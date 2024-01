La ce să ne așteptăm de la raportul de vineri privind locurile de muncă, numărătoarea finală a anului 2023

Deși este cu mult sub cele 4,79 milioane de locuri de muncă câștigate în 2022 - al doilea cel mai mare total anual din 1939 încoace - 2023 va rămâne totuși un an plin de răsturnări de situație și câștiguri istorice pentru piața muncii.

În luna ianuarie a anului trecut, rata șomajului a scăzut la 3,4%, un nivel care nu a mai fost văzut din 1969, când Neil Armstrong a pășit pe Lună.

În aprilie 2023, rata șomajului pentru muncitorii de culoare a atins un minim istoric de 4,7%.

Iar apoi, în iunie, rata de participare la forța de muncă pentru femeile aflate în prima vârstă de muncă (25-54 de ani) a atins un maxim istoric de 77,8%. Rata generală de participare a forței de muncă în noiembrie a fost de 62,8%, cea mai mare valoare de la începutul pandemiei.

"A fost un an bun pentru bărbații de culoare; a fost un an bun pentru femeile de culoare; a fost un an bun pentru femei în general", a declarat într-un interviu pentru CNN Jane Oates, un fost oficial al Departamentului Muncii, care este președintele organizației non-profit de educație în domeniul ocupării forței de muncă WorkingNation.

Anul grevei

2023 a fost, de asemenea, fără îndoială, anul puterii muncitorilor: În timp ce pandemia i-a determinat pe mulți să își reevalueze parcursul profesional și echilibrul dintre viața profesională și cea privată, piața restrânsă a forței de muncă care a urmat le-a dat curajul de a căuta alte oportunități. Un șomaj scăzut din punct de vedere istoric și un număr istoric ridicat de locuri de muncă vacante au însemnat că muncitorii puteau cere salarii mai bune, asistență medicală îmbunătățită sau îmbunătățiri ale calității vieții.

Sute de mii de lucrători au intrat în grevă în 2023, de la scriitori la actori, de la asistente medicale la muncitori din industria auto. Chiar și președintele Joe Biden a apărut pe linia de pichetare, subliniind greva istorică a United Auto Workers împotriva General Motors, Ford și Stellantis.

Writers Guild of America, cu peste 11.000 de membri, și SAG-AFTRA, care reprezintă 160.000 de actori de film și televiziune, au intrat, de asemenea, în grevă în 2023, ceea ce a dus la oprirea completă a filmărilor. Este pentru prima dată din 1960 când ambele sindicate au fost în grevă în același timp.

O bază de date privind întreruperile de muncă din SUA, realizată de Școala de Relații Industriale și de Muncă a Universității Cornell, arată că au existat 70 de greve ale 100 sau mai multor lucrători care au durat mai mult de o săptămână. Aceasta reprezintă o creștere de 59% față de anul precedent.

Potrivit unei analize realizate de CNN, aproape 900.000 de lucrători sindicalizați au obținut creșteri salariale imediate de 10% sau mai mult doar în ultimul an.

Cele mai recente cereri inițiale săptămânale inițiale pentru șomaj, care au fost publicate joi dimineață, arată că 202.000 de persoane au depus pentru prima dată cereri de ajutor de șomaj pentru săptămâna care s-a încheiat la 30 decembrie, mai puțin decât estimările de 216.000. Cererile continue au măsurat 1,855 milioane, în scădere față de săptămâna precedentă de 1,875 milioane și sub estimarea de 1,881 milioane.

ADP a raportat joi că numărul de salariați din sectorul privat a crescut cu 164.000 în decembrie, un salt uriaș față de 101.000 în noiembrie, revizuit în scădere, și mai bun decât estimările consensuale de 125.000, potrivit FactSet. Totalul angajărilor sale este adesea considerat ca un indicator pentru numărul principal al Biroului de Statistică a Muncii de vineri.

"Ne întoarcem la o piață a forței de muncă care este foarte bine aliniată cu angajările de dinainte de pandemie", a declarat Nela Richardson, economist șef la ADP.

