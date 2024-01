Personal

Michelle Obama fapte rapide

Data nașterii: 17 ianuarie 1964

Locul nașterii: Chicago, Illinois

Nume la naștere: Michelle LaVaughn Robinson

Tată: Fraser Robinson, lucrător în domeniul filtrării apei

Mamă: Marian (Shields) Robinson

Căsătorie: Barack Obama (3 octombrie 1992-prezent)

Copii: Barack Obama (căsătorit): Barack Obama (căsătorit) Sasha, Malia

Educație: Universitatea Princeton, B.A., 1985; Universitatea Harvard, J.D., 1988

Religie: Creștină

A absolvit magna cum laude cu o diplomă în sociologie la Princeton.

L-a cunoscut pe Barack Obama când a fost desemnată să fie mentorul său la Sidley & Austin, o firmă de avocatură din Chicago.

Tatăl ei suferea de scleroză multiplă și, în cele din urmă, a murit din cauza acesteia.

A câștigat un premiu Grammy.

A fost nominalizată la un premiu Primetime Emmy.

Cronologie

1988-1991 - Avocat asociat la Sidley & Austin din Chicago.

1991-1992 - Asistent al primarului din Chicago, Richard Daley.

1992-1993 - Comisar adjunct pentru planificare și dezvoltare.

1993-1996 - Director executiv fondator al organizației Public Allies Chicago.

1996-2002 - decan asociat al serviciilor pentru studenți la Universitatea din Chicago și director al Centrului de servicii comunitare al universității.

2002-2005 - Director executiv pentru afaceri comunitare pentru Spitalele Universității din Chicago.

2005-2007 - Membru al consiliului de administrație al Tree House Foods, furnizor de alimente pentru magazinele Walmart.

2005-ianuarie 2009 - Vicepreședinte al Comunității și al Afacerilor Externe pentru University of Chicago Hospitals.

20 ianuarie 2009- Devine prima doamnă a Statelor Unite.

Aprilie 2009 - "Michelle Obama: In Her Own Words" este publicată.

Februarie 2009 - Apare pe coperta din martie a revistei Vogue.

9 februarie 2010 - Lansează campania națională "Let's Move!", pentru a reduce obezitatea infantilă.

Aprilie 2011 - Lansează campania națională pentru veterani, "Joining Forces", împreună cu Jill Biden.

20 iunie 2011 - Călătorește în Africa timp de o săptămână pentru a se concentra pe leadershipul tinerilor, educație, sănătate și bunăstare.

21 iunie 2011 - Îl vizitează pe fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, la domiciliul său.

29 mai 2012 - "American Grown: Povestea grădinii de bucătărie de la Casa Albă și a grădinilor din întreaga Americă" este publicată.

24 februarie 2013 - Prezintă premiul Oscar pentru cel mai bun film.

13 martie 2013 - Împreună cu alte celebrități și politicieni de profil înalt, informațiile financiare ale lui Obama sunt piratate și postate online. Sunt postate informațiile despre împrumuturile sale pentru studenți și raportul de credit.

14 martie 2013 - Apare pe coperta ediției din aprilie a revistei Vogue. Este pentru a doua oară când apare pe copertă.

Mai 2014 - Lansează campania națională, "Reach Higher", o inițiativă privind învățământul superior.

Martie 2015 - Lansează campania națională, "Let Girls Learn", o inițiativă globală axată pe educația fetelor.

Iulie 2015 - Esteredactor invitat al revistei "More". Obama este primul editor invitat al revistei, precum și prima, prima doamnă care editează ca invitat un număr întreg al revistei "More".

10 noiembrie 2016 - Obama o găzduiește pe viitoarea primă doamnă, Melania Trump, pentru un ceai și un tur al reședinței de la Casa Albă, spune secretarul de presă Josh Earnest într-un briefing la Casa Albă.

11 noiembrie 2016 - Este pe coperta ediției din decembrie a revistei Vogue. Este pentru a treia oară când apare pe copertă.

13 ianuarie 2017 - Ține ultimele sale declarații la Casa Albă, mulțumindu-le susținătorilor săi și spunând: "a fi prima voastră doamnă a fost cea mai mare onoare din viața mea și sper că v-am făcut mândri".

27 septembrie 2017 - Remarcă faptul că "orice femeie care a votat împotriva lui Hillary Clinton a votat împotriva propriei lor voci" în timpul unei apariții la conferința Inbound 2017 din Boston.

21 mai 2018 - Netflix anunță că soții Obama au semnat un contract de producție pe mai mulți ani, în care cei doi vor lucra atât în fața, cât și în spatele camerei.

13 noiembrie 2018 - Este publicat volumul de memorii al lui Obama, "Becoming", care urcă pe locul 1 în topul celor mai bine vândute cărți de pe Amazon.

27 decembrie 2018 -Este votată ca fiind femeia cea mai admirată de americani în acest an, detronând-o pe Hillary Clinton de pe primul loc pentru prima dată în 17 ani, potrivit sondajului anual Gallup.

20 noiembrie 2019 - Este nominalizată la premiul Grammy pentru cel mai bun album de spoken word pentru versiunea audio a piesei "Becoming".

30 decembrie 2019 - Pentru al doilea an consecutiv, un sondaj Gallup îl indică pe Obama drept femeia cea mai admirată de americani.

26 ianuarie 2020 -Câștigăun premiu Grammy pentru cel mai bun album de spoken word pentru versiunea audio a piesei "Becoming".

16 iulie 2020 - Anunță că lansează "The Michelle Obama Podcast" pe Spotify.

10 martie 2021 - Obama vorbește cu sinceritate, într-un interviu acordat revistei People, despre luptele sale cu depresia de grad scăzut în timpul pandemiei Covid-19 și despre provocările anului 2020. "Depresia este de înțeles în aceste circumstanțe, în aceste vremuri", a declarat ea în interviu. "Să credem că, cumva, că putem continua să ne ridicăm deasupra întregului șoc, a traumei și a tulburărilor pe care le-am trăit fără să le simțim în acest fel este pur și simplu nerealist."

21 iunie 2022 - Audible , serviciul de cărți audio și podcasturi al Amazon, anunță că firma de producție a lui Barack și Michelle Obama, Higher Ground, a semnat un contract de producție exclusivă de mai mulți ani cu Audible pentru prima vedere .

Sursa: edition.cnn.com