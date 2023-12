Opinie: Curtea Supremă ar putea face practic imposibilă o victorie a lui Trump

Nota editorului :David Mark este jurnalist politic, autor și vorbitor public. El este autorul cărții "Going Dirty: The Art of Negative Campaigning" și coautor al cărții "Dog Whistles, Walk-Backs, and Washington Handshake: Decodarea jargonului, a argoului și a fanfaronadei discursului politic american". Opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Citiți mai multe opinii la CNN.

Și în timp ce multe se pot schimba în cele 10 luni înainte de ziua alegerilor, într-o potențială revanșă între președintele Joe Biden și inamicul său republican învins în 2020, fostul președinte Donald Trump, se poate aștepta în mod rezonabil ca cele 40 de state rămase și Districtul Columbia să se încadreze în taberele roșii sau albastre.

Un wild card este dacă Trump va fi declarat neeligibil pentru scrutinul din 2024. Dacă instanțele vor permite acest lucru, statele oscilante ar putea avea o influență și mai mare asupra celui care va câștiga președinția în 2024, deoarece există un total de 68 de voturi electorale în aceste state oscilante în care secretarii de stat sunt aleși democrați sau au fost numiți de un guvernator democrat și ar putea fi în măsură să decidă dacă numele lui Trump este ținut în afara buletinelor de vot. Asta din totalul de 538 de voturi electorale, fiind nevoie de o majoritate, 270, pentru a câștiga președinția.

A devenit o problemă de o importanță națională marcantă odată cu decizia de joi a secretarului de stat din Maine, Shenna Bellows, de a-l exclude pe Trump de pe buletinul de vot în statul său. Bellows, cel mai înalt oficial electoral din Maine și o democrată aleasă în funcția sa de către legislativul statului, a citat acțiunile lui Trump la 6 ianuarie 2021 cu privire la rolul său în încercarea de a bloca certificarea de către Congres a victoriei lui Biden în 2020 - inclusiv atacul asupra Capitoliului în acea zi de către susținătorii președintelui de atunci. Bellows l-a eliminat pe Trump de pe buletinul de vot pentru alegerile primare din 2024 din stat, pe baza "interdicției de insurecție" din al 14-lea amendament. Cu toate acestea, decizia lui Bellows va fi suspendată până când Curtea Superioară din Maine - o instanță de primă instanță - va lua o decizie.

Decizia statului Maine a fost luată la 9 zile după ce Curtea Supremă din Colorado l-a eliminat pe Trump de pe buletinul de vot al statului în 2024, invocând, în decizia sa cu 4-3, preocupări similare legate de "interdicția de insurecție" din amendamentul 14. The New York Times a relatat că campania lui Trump intenționează să conteste ambele decizii încă de marți. În Maine, avocații lui Trump vor contesta decizia la o instanță de stat, în timp ce hotărârea din Colorado va fi atacată la Curtea Supremă a SUA.

Colorado și Maine nu sunt singurele state care au luat în considerare măsuri pentru a-l elimina pe Trump de pe buletinele de vot din 2024. Michigan și Minnesota au respins propunerile în acest sens. Și, deși nu a existat o contestație oficială în instanță în California, cel mai înalt oficial electoral al statului a decis, de asemenea, recent, să îl mențină pe Trump pe lista candidaților certificați pentru alegerile primare republicane din stat, în ciuda presiunilor politice pentru a-l elimina. Trump a supraviețuit, de asemenea, contestațiilor privind accesul la vot în Arizona și New Hampshire, în timp ce rezultatul uneia din Oregon este în curs de soluționare.

Această proliferare a acțiunilor în justiție și faptul că două state i-au refuzat lui Trump accesul la vot, face probabil ca instanța supremă să se ocupe de această problemă. Judecătorii ar face acest lucru cu scopul de a stabili un fel de standarde uniforme pe care statele trebuie să le urmeze atunci când iau în considerare eforturile de a-l ține pe Trump departe de viitoarele buletine de vot - inclusiv dacă acest lucru ar trebui să fie permis deloc.

La prima vedere, pare puțin probabil ca Curtea Supremă să decidă efectiv că Trump ar putea fi eliminat de pe buletinele de vot individuale ale statelor. Majoritatea conservatoare de 6-3 include trei judecători numiți de Trump. Și, în sens mai larg, în ultimii ani, judecătorii au fost reticenți în a se băga în disputele privind regulile electorale, spunând că acest lucru aparține domeniului oficialilor aleși.

