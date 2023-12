Opinie: Democrații trebuie să se folosească mai bine de Kamala Harris în 2024. Iată cum

Nota editorului: Basil A. Smikle Jr., PhD, este profesor și director al Programului de Politici Publice la Institutul de Politici Publice Roosevelt House de la Hunter College - City University of New York. Este, de asemenea, fost director executiv al Partidului Democrat din statul New York. Opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Citiți mai multe opinii la CNN.

În schimb, el se confruntă cu o spirală descendentă în sondaje, pe fondul unei fixații pe o mână de probleme pe care eu le consider relativ auxiliare, printre care și frământările publice legate de vârsta sa.

Strategul politic Basil Smikle

Discuțiile despre faptul că, la 81 de ani, Biden este prea bătrân pentru a fi președinte, au alimentat o dezbatere ranchiunoasă despre calificările vicepreședintelui său și ale contracandidatei sale din 2024, Kamala Harris. Secundul lui Biden, fost senator american și procuror general al Californiei, este tras în jos de o avalanșă de tropi, genul de discuții cu care multe femei și minorități rasiale se confruntă frecvent în politică.

O mare parte din discuțiile obositoare din interiorul centurii Washingtonului din ultimele luni au încercat să ridice îndoieli cu privire la disponibilitatea lui Harris de a conduce, în cazul în care ar fi chemată vreodată să îi ia locul lui Biden.

Din păcate, unii democrați ar putea fi vinovați de faptul că au permis ca aceste narațiuni să ia amploare. Acest lucru este deosebit de nefericit, deoarece criticile de doi bani nu au făcut decât să întunece aprecierea publicului față de ceea ce a fost o administrație de mare succes.

Unii din cadrul partidului s-au plâns că Harris pune în pericol șansele de victorie la urnele de vot anul viitor. În timp ce unii troli republicani sugerează că un vot pentru Biden ar putea fi un vot pentru Harris, care are 59 de ani, adversarii președintelui cred că îl pot ataca pe acesta vizând-o pe ea.

În realitate, democrații nu au niciun motiv să îndulcească sprijinul pentru Harris. De fapt, dacă sunt deștepți, o vor pune pe Harris în prim-plan în timpul campaniei prezidențiale din 2024.

Nu numai că nu este o piedică pe bilet, dar Harris s-ar putea dovedi extrem de utilă pentru a ajuta la obținerea unei victorii în cursa prezidențială de anul viitor. Din fericire, campania lui Biden pare să revină în sfârșit și să îmbrățișeze modalități inteligente de a folosi cât mai bine talentele și CV-ul impresionant al lui Harris. Ea ar putea fi arma secretă a partidului care se îndreaptă spre alegerile din 2024.

Da, este adevărat că Harris este subacvatică în general cu alegătorii, la fel ca și Biden. O medie a Los Angeles Times publicată în această lună a arătat că 39% dintre alegătorii înregistrați aveau o opinie favorabilă despre Harris și 55% aveau o opinie nefavorabilă, aproximativ în concordanță cu cifrele președintelui.

Dar un sondaj New York Times/Siena College realizat în statele în care se desfășoară bătălia, publicat în noiembrie, a arătat că Harris era considerabil mai populară decât Biden în rândul alegătorilor care nu sunt de culoare albă și al celor cu vârsta sub 30 de ani, segmente ale publicului american al căror sprijin este indispensabil pentru ca președintele să câștige realegerea alegerilor.

Campania pare să fie pe deplin conștientă de acest lucru: Casa Albă a anunțat săptămâna aceasta că Harris va prel ua conducerea mesajelor administrației în ceea ce privește avortul, pe care mulți îl văd ca fiind unul dintre subiectele cele mai susceptibile de a motiva femeile, tinerii și progresiștii să meargă la urne.

Și s-au spus multe despre sprijinul scăzut al lui Biden în rândul alegătorilor de culoare și maro în sondajele recente. Cu Harris făcând campanie alături de el și ieșind singură pe teren, Biden va avea o provocare ceva mai ușoară de a convinge alegătorii de culoare și pe cei de culoare să vină acasă în ziua alegerilor. Într-un moment în care sprijinul persoanelor de culoare este mai slab decât a fost de ceva vreme, valoarea lui Harris nu poate fi supraestimată.

Apelul ei către alegătorii care nu sunt de culoare albă, care votează în majoritate covârșitoare pentru democrați, ar putea fi de fapt cea mai mare valoare a ei pentru perspectivele partidului în 2024. Harris este o femeie cu părinți indieni și jamaicani care s-a înrădăcinat în mod intenționat în comunitatea de culoare, urmând cursurile Universității Howard și alăturându-se primei frății de culoare cu litere grecești din țară. Mulți alegători de culoare sunt foarte conștienți de acest trecut - și îl sărbătoresc.

Spre deosebire de experții care par hotărâți să o vadă ca pe o povară, eu spun de ceva vreme că ar trebui să i se ofere o platformă publică mai puternică pentru a-i evidenția succesele. La urma urmei, o vicepreședintă care este văzută ca fiind competentă, capabilă și pregătită să plece nu poate fi decât un lucru bun pentru orice bilet prezidențial.

Dar nu este vorba doar de competența pe care o emană: Mai mulți americani decât oricând se văd pe ei înșiși cu o intersecționalitate care în curând nu va mai avea nevoie de validarea unui lider de sex masculin alb pentru a reuși. Harris a schimbat structura de permisiune în cadrul partidului ei și în rândul electoratului. Acțiunea ei de sensibilizare va fi deosebit de importantă în rândul alegătorilor tineri.

