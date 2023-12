Opinie: La mine acasă a început vacanța de vacanță la televizor. Iată de ce sunt de acord cu asta

Este, de asemenea, vacanța lor de iarnă. Au alergat capete goale în parc, iar când a venit timpul să intre în casă, au dat drumul la un film. Apoi s-au uitat la "A Charlie Brown Christmas", pentru că un copil a spus că este foarte bun.

Cum se aude când băieții adolescenți se uită la televizor? Este o simfonie de discuții care nu se termină niciodată. O mulțime de iterații de "frate" care mă fac să zâmbesc din altă cameră.

La această vârstă, ei nu vor o petrecere cu cântecul prescriptiv "La mulți ani". Ei vor doar să fie. Iar eu vreau să dorm puțin. Suntem cu toții atât de recunoscători celor de la Marvel pentru că ne oferă divertisment. În loc să dictez și să restricționez, îi las să își găsească propriul echilibru. Pe măsură ce petrecerea se prelungește, uneori acest echilibru implică mai mult timp de ecran decât nu, iar asta este în regulă.

Am învățat de mult timp să nu mă complac în sentimentul de vinovăție parentală cu privire la orele pe care copiii mei le petrec în fața televizorului. Am crescut cu o dietă constantă de televiziune. Dar în casa copilăriei mele, timpul petrecut în fața ecranului nu era discutabil; era o necesitate. Părinții mei din clasa muncitoare nu aveau acces la servicii de îngrijire a copiilor după orele de școală. Activitățile extracurriculare pentru mine și fratele meu erau inaccesibile din punct de vedere financiar.

În suburbia noastră întinsă din Los Angeles, transportul către și de la activitățile extrașcolare era, de asemenea, greu de obținut. În schimb, îmi petreceam după-amiezile în fața strălucirii blânde a ecranului, care îmi distra și educa mintea tânără.

Părinții mei, refugiați din Vietnam, lucrau ore îndelungate în casă și în afara ei. Televizorul a fost tovarășul și îndrumătorul meu. M-a învățat despre mecanismele complicate ale alegerilor prezidențiale din SUA și despre importanța cu două tăișuri a curajului și a perseverenței la cel mai înalt nivel al sporturilor de competiție.

Multe dintre experiențele sociale pe care copiii mei le consideră ritualuri de trecere - petrecerile în pijamale, taberele de vară și întâlnirile de joacă - erau interzise pentru mine. În schimb, am ingerat toate aceste elemente de bază ale copilăriei americane prin intermediul televizorului.

Ochii mei au absorbit imaginile în mișcare, iar creierul meu a catalogat moravurile sociale pentru uz viitor. Când o relație romantică a creat o breșă în cercul nostru de prietenie din liceu, știam exact ce expresii indignate faciale și verbale să evoc datorită serialului "Beverly Hills, 90210" și multor alte emisiuni pentru adolescenți de acest gen.

În cea mai mare parte a copilăriei mele, a existat o înțelegere tacită între mine și părinții mei, care a reglementat accesul meu neîngrădit la televizor: fă-mi temele de la școală și ține-te bine la note. Atâta timp cât făceam acest lucru, nimeni nu punea la îndoială ce sau cât de mult mă uitam. Această așteptare a fost parapetul care mi-a creat motivația și sistemul de recompense: să iau toate notele de 10, ca să mă pot uita la "My So-Called Life".

Mă gândesc adesea la consumul de televiziune din copilărie când aud dezbateri despre relația acestei generații cu tehnologia.

Nu sunt naiv în ceea ce privește televiziunea. Citesc aceleași articole pe care le citesc părinții de pretutindeni despre cât de dăunător este să te uiți la televizor ore în șir. Uneori mă întreb câte celule cerebrale trebuie să fi prăjit și mă întreb acum cât de versată aș fi în croșetat sau că aș putea fi un mare maestru de șah până acum, dacă aș putea recupera acele ore.

Cu toate acestea, copilăria mea a fost copilăria mea, mare parte din ea petrecută, în timpul orelor de veghe, privind fix la un ecran. Și, ca să fiu sinceră, cred că nu sunt cu nimic mai rea din această cauză.

