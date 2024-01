O companie a cumpărat drepturile de exploatare a gazului pe acest teren cu 1 dolar. Heliu înseamnă că ar putea valora miliarde de dolari

Potrivit directorului general Stefano Marani, aceștia au plătit 1 dolar pentru drepturi în 2013 și au început să testeze compoziția gazului care curge din două țevi de foraj ruginite, instalate cu ani în urmă pentru explorarea minerală. Ceea ce au găsita fost concentrații anormal de mari de heliu.

Dincolo de umflarea baloanelor de petrecere, heliul are o serie de aplicații comerciale. Atunci când este condensat sub formă lichidă, este o componentă esențială de răcire folosită la fabricarea microcipurilor și în funcționarea tehnologiei de scanare RMN care salvează vieți. Cu toate acestea, prețurile globale ale heliului sunt volatile, iar livrările sunt neregulate, gazul fiind produs în mai puțin de 10 țări din lume.

Renergen a găsit, fără să vrea, aurul. În prezent, compania afirmă că are rezerve dovedite de heliu de peste 7 miliarde de metri cubi la proiectul Virginia Gas Project, care ar putea valora peste 4 miliarde de dolari, și potențial până la 12 miliarde de dolari dacă se includ și alte rezerve posibile.

"Aveam aspirații modeste, modeste, de a înființa o centrală electrică [pe gaz] la scară mică, care ar putea furniza câțiva megawați unor oportunități miniere din apropiere", își amintește Nick Mitchell, directorul de operațiuni al Renergen. "Nu aveam nicio idee despre amploarea și scara și despre natura pur și simplu de clasă mondială a acestui zăcământ de heliu."

Compania a reușit să producă cu succes heliu lichid de la uzină pentru prima dată în ianuarie 2023. După întârzieri pe tot parcursul anului din cauza unei scurgeri la garnitura de vid a cutiei frigorifice de heliu, speră să înceapă operațiunile comerciale în cursul lunii viitoare, extrăgând heliu alături de gazele naturale, apoi procesându-l și distribuindu-l clienților, cum ar fi Linde, o firmă globală de inginerie.

De la căi ferate la porturi, aceste megaproiecte de infrastructură remodelează Africa

Amprenta mai mică

Ceea ce face ca rezervele de gaze naturale ale Renergen să fie atât de speciale este concentrația neobișnuit de mare de heliu. Marani spune că aceasta este în medie de 3%, iar în unele locuri ajunge până la 12%. În schimb, SUA, cel mai mare furnizor de heliu din lume, are o concentrație medie de 0,35%, iar Qatar, un alt jucător important, are o concentrație medie de 0,04%, potrivit US Bureau of Land Management.

Acest lucru ar putea face ca heliul de la Renergen să fie mai ecologic, potrivit lui Chris Ballentine, titular al catedrei de geochimie de la Universitatea Oxford din Marea Britanie. În general, heliul este produs ca un produs secundar al gazului natural lichefiat (LNG) - un amestec de gaze care este în principal metan - explică el, și doar la o anumită concentrație (de obicei, în jur de 0,3%) devine rentabilă din punct de vedere economic extragerea heliului de unul singur.

Acest lucru înseamnă că, de cele mai multe ori, aprovizionarea cu heliu este dominată de producătorii de hidrocarburi care extrag și vând heliu în paralel, iar producția este, prin urmare, legată de o amprentă de carbon ridicată, continuă el. Dar o concentrație mai mare de heliu înseamnă că se produce mai puțin metan asociat, reducând astfel amprenta de carbon.

"Ceea ce face ca perspectivele Renergen să fie atât de interesante este că (deși) există hidrocarburi asociate cu producția lor de heliu, este o amprentă mult mai mică. Ei au găsit efectiv un sistem primar de gaz heliu", spune el.

În cele din urmă, Ballentine speră că industria va renunța la producția de heliu din GNL și va folosi surse precum câmpurile de gaze unde heliul apare alături de azot, așa cum a fost explorat într-un studiu recent la care a fost coautor.

Un alt beneficiu al concentrației ridicate esteproducția mai ieftină. "Suntem un producător de heliu cu costuri mult mai mici decât majoritatea celorlalți jucători de acolo", spune Marani. "Noi forăm puțuri foarte puțin adânci, probabil în regiunea de aproximativ 1.000 - 1.500 de picioare - costuri reduse, amprentă mică - și apoi gazul iese în mod natural din proprie inițiativă", spune el.

Punctul de aprovizionare al Africii

În condițiile în care aprovizionarea globală cu heliu este frecvent perturbată, un nou jucător într-o regiune geografică diferită este foarte binevenit, spune Ballentine. "În prezent, ne aflăm într-o criză de aprovizionare, deoarece avem doar câteva puncte de aprovizionare limitate... locuri precum Renergen vor atenua cu siguranță această situație", spune el.

În prezent, niciunul dintre heliul din lume nu este produs în Africa - zăcăminte de gaze bogate în heliu au fost localizate în Tanzania, dar nu sunt încă în producție comercială.

Marani remarcă faptul că proiectul de gaz al Renergen a fost desemnat "proiect strategic integrat" de către guvernul sud-african, ceea ce a contribuit la accelerarea proceselor de aprobare de reglementare.

Potrivit lui Mitchell, "prima fază a proiectului" al companiei, un mic proiect pilot finanțat de guvernul SUA, va produce aproximativ 350 de kilograme de heliu pe zi - suficient pentru a satisface toate cerințele Africii de Sud și pentru a avea în continuare surplus. "Faza a doua a proiectului", care ar trebui să intre în funcțiune în 2027 și care a primit finanțare din partea guvernului american și a Standard Bank din Africa de Sud, ar trebui să crească producția la 4,2 tone pe zi - producând undeva între 6% și 8% din oferta mondială de heliu. Având în vedere că, potrivit estimărilor firmei Research and Markets, piața mondială a heliului va valora peste 6 miliarde de dolari în 2027, acest lucru ar genera randamente semnificative.

În ciuda proiecțiilor ambițioase ale companiei, prețul acțiunilor sale a înregistrat o scădere semnificativă în ultimul trimestru al anului 2023, care, potrivit experților, ar putea fi legată, potrivit CNN, de criticile aduse pe rețelele de socializare la adresa transparenței companiei. Cu toate acestea,Marani este încrezător că Renergen va reuși să depășească îndoielile investitorilor, cu evoluții care, potrivit lui, "nu numai că vor reduce semnificativ riscul proiectului care avansează, dar vor asigura livrarea".

În decembrie, compania a anunțat că a vândut 5,5% din capitalul social al Tetra4, filiala Renergen care deține și exploatează proiectul Virginia Gas Project,pentru 550 de milioane de ranzi (29 de milioane de dolari) către Mahlako Energy Fund și Third Way Investment, două firme de gestionare a investițiilor cu sediul în Johannesburg. Compania intenționează să obțină mai multe acțiuni prin intermediul unei oferte publice inițiale (IPO) pe piața bursieră Nasdaq din SUA.Compania este deja listată în Africa de Sud și Australia.

"Consolidarea încrederii va dura foarte mult timp, nu-mi fac iluzii în această privință", spune Marani. "Cred că pornirea heliului este primul pas în acest proces."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com