Biden a câștigat 60% dintre alegătorii sub 30 de ani în alegerile din 2020 și acest grup va fi din nou extrem de important pentru a obține o victorie în 2024. În plus față de impulsul de luna viitoare în ceea ce privește avortul, campania își intensifică acțiunile de sensibilizare a alegătorilor din generația Z pe diverse fronturi.

În septembrie și octombrie, turneul "Lupta pentru libertățile noastre" a dus-o pe Harris în campusurile universitare din opt state, în încercarea de a continua campania de sensibilizare a administrației către acest grup de importanță vitală. Portofoliul lui Harris privind drepturile de reproducere, dreptul la vot și discriminarea în educație este făcut pe măsură pentru a atrage acest cadru de alegători.

O altă problemă din portofoliul ei la care tinerii țin foarte mult este imigrația - un subiect spinos din punct de vedere istoric, dar pe care ea îl poate aborda la prima mână. De fapt, atunci când a fost confruntată într-un campus universitar din Flagstaff, Arizona, cu privire la politicile americane în materie de imigrație, Harris a citat propria "experiență trăită" ca fiică a unei mame imigrante pentru modul în care abordează această problemă.

Iată un alt motiv pentru ca democrații să o sărbătorească pe Kamala: ea este întruchiparea a ceea ce partidul aspiră să fie - genul de figură care a inspirat milioane de oameni ca mine să intre în arena politică. Îndemnul lui Jesse Jackson, lansat în prime time la Convenția Națională Democrată din 1988, ca partidul să îmbrățișeze diversitatea țării a inspirat nenumărate generații ca mine să devină active în politică.

Discursul lui Jackson ne-a oferit, de asemenea, un loc în primele rânduri la un fenomen cu impact puternic: explozia de femei candidate și candidați de culoare care candidează pentru locuri la mai multe niveluri de guvernare, însoțită de limbajul codificat și de măsurătorile false folosite pentru a le judeca calificările.

Ecourile tipurilor de critici cu care se confruntă Harris îmi sunt mult prea familiare. Fire similare se întorc la cursa lui Shirley Chisholm pentru Casa Alb ă din 1972 și ar fi trebuit să fie extirpate din discursul nostru național cu zeci de ani în urmă. Este genul de împotrivire care este supărătoare și, din păcate, nu atât de neobișnuită atunci când o femeie de culoare ajunge la vârful puterii politice.

În cazul liderilor de culoare din sectorul public și privat, totul, de la discursul, îmbrăcămintea și manierele lor, este analizat cu atenție. Femeile, în special, navighează printr-o construcție a conducerii dominată de bărbați și de viziuni stereotipice asupra feminității. Aceste presiuni îi forțează, de asemenea, pe mulți dintre liderii de culoare să decidă între elaborarea de politici care țin cont de rasă și cele neutre din punct de vedere rasial, cu o tendință spre progresivitate care determină un scepticism mai mare în privința motivelor. Pentru ca Kamala Harris să se fi ridicat la înălțimi istorice în națiunea noastră, orice noțiune de bona fides politică și substanțială slabă ar trebui să fie respinsă cu desăvârșire.

Având în vedere ce atu potențial important este ea, nu putem decât să ne întrebăm de ce a fost atât de puțin apreciată și subestimată? Criticile la adresa lui Harris din partea detractorilor care pun la îndoială valoarea ei pe biletul democrat 2024 nu s-au diminuat, în ciuda rolului tot mai proeminent pe care l-a jucat în campania de realegere a lui Biden în ultimele luni.

Republicanii, prea bucuroși să exploateze această deschidere, pot provoca daune ireparabile și de lungă durată - și asta nu i-ar face rău doar lui Harris. Partidul Democrat și perspectivele sale electorale din 2024 vor avea de suferit dacă partidul nu o apără mai energic.

Chiar și în timp ce Harris își intensifică acțiunile de sensibilizare a alegătorilor din Generația Z, pare mai mult decât probabil că ea se va confrunta cu o provocare enormă: nemulțumirea unor alegători tineri cu privire la poziția administrației față de Israel. Problema s-a dovedit până acum a fi una care divizează partidul, în timp ce ea lucrează pentru a ajuta la unificarea elementelor fracturate din partidul său, în ciuda schimbării de ton a președintelui în privința războiului.

Între timp, vicepreședintele poate oferi un mesaj economic aspirațional pentru acești tineri alegători al căror entuziasm este atenuat de incapacitatea de a-și planifica financiar viitorul. Nu este un panaceu, dar este o deschidere importantă și multe depind de succesul ei.

Biletul din 2020 al lui Biden și Harris a oprit mișcarea de revendicare și retribuție a Trumpismului. Președintele poate fi la fel de important ca lider de tranziție care să facă legătura între o coaliție electorală veche și una nouă. Iar administrația sa poate lăuda realizările, de la investiții în infrastructură la creșterea finanțării pentru transporturi și până la reducerea costurilor medicamentelor pe bază de rețetă. Acestea au fost susținute în mare parte de contribuțiile vicepreședintelui.

Democrații trebuie să accepte ceea ce republicanii se tem de mult timp: că această vicepreședinție nu este doar pentru a promova interesele politice parohiale ale Washingtonului. Este vorba, de asemenea, despre o punte către viitorul partidului, condusă de unul dintre cei mai infailibili lideri de partid care există - o femeie de culoare.

