Opinie: IA vine pentru jurnaliști

Nota editorului: Seán O'Connor este profesor de drept și director al Centrului pentru Proprietate Intelectuală și Politici de Inovare din cadrul Facultății de Drept Antonin Scalia de la Universitatea George Mason. Opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Vezi mai multe opinii la CNN.

Seán O'Connor

The New York Times susține acest lucru într-un proces recent intentat la tribunalul federal din Manhattan, alăturându-se altor creatori și deținători de drepturi de autor care contestă acum utilizarea operelor lor fără permisiune de către companiile de inteligență artificială. Pârâții OpenAI și Microsoft Corp. vor răspunde aproape cu siguranță că antrenarea ChatGPT și a altor sisteme similare pe milioane de lucrări protejate de drepturi de autor ale The Times și ale altora reprezintă o "utilizare corectă" în conformitate cu legea.

Într-adevăr, OpenAI a prezentat deja o apărare de utilizare echitabilă într-o moțiune de respingere a unui proces separat în curs de desfășurare intentat anul trecut de comedianta Sarah Silverman și de alți autori împotriva Meta la tribunalul federal din San Francisco, pe baza unui scenariu similar în care ChatGPT a reprodus părți substanțiale din cărți după ce a fost antrenat pe ele. În timp ce acel proces nu a avut o evoluție deosebit de bună - judecătorul a acceptat recent cererea Meta de respingere a tuturor pretențiilor lui Silverman et al. cu excepția uneia - acesta s-a bazat în mare parte pe teorii diferite de cele din cazul Times.

Unii academicieni au susținut o teorie a "învățăriiechitabile" pentru a justifica reproducerea în masă a materialelor protejate prin drepturi de autor în seturile de formare generativă a inteligenței artificiale, pe baza analogiei cu reproducerea privată de către oameni a operelor protejate prin drepturi de autor pentru a le studia și a învăța din ele, ceea ce este considerat, în general, ca fiind o utilizare echitabilă sau o utilizare care nu încalcă drepturile de autor. Însă, potrivit documentului, aceste rezultate ale IA sunt substanțial similare cu anumite articole din Times. Această utilizare nu este deloc corectă.

Fără apărarea utilizării corecte, firmele GenAI sunt probabil răspunzătoare pentru încălcarea drepturilor de autor. Acest lucru oferă Times și altor editori atât dreptul de a participa la profiturile pe care GenAI le va obține de pe urma materialelor editorilor, cât și capacitatea de a negocia "bariere de protecție" pentru modul în care materialele lor sunt utilizate sau ajung în rezultatele GenAI.

Răspunzând la procesul intentat de Times, un purtător de cuvânt al Open AI a declarat că firma de tehnologie respectă drepturile creatorilor și proprietarilor de conținut și că lucrează cu aceștia pentru a se asigura că beneficiază de tehnologia AI și de noi modele de venituri: "Conversațiile noastre continue cu New York Times au fost productive și au avansat în mod constructiv, așa că suntem surprinși și dezamăgiți de această evoluție. Sperăm că vom găsi o modalitate reciproc avantajoasă de a lucra împreună, așa cum facem cu mulți alți editori." Microsoft nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la acest proces.

Atunci când studenții de la arte copiază "Mona Lisa", ei caută să înțeleagă modul în care Leonardo da Vinci și-a executat viziunea artistică. Obiectivele lor sunt de a dezvolta instrumente pentru a-și exprima propria viziune, în stilul lor original, nu de a reproduce cu servilism stilul altuia.

În schimb, OpenAI și alții ca el își proiectează sistemele de inteligență artificială generativă pentru a reproduce creațiile și stilurile umane existente. Inteligența artificială generativă se numește așa pentru textul, imaginile și alte expresii create ca răspuns la indicațiile utilizatorilor.

Am analizat acest model de afaceri în contextul muzicii. Aplicații precum Jukebox și MuseNet - alte două proiecte OpenAI - își promovează abilitatea de a crea lucrări "noi" în stilurile unor artiști și compozitori anume numiți. Nu este clar dacă există un joc pe termen lung care se orientează mai degrabă către generarea de rezultate unice.

În cele mai bune zile ale sale, industria incipientă promovează o viziune a unui instrument care ajută oamenii să creeze lucrări distincte. Dar, în momentul de față, inteligența artificială generativă este limitată la mashup-uri ale stilurilor existente (în parte, deoarece sistemele trebuie să fie antrenate pe materiale existente).

Creativitatea revoluționară nu este doar o reîmprospătare a intrărilor stilistice actuale, în care fiecare rămâne recognoscibilă. Este, în schimb, o creație stilistică complet nouă, care doar face aluzie la influențele sale. "Frank Sinatra cântând un cântec de Ed Sheeran", așa cum este generat de sistemele actuale de inteligență artificială generativă, ar suna exact așa cum descrie titlul său. Ascultătorul ar auzi ceea ce pare a fi vocea reală a lui Sinatra, ca și cum ar cânta o preluare a unui cântec al lui Ed Sheeran - adică genul de melodii, schimbări de acorduri și frazare care caracterizează cântecele lui Sheeran - chiar dacă nu este vorba de niciun cântec al lui Sheeran.

