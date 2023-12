Începeți săptămâna în mod inteligent: Crăciunul la Betleem, cazul penal al lui Trump, hărțile din Wisconsin, Elijah McClain, Praga în doliu

Iată ce mai trebuie să știți pentru a începe săptămâna în mod inteligent.

Weekend-ul care a fost

- În apropierea Crăciunului, Betleemul ar trebui să fie plin de vizitatori. Dar, în acest an, orașul din Cisiordania ocupată de Israel este aproape pustiu. Liderii locali au decis să reducă festivitățile, în timp ce lupte grele au avut loc între Israel și Hamas în Fâșia Gaza devastată.- Curtea Supremă a respins o cerere a avocatului special Jack Smith de a accelera argumentele cu privire la faptul dacă Donald Trump are imunitate față de urmărirea penală federală pentru presupusele infracțiuni pe care le-a comis în timpul mandatului. Trump a cerut unei curți federale de apel să respingă cazul, argumentând că este protejat de imunitatea prezidențială.- Curtea Supremă din Wisconsin a decis că hărțile legislative ale statului, care îi avantajează pe republicani, sunt neconstituționale și a ordonat trasarea de noi linii pentru alegerile din 2024. Decizia de 4-3 într-un stat-cheie în care se desfășoară o bătălie importantă are implicații majore pentru alegerile din 2024.- Doi paramedici au fost găsiți vinovați de omucidere din neglijență criminală în cazul morții lui Elijah McClain, un tânăr de culoare în vârstă de 23 de ani care a fost supus de poliție și injectat cu ketamină în Aurora, Colorado, în august 2019. Jeremy Cooper și Peter Cichuniec pledaseră nevinovați.- Republica Cehă a respectat o zi de doliu național după ce cel mai grav incident armat din istoria țării pe timp de pace s-a soldat cu 14 morți și zeci de răniți la Universitatea Charles din Praga. Clopotele au bătut în toată țara pentru victimele atacului.

Săptămâna care urmează

LuniCrăciun fericittuturor celor care sărbătoresc în întreaga lume! Alăturându-se festivităților, Ucraina va marca prima sa sărbătoare oficială de Crăciun pe 25 decembrie, distanțându-se și mai mult de tradițiile Bisericii Ortodoxe Ruse, aliate cu Putin, care sărbătorește Crăciunul pe 7 ianuarie. Parlamentul ucrainean a votat în timpul verii mutarea sărbătorii pentru a ajuta Ucraina să "abandoneze moștenirea rusă de a impune celebrarea Crăciunului pe 7 ianuarie" și pentru a-i ajuta pe ucraineni "să-și trăiască propria viață cu propriile tradiții (și) sărbători".

MarțiEsteBoxing Day - o sărbătoare oficială în Marea Britanie care nu are nimic de-a face cu cutii de cadouri goale sau cu lovirea cuiva în față - și începutul Kwanzaa, o sărbătoare nereligioasă de șapte zile observată în SUA care celebrează cultura afro-americană.

De asemenea, se așteaptă ca ziua de marți să se numere printre cele mai aglomerate zile de călătorie din săptămâna Crăciunului, potrivit FAA, cu peste 41.000 de zboruri care vor transporta călătorii înapoi din destinațiile lor de sărbători.

MiercuriÎnurma unei convorbiri telefonice de săptămâna trecută între președintele Joe Biden și președintele mexican Andrés Manuel López Obrador pentru a aborda criza migranților de la granița dintre SUA și Mexic, secretarul de stat Antony Blinken, secretarul pentru securitate internă Alejandro Mayorkas și consilierul pentru securitate internă al Casei Albe, Liz Sherwood-Randall, sunt așteptați să se deplaseze în Mexic pentru a discuta cu oficialii mexicani despre noi acțiuni. Securitatea frontierei - care rămâne o vulnerabilitate pentru Biden în 2024 - a fost în prim-plan în această lună, în timp ce negociatorii din Senat au încercat să ajungă la un acord privind imigrația legