

Deocamdată, ea a spus că faptul că se află în SUA a fost un mare cadou de Crăciun, mai ales că a ajuns în țară în ajunul Crăciunului și a fost preluată în Eagle Pass de rudele care locuiesc în Houston.

"Voi petrece (Crăciunul) cu familia mea. Voi trăi într-o țară liberă. Unde cel puțin... nu știu. Voi trăi într-o țară liberă în care drepturile cetățenilor sunt respectate, spre deosebire de locul în care am trăit", a declarat Duarte Felipe.

Ea a spus că intenționează să își aducă fiul în SUA imediat ce i se va acorda azil.

"Este singurul meu copil", a spus ea cu lacrimi în ochi.

Maxime Tamsett și Raja Razek de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com