În schimb, atunci când muzicienii umani își creează propriul stil nou, construit din stilurile altor muzicieni pe care îi admiră și îi imită, rezultatul nu sună ca unul dintre cei care au influențe care cântă melodia unui alt influențat. De exemplu, cântăreața și compozitoarea Brandi Carlile a fost celebră pentru că a fost foarte clară în legătură cu influența profundă pe care au avut-o asupra stilului său artiștii anteriori, inclusiv Joni Mitchell și Elton John. Cu toate acestea, cu excepția cazurilor în care Carlile a preluat un cântec al lui Joni sau Elton, cântecele sale originale nu seamănă direct nici cu interpretarea, nici cu stilul de compoziție al celor doi idoli ai săi. Așadar, rezultatele oamenilor creativi și pricepuți sună ca ceva nou, în timp ce rezultatele IA sună ca niște juxtapuneri ciudate ale diferitelor lucrări ale oamenilor pe care a fost antrenată.

În cele mai proaste zile ale sale, industria inteligenței artificiale generative pare să aibă intenția de a înlocui cu totul creativitatea umană. Sistemele de inteligență artificială vor produce noi lucrări pe baza propriilor indicații interne, la scară largă, pentru toate gusturile și bugetele. Poate apărea din asta o estetică valoroasă sau un stil nou și autentic?

Când vine vorba de știri, oamenii s-ar putea întreba: nu sunt știrile "doar fapte"? Și, în conformitate cu legislația privind drepturile de autor, faptele sunt neprotejabile. Mai mult, dacă textul este "funcțional", cum ar fi o rețetă, atunci nici acesta nu poate fi protejat. Cu toate acestea, chiar dacă știrile sunt pur și simplu faptice și funcționale, decizia Curții Supreme a SUA din 1918 în cauza International News Service v. Associated Press susține în continuare că reproducerea imediată a unor știri care nu sunt protejate prin drepturi de autor constituie o deturnare de proprietate.

În același timp, jurnalismul nu înseamnă "doar fapte". Este, de asemenea, povestire. Cititorii doresc puncte de vedere și analize perspicace și originale, toate acestea fiind înfășurate în pasaje stilizate atractiv. În unele cazuri, stilurile care sparg normele, cum ar fi "jurnalismul gonzo" al lui Hunter S. Thompson, pot chiar să le ofere cititorilor un nou mod de a înțelege evenimentele mondiale.

Inteligența artificială generativă este configurată în mod intenționat pentru a reproduce stilul jurnaliștilor consacrați. În acest fel, rezultatele sale au calitățile pe care cititorii le așteaptă de la știri și comentarii. În practică, acest lucru înseamnă, de asemenea, că AI generativă produce texte nu numai în stilul scriitorilor cunoscuți, ci și că reproduce cu exactitate pasajele publicate anterior. Plângerea Times documentează o serie de astfel de cazuri.

Poate fi o reproducere de către AI generativă a unor știri și comentarii publicate anterior o utilizare corectă? Eu nu cred că da. Unii jurnaliști ajung să fie mai citiți decât alții nu doar pentru că publică primii sau au o perspectivă mai bună, ci și pentru că își exprimă bine ideile. Atunci când IA generativă se bazează pe aceste succese stilistice, nu reușește să treacă testul legal în patru părți pentru utilizarea corectă: scopul și caracterul utilizării (de exemplu, comercial sau necomercial); natura operei protejate prin drepturi de autor; cantitatea și importanța părții utilizate în comparație cu întreaga operă; și efectul utilizării asupra pieței pentru original. Instanțele folosesc adesea un test de "utilizare transformatoare" ca prescurtare pentru unii sau toți acești factori. Lucrarea care se presupune că încalcă drepturile de autor utilizează porțiunile reproduse într-un mod diferit de cel în care a făcut-o lucrarea originală?

Utilizarea Generative AI nu este "transformatoare", în sensul că nu comentează sau critică povestea originală și nici nu o transferă într-un mediu, scop sau context diferit. În schimb, reproduce părți substanțiale din opera altora doar pentru a concura pe aceleași canale de piață ca și originalul.

Primiți buletinul nostru informativ săptămânal gratuit

Înscrieți-vă la buletinul informativ al CNN Opinion

Alăturați-vă nouă pe Twitter și Facebook

Chiar mai problematic pentru o lume inundată de dezinformare, AI-ul generativ "halucinează" povești, făcându-le în același timp să pară că provin din publicații legitime ale unor instituții de știri respectate. "Halucinant" este denumirea pentru situațiile în care IA generativă fabrică fapte și povești care fie nu există, fie au fost modificate până la falsitate, dar le prezintă într-o manieră convingătoare (de exemplu, prezintă o citație juridică de instanță care se potrivește cu formatul tehnic, dar un astfel de caz nu există de fapt). Astfel, IA generativă încalcă drepturile de marcă comercială, precum și atribuirea eronată a poveștilor și ideilor.

În cele din urmă, AI generativă este angajată în exact opusul a ceea ce se presupune că ar trebui să realizeze învățarea umană. În loc să stăpânească stilurile altor experți pentru a dezvolta stiluri noi și mai bune, este un furtun șerpuitor care se agită necontrolat, scuipând secvențe de text necugetate, bazate exclusiv pe probabilitățile ca un cuvânt să vină după altul în exprimarea umană.

Expresiile grijulii ale creatorilor umani pricepuți au fost cooptate într-un furtun de nebunie care amenință să dea peste cap nu numai industriile creative, ci și democrația și însuși simțul nostru al adevărului și al realității. Deși încălcarea drepturilor de autor poate părea cea mai mică dintre preocupările noastre, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală este cel mai bun început pentru a controla IA generativă pentru binele umanității.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com