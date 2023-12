Jacques Delors, omul de stat care a modelat Uniunea Europeană, moare la 98 de ani

Delors, socialist, a avut o carieră politică importantă în Franța, unde a fost ministru de finanțe al președintelui François Mitterrand la începutul anilor 1980, înainte de a deveni președinte al Comisiei Europene în 1985.

Președinția sa de 10 ani rămâne cea mai lungă din istoria instituției și a modelat conturul Europei moderne.

Sub conducerea lui Delors, Uniunea Europeană s-a schimbat considerabil, introducând o serie de reforme esențiale, printre care Actul Unic European, Acordul Schengen, programul de schimb de studenți Erasmus, o revizuire a politicii agricole comune și Uniunea Economică și Monetară, care a dus ulterior la crearea monedei euro.

În martie 2020, el a făcut apel la șefii de stat și de guvern din UE să dea dovadă de mai multă solidaritate, într-un moment în care aceștia se certau în privința unui răspuns comun la pandemia Covid-19.

Actuala președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, i-a adus un omagiu lui Delors pe X, numindu-l pe regretatul om de stat un "vizionar care a făcut Europa noastră mai puternică".

"Opera vieții sale este o Uniune Europeană unită, dinamică și prosperă. Aceasta a modelat generații întregi de europeni, inclusiv pe a mea", a adăugat președintele Comisiei.

Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe Delors "un om de stat cu un destin francez, arhitect inepuizabil al Europei noastre" și "un luptător pentru dreptatea umană".

"Angajamentul său, idealurile sale și dreptatea sa ne vor inspira întotdeauna. Îi salut opera și memoria și împărtășesc durerea celor dragi", a adăugat președintele francez pe X.

Delors și-a început cariera la Banque de France - unde lucrase și tatăl său - în 1945 și a obținut ulterior o diplomă în economie la prestigioasa universitate Sorbona din Paris. S-a implicat în Confederația Sindicală Creștină și a fost numit consilier economic al acesteia în 1950.

Delors a părăsit Banque de France, unde ajunsese la nivel de conducere, după 17 ani. A continuat să conducă divizia de afaceri sociale a Comisiei de planificare generală a statului. A fost consilier principal pe probleme sociale al prim-ministrului Jacques Chaban-Delmas între 1969 și 1972 și a fost membru al cabinetului acestuia. A fost, de asemenea, profesor asociat la Universitatea Paris-Dauphine din 1974 până în 1979.

Delors s-a alăturat Partidului Socialist din Franța în 1974 și a fost ales în Parlamentul European cinci ani mai târziu. A prezidat comisia pentru afaceri economice și monetare a acestuia până în mai 1981, când a fost numit ministru de finanțe al Franței de către președintele de atunci, Francois Mitterrand. De asemenea, a fost primar al orașului Clichy între 1983 și 1984.

Ziarul tabloid britanic The Sun a publicat un titlu celebru: "Up Yours Delors" în 1990, în opoziție cu planurile lui Delors pentru o mai mare integrare a Uniunii Europene.

Când mandatul său la Comisia Europeană s-a încheiat în 1995, Delors a fost considerat un candidat serios la președinția franceză. Cu toate acestea, a ales să nu candideze și, în 1996, a fondat think tank-ul său. Singura sa fiică, Martine Aubry, este un politician francez proeminent și fost lider al Partidului Socialist Francez.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com