Cu toate acestea, era politică a lui Trump a arătat clar că orice se poate întâmpla. În cazul în care Curtea Supremă permite ca un fel de măsuri de descalificare a lui Trump pentru buletinele de vot să rămână în vigoare - ceea ce ar putea veni sub forma unui simplu refuz de a prelua procesele intentate de campania sa - secretarii de stat individuali ar căpăta o importanță ieșită din comun. Și aici intervin acele 68 de voturi electorale.

Colorado, de exemplu, este practic sigur că își va acorda voturile electorale candidatului democrat - în 2020, Biden l-a învins pe Trump în Colorado cu 55,4% la 41,9%. Faptul că Trump ar fi eliminat de pe buletinul de vot din Colorado nu ar conta în termeni de politică practică.

Dar acest lucru nu este deloc cazul în statele cu oficiali electorali de top care sunt aliniați democraților. Printre secretarii de stat democrați aleși se numără Adrian Fontes din Arizona (11 voturi electorale), Jocelyn Benson în Michigan (15 voturi electorale), Cisco Aguilar din Nevada (6 voturi electorale) și Elaine Marshall din Carolina de Nord (16 voturi electorale). În Pennsylvania (19 voturi electorale), Al Schmidta fostnumit de guvernatorul democrat Josh Shapiro și confirmat de Senatul statului (Schmidt este un fost comisar republican al orașului Philadelphia pe care Trump l-a vizat pentru critici în urma pierderii alegerilor din 2020).

Adăugați un singur vot electoral din Maine care îl înclină pe Trump, în cel de-al doilea district parlamentar - pe care l-a câștigat în 2016 și 2020 - și totalul este de 68. Asta pentru că Maine, spre deosebire de toate celelalte state, cu excepția Nebraska, acordă două voturi electorale pe baza votului popular la nivel de stat și un vot pentru fiecare district parlamentar. Asta înseamnă patru voturi electorale în Maine și cinci în Nebraska.

Bineînțeles, unele voturi electorale din statele de tip swing state cad acolo unde cel mai înalt oficial electoral este republican, pentru un total de 21 de voturi electorale. Inclusiv Georgia (16 voturi electorale), cu un secretar de stat republican, Brad Raffensperger, și Nebraska, unde democrații au șanse decente să câștige un vot electoral, din cel de-al doilea district electoral al statului Cornhusker, așa cum s-a întâmplat în 2008 și 2020. în New Hampshire (4 voturi electorale), pe care Biden l-a câștigat cu ușurință în 2020, secretarul de stat este numit de legislativul majoritar republican.

Între timp, în ceea ce este, fără îndoială, principalul stat oscilant al națiunii, Wisconsin, alegerile sunt supervizate de comisia electorală a acestuia. Această comisie a respins joi o cerere de eliminare a lui Trump de pe buletinul de vot din 2024, ceea ce pare să facă problema discutabilă pentru restul sezonului electoral.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că secretarii de stat ar acționa în interesul propriu politic cras al partidelor lor. Cu toate acestea, este foarte posibil, chiar probabil, ca opiniile oneste ale acestor oficiali electorali de top cu privire la faptul că Trump ar trebui să fie pe buletinele de vot prezidențiale din statul lor să se alinieze în mod natural de-a lungul preferințelor partizane.

Michigan este cel mai proeminent exemplu. Acolo, secretarul de stat Benson a declarat miercuri, într-o declarație, că instanța supremă a statului a concluzionat în mod corect că nu are autoritatea de a bloca apariția lui Trump pe viitorul buletin de vot pentru alegerile primare republicane. Cu toate acestea, în ceea ce este acum doar o ipoteză, în cazul în care Curtea Supremă ar decide să acorde secretarilor de stat această putere, Benson ar putea să-și exercite propria judecată profesională și să-l descalifice pe Trump.

Dacă funcționarii electorali din stat îl blochează pe Trump de pe buletinele de vot - după ce Curtea Supremă i-a dat mai întâi undă verde - ar putea face practic imposibil din punct de vedere matematic ca fostul președinte să câștige un al doilea mandat neconsecutiv. Dacă acest lucru va deveni sau nu o posibilitate reală ar putea fi în curând în mâinile Curții Supreme.

