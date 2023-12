"Lunetistul japonez" se află acum pe orbita lunară înaintea unei încercări istorice de aterizare

Pe traiectoria sa actuală, modulul de aterizare efectuează o buclă a Lunii la aproximativ fiecare 6,4 ore. Însă, în următoarele săptămâni, vehiculul își va strânge încet orbita, apropiindu-se mai mult de suprafața Lunii, în timp ce se pregătește pentru încercarea istorică de aterizare, programată pentru mijlocul lunii ianuarie.

În cazul în care va reuși, Japonia va deveni a cincea țară care realizează o astfel de performanță și doar a treia țară care face acest lucru în secolul XXI.

China și India sunt în prezent singurele națiuni care au reușit să aterizeze în siguranță un vehicul pe Lună în acest secol, marcând astfel apariția unei noi curse pentru suprafața lunară, caracterizată în parte de eforturile de a identifica și de a valorifica resursele naturale ale Lunii pentru viitoarele misiuni cu echipaj pe termen lung.

Exploratorul robotic japonez va încerca să demonstreze o aterizare "punctuală", urmărind să atingă solul cu o precizie extremă, și să adune date despre rocile lunare care ar putea ajuta oamenii de știință să înțeleagă mai bine formarea Lunii.

Se îndreaptă spre aterizare

Agenția japoneză de explorare aerospațială, sau JAXA, a anunțat la 25 decembrie că modulul de aterizare lunară a fost plasat pe o orbită eliptică, trimițându-l pe o traiectorie care trece pe deasupra polilor nord și sud ai Lunii la altitudini cuprinse între aproximativ 600 de kilometri (370 de mile) și 4.000 de kilometri (2.500 de mile).

În următoarele 3 1⁄2 săptămâni, orbita navei spațiale o va duce la o înălțime de 9 mile (15 kilometri) deasupra suprafeței, când va începe coborârea finală.

Modulul de aterizare Moon Sniper - denumit și SLIM, sau Smart Lander for Investigating Moon - va încerca să atingă ușor solul la ora 10:20 ET din 19 ianuarie, sau la ora 12:20 a.m. din 20 ianuarie, ora standard a Japoniei.

Despre SLIM, cunoscut și sub numele de Lunetistul Lunii

Aterizatorul ușor SLIM va viza o zonă de aterizare care se va întinde pe o distanță de aproximativ 100 de metri (328 de picioare), mai degrabă decât pe o distanță tipică de un kilometru.

Precizia a dus la porecla misiunii, Moon Sniper (Lunetistul Lunii).

Dacă va ajunge pe suprafața lunară, se așteaptă ca SLIM să exploreze un loc din apropierea unui mic crater de impact numit Shioli - în apropierea locului de aterizare Apollo 11, unde astronauții NASA au aterizat pentru prima dată în 1969.

Cursa pentru Lună

Statele Unite rămân singura țară care a reușit să aducă oameni pe Lună, dar NASA nu a mai aterizat fără aterizare forțată astronauți sau vehicule robotizate pe suprafața lunară de la misiunea Apollo 17 din 1972.

Atât o navă spațială dezvoltată în mod privat de o companie cu sediul în Japonia, Ispace, cât și un modul de aterizare lunară lansat de agenția spațială rusă, Roscosmos, au făcut o încercare de aterizare în 2023, care s-a soldat cu un eșec.

Fiecare navă robotizată a aterizat forțat după ce a întâmpinat probleme de navigație.

Un modul de aterizare lunară dezvoltat de agenția spațială indiană, Indian Space Research Organisation, a atins cu succes solul în luna august - devenind astfel doar a patra țară care reușește acest lucru, după Statele Unite, China și fosta Uniune Sovietică.

Nava spațială a Indiei a aterizat în apropierea polului sudic lunar, unde oamenii de știință cred că există rezerve valoroase de gheață de apă, devenind astfel prima națiune care trimite un vehicul în imediata apropiere a regiunii.

Un an de misiuni de aselenizare

După ce nava spațială japoneză Moon Sniper va face o încercare de aselenizare, Statele Unite își propun să lanseze până la trei vehicule robotizate pe suprafața Lunii în următorul an.

Iar NASA intenționează să trimită astronauți pe orbită în jurul Lunii la sfârșitul anului 2024.

În cazul în care va avea succes, misiunea Artemis II va deschide calea pentru o altă misiune care ar putea aduce oameni pe Lună mai târziu în acest deceniu.

Misiunea NASA cu echipaj ar putea marca prima dată când astronauții se vor întoarce pe suprafața lunară din anii 1970.