Sondajul privind locurile de muncă vacante și fluctuația forței de muncă, cunoscut și sub numele de raportul JOLTS, a arătat miercuri că locurile de muncă vacante au scăzut în noiembrie la cel mai scăzut nivel din martie 2021. În noiembrie au existat 8,79 milioane de locuri de muncă vacante, ajustate sezonier. Această cifră este în scădere față de cea din octombrie, revizuită în creștere, de 8,85 milioane și aproximativ în concordanță cu așteptările economiștilor de 8,77 milioane de deschideri, potrivit FactSet.

Însă angajatorii din SUA au anunțat doar 34.817 reduceri de locuri de muncă în decembrie, potrivit datelor lunare publicate joi dimineață de firma de outplacement Challenger, Gray & Christmas. Această cifră este cu 24% mai mică decât în noiembrie și al doilea cel mai mic total lunar al anului. Reducerile de locuri de muncă au scăzut, de asemenea, cu 20% față de anul trecut.

"Companiile afișează mai puține locuri de muncă vacante, dar nu concediază lucrători, iar acest lucru menține creșterea economică în coloana pozitivă în noul an", a scris joi economistul FwdBonds, Christopher Rupkey, într-o notă. "Piața muncii nu este nici prea caldă, nici prea rece în acest moment. Vom lăsa la latitudinea oficialilor Fed să spună dacă piața muncii se "reechilibrează" suficient de mult pentru a reduce și mai mult inflația."

La ce să ne așteptăm de la raportul privind locurile de muncă din decembrie

Prognoza de 160.000 de locuri de muncă adăugate pentru ultima lună a anului 2023 ar fi mai mică decât câștigul net de 199.000 de locuri de muncă din noiembrie, un număr care a fost distorsionat de muncitorii din industria auto și de actorii care au ieșit de pe liniile de pichetare, potrivit estimărilor consensuale FactSet.

Economiștii anticipează că rata șomajului ar putea crește la 3,8%, de la 3,7% în luna precedentă.

Orice creștere netă a locurilor de muncă în cursul lunii decembrie 2023 ar duce această perioadă actuală de expansiune a pieței muncii la 36 de luni, a cincea cea mai mare din istorie.

"Când vine vorba de încercarea de a tranșa discuția dacă economia este sau nu pe calea spre recesiune în anul următor, nu ar putea exista o știre economică mai importantă pe planetă decât raportul privind locurile de muncă pe statul de plată", a declarat Rupkey într-un interviu acordat CNN săptămâna trecută. "Nu am avut o recesiune fără pierderi de locuri de muncă, așa că vom fi atenți pentru a vedea dacă piața muncii a pierdut sau nu din elan."

La ce să ne așteptăm din 2024

O încetinire lentă, dar constantă a pieței muncii ar sublinia șansele Rezervei Federale de a oferi o aterizare ușoară - o scădere a activității economice care reduce inflația, dar evită creșterea șomajului. O inflație mai scăzută ar semnala băncii centrale că ar putea să se angajeze în reduceri de rate după 11 creșteri pedepsitoare ale ratelor în ultimii doi ani.

Cele mai recente proiecții economice ale oficialilor Fed, publicate în decembrie, au arătat că aceștia se așteaptă să reducă ratele în acest an pentru prima dată de când au dat startul campaniei istorice de combatere a inflației în martie 2022.

Wall Street așteaptă cu nerăbdare aceste reduceri, unii investitori estimând o primă reducere încă din luna martie. Însă unii oficiali ai Fed au temperat acest optimism, subliniind că există încă riscuri care ar putea sabota înfrângerea inflației, inclusiv tensiunile geopolitice și alegerile prezidențiale din SUA.

Președintele Fed, Jerome Powell, a avertizat de mult timp că piața forței de muncă trebuie să se răcească din ritmul său alert și să aibă o mai bună aliniere a numărului de locuri de muncă disponibile și a numărului de persoane care speră să le ocupe.

Însă luna trecută, Powell a recunoscut că piața americană a locurilor de muncă a ajuns la un "echilibru mai bun".

Comitetul de politică monetară al Fed își anunță următoarea decizie privind ratele pe 31 ianuarie, cu doar două zile înainte de publicarea primului raport privind locurile de muncă din 2024.

Chris Isidore de la CNN a contribuit la acest articol.

Sursa: edition.cnn.com