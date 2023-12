Opinie: Ce se întâmplă cu toate schimbările de la "Jeopardy!"?

Nota editorului: Bill Carter a acoperit afacerile media timp de peste 25 de ani la The New York Times. A fost, de asemenea, colaborator la CNN și autor a patru cărți despre televiziune, inclusiv "The Late Shift". A fost scenaristul nominalizat la Emmy pentru adaptarea cinematografică a acestei cărți de către HBO.opiniile exprimate în acest comentariu îi aparțin. Vezi mai multe opinii pe CNN.

Bill Carter

A primit, de asemenea, câteva atingeri noi cutremurătoare în secvența de deschidere, cum ar fi imagini cu echipa care ține în mână cărți de indicații (à la "Saturday Night Live") și cu scenariștii văzuți punând la punct acele răspunsuri provocatoare, pentru care concurenții au nevoie, știți, de întrebările potrivite.

Dar cea mai mare noutate pentru "Jeopardy!" este introducerea a ceva numit "Turneul celei de-a doua șanse", care aduce înapoi concurenți notabili care nu au câștigat. Nu, nu se va numi "Turneul necampionilor" și nici "Iată că vin cei care pierd".

Adăugați la aceasta și recenta concediere a lui Mayim Bialik ca prezentator part-time, prelungind o controversă cu privire la succesorul legendarului Alex Trebek, iar pentru unii tradiționaliști de la "Jeopardy!", toate aceste schimbări dintr-o dată au fost puțin amețitoare.

Un site web numit "Cinema Blend" a surprins unele rezerve ale fanilor, cel mai bine rezumate într-un videoclip postat , care spunea "Un nou logo și o nouă secvență de titlu de deschidere ostentativă ar putea contrazice ceea ce fanii fideli au ajuns să aștepte de la emisiune și să diminueze acea senzație caldă și nostalgică".

În emisiunile de jocuri, la fel ca în mare parte din viață, te joci cu "sentimentul cald și nostalgic" pe propriul risc! (adică: ar fi bine să nu încerci să elimini acel semn de exclamare!).

Cărțile pe masă: Întotdeauna am fost destul de bun la "Jeopardy!".

Pun acest lucru pe seama a doi factori: o capacitate ciudată de a reține fapte obscure și inutile (cele mai lungi și cele mai scurte piese de teatru ale lui Shakespeare: Întrebarea de mai jos - nu trișez!) și o pasiune pentru jocuri.

În mod clar, nu sunt singurul. "Jeopardy!" se numără printre cele mai longevive emisiuni de televiziune din toate timpurile, cu un loc atât de bine înrădăcinat în cultura americană încât jingle-ul "Final Jeopardy!" este scos în mod obișnuit de oricine îndeamnă un însoțitor aflat în chinurile unei ezitări prelungite să treacă la subiect. "Dah-Dah-Dah, Daddah-Dah-Dah-Dah-Dah-Dah."

"Jeopardy!" a început la o lună după ce Beatles au apărut la "Ed Sullivan Show" în 1964. Inițial, un serial de zi, a durat 11 ani la NBC, fiind prezentat de Art Fleming. (Acesta a găzduit și un scurt serial de revenire în 1978). Apoi, după un interregn de șase ani, emisiunea a revenit ca serial sindicalizat în 1984, prezentat de mult îndrăgitul Trebek (gazdele canadiene ale emisiunilor de jocuri pentru 200 de dolari, Alex.).

Nu am încercat niciodată să particip eu însumi la emisiune, dar unul dintre colegii mei de masă de la New York Times, Richard Perez-Pena, a fost un multiplu campion. Din când în când, le spuneam informații inutile colegilor noștri de masă. (Candidatul care a pierdut în fața lui Calvin Coolidge în 1924: Cine este John W. Davis?)

Toate acestea au menirea de a certifica faptul că m-am uitat frecvent la "Jeopardy!" și mi-a plăcut, mai ales când am simțit că aș fi câștigat jocul. (Ușor de spus fără acel buzzer în mână.) Dar nu m-aș numi niciodată un fanatic al emisiunii, deși această denumire nu este rară.