Totuși, pentru mulți dintre noi, limitarea timpului petrecut în fața ecranului este o obsesie a părinților. La evenimentul de întoarcere la școală al fiului meu de la începutul acestei toamne, acesta a fost subiectul dominant de conversație între profesori și părinți. Discuția de grup a fost o reacție la un lanț de texte din clasa a șasea, în care copiii se implică activ la orice oră din zi și din noapte. Odată mi-am făcut alergarea de la ora 6 dimineața în cartier pe coloana sonoră a unor sms-uri continue, dintre care majoritatea am aflat mai târziu că erau de la copii care se salutau cu emoji.

În calitate de părinte ai cărui copii cresc în era digitală, știu că lupta pentru a se separa de dispozitive este reală. Și, în ciuda faptului că în copilărie am avut carte blanche la ecran, mă îngrijorează amprentele digitale ale copiilor mei. Pericolele ecranelor sunt bine stabilite. Nu lipsesc cercetările privind potențialul rău al timpului prea mult petrecut în fața ecranului, inclusiv un studiu alarmant care a constatat că copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani care petrec mai mult de trei ore pe zi pe rețelele sociale se confruntă cu un risc dublu de simptome de depresie și anxietate. Treceți pe podea cu copiii dvs. și jucați în schimb jocuri de masă, sunt sfătuiți părinții.

Dacă ar fi să mă întorc în timp și să-i prezint mamei mele aceste informații, sunt sigură că ar lua o pauză de gândire în legătură cu consumul excesiv de televizor din copilărie. Dar, aproape sigur, ar fi întrebat: cine ar fi pus mâncare pe masă în timp ce ea se juca Candy Land cu mine?

Obișnuiam să mă consider o excepție norocoasă de la viciul larg acceptat al consumului excesiv de televizor în copilărie, precum un fumător care fumează mai multe pachete pe zi și care evită cumva bolile cronice mai târziu în viață. Acum, văd accesul meu neîngrădit la ecran ca fiind legat de lupta umană pentru supraviețuire, într-o țară fără concediu parental garantat sau drepturi de îngrijire a copiilor.

Când am devenit părinte, am mers în cealaltă extremă față de cea pe care am trăit-o în copilărie: am căzut în vizuina de iepure "ecranele sunt rele", motivată de frică, și am păstrat televizorul din sufragerie ca pe o pânză albă. Am vrut să creez condițiile descrise de pediatri ca fiind cel mai fertil mediu pentru ca micile creiere să înflorească. Dar în curând am descoperit că butonul nostru de "off" era unul pe care nu-l puteam controla pentru mult timp. Ecranele fac parte din cultura și peisajul nostru. Încercarea de a le evita pune în cele din urmă și mai multe așteptări nerealiste asupra unor părinți deja prea obosiți.

Știința nu poate schimba realitățile economice ale familiilor din clasa muncitoare, precum cea în care am crescut eu. Coloana sonoră a copilăriei mele este orchestrată de murmurul televizorului și de zumzetul staccato al mașinii de cusut, în fața căreia mama stătea ore întregi pentru a atașa mâneci și revere pe nenumăratele blazere din magazine.

Dar chiar și cei care dispun de mijloace substanțial mai mari decât aveau părinții mei pot considera o provocare să se răsfețe cu ceea ce poate părea a fi luxul unei plimbări la amiază sau al unui joc potențial nesfârșit de Uno.

În casa noastră, încercăm să menținem relații echilibrate și adecvate vârstei cu ecranele, nu cu acces carte blanche sau supraveghere și evitare excesivă, ci cu discuții frecvente despre limitele digitale și cetățenie. Este o practică imperfectă, care funcționează în unele săptămâni, dar care poate devia de la curs în următoarea.

În mijlocul haosului unui proiect recent de renovare a casei, am contracarat corul de "mă plictisesc" al copiilor mei cu oferta de a începe un film, nu pentru că sunt o mamă rea sau leneșă, ci pentru că sunt o mamă umană.

Aproape invariabil, ieșim de la chefurile noastre de timp petrecut în fața ecranului reînnoite și gata să punem din nou gardurile de protecție. Îngăduința ocazională a ecranului poate chiar să creeze spațiu pentru acel joc de societate, cum ar fi preadolescenții care joacă Monopoly în sufrageria mea, unde am auzit zgomotul zarurilor în acest weekend când cineva a strigat: "Cumpăr Boardwalk, iubito!".

A fost ceva absolut magic în asta. Dar aceasta a fost, de asemenea, ziua de naștere în care s-au uitat la "Răzbunătorii" și au dansat în fața televizorului ca Charlie Brown.

Se pare că și asta a fost la fel de magic.