Telespectatorii își iubesc "Jeopardy!". Mulți își fac un obicei din el în fiecare seară, adesea la cină. O poveste faimoasă și atașantă a fost aceea că, în ultimii ani de viață ai lui Carl Reiner, marele său prieten Mel Brooks a venit în fiecare seară la casa lui Carl de pe Rodeo Drive pentru a sta în fața televizorului cu cina pe mesele de platou și a încerca să pună întrebări la răspunsurile de la "Jeopardy!".

În ultimii ani, în ciuda tulburărilor cauzate de restricțiile Covid-19, (fără public care să aplaude fără motiv atunci când apar sloturi "Daily Double") și de trecerea în neființă a lui Trebek, care a fost celebrat pentru abilitatea sa inegalabilă în citirea indiciilor și interacțiunile fermecătoare, dar niciodată îmbietoare, cu concurenții, urmate de un plan de succesiune stângaci, fanii înfocați ai emisiunii de quiz au perseverat în devotamentul lor.

Totuși, nu întotdeauna în mod fericit. Mike Richards, un producător însărcinat cu găsirea succesorului lui Trebek, a pus fanii pe jar atunci când a condus o rundă de probe pentru prezentatori invitați (Mehmet Oz? Aaron Rodgers?), dar a sfârșit prin a-i elimina pe toți și prin a se alege pe el însuși. A rezistat nouă zile înainte de dezvăluirea unor comentarii sexiste pe un podcast. Și-a cerut scuze pentru aceste remarci, ceea ce a dus totuși la ieșirea sa rapidă.

Decizia de a o alege pe Bialik ca gazdă, alături de Ken Jennings, un concurent regal de la "Jeopardy!", a rezolvat lucrurile, mai mult sau mai puțin. Ungerea lui Jennings ca persoană de față solo pentru emisiune va contribui probabil la consolidarea acelui "sentiment cald și nostalgic".

Având în vedere întreruperile recente, poate că nu este surprinzător faptul că fanii se simt puțin neliniștiți în legătură cu schimbări la lucruri precum logo-ul și reveniri pentru non-vincătorii impresionanți.

Dar nu este ca și cum "Jeopardy!" a trecut prin șase decenii fără schimbări substanțiale. La urma urmei, obișnuiau să pună sumele în dolari pe cartonașe de carton și să le scoată manual. Marea tablă s-a schimbat tehnologic de numeroase ori (odată cu inflația premiilor în bani) și au existat numeroase schimbări în set.

Multe dintre aceste progrese au fost făcute în încercarea de a menține emisiunea viabilă în rândul telespectatorilor mai tineri. Și asta a funcționat. Emisiunile de jocuri sunt asociate în mod tradițional cu telespectatorii mai în vârstă. "Jeopardy!" a reușit să recruteze un număr substanțial de fani mai tineri.

Primiți buletinul nostru informativ săptămânal gratuit

Înscrieți-vă la buletinul informativ al CNN Opinion

Alăturați-vă nouă pe Twitter și Facebook

Unul dintre motive a fost faptul că a îmbrățișat idei noi, cum ar fi turneele pentru campioni, celebrități și liceeni. Poate că cea mai importantă inovație a fost eliminarea regulii "5 victorii și te retragi" în 2003. Acest lucru a permis ridicarea câștigătorilor în masă la rangul de celebrități de sine stătătoare - inclusiv a unor personalități precum Jennings, care încă deține titlul pentru victorii consecutive cu 74.

În fond, tragerea la sorți este încă jocul, ceea ce este cât se poate de fundamental: Răspundeți la întrebare, primiți bani.

Noul producător executiv al emisiunii, Michael Davies, care a renunțat la un post profitabil de director executiv la ABC pentru a conduce un nou joc numit "Who Wants to Be a Millionaire?", se numără printre cei mai inovatori lideri care au lucrat vreodată în genul emisiunilor de jocuri. "Turneul celei de-a doua șanse" a fost ideea sa. Fără îndoială că va mai avea și alte schimbări.

Țineți-vă bine, fani "Jeopardy!"! OK. Întrebarea este: Ce sunt Hamlet și O comedie a erorilor?

Nu vă faceți griji dacă ați ratat-o: încă vă puteți califica pentru "Turneul celei de-a doua șanse"!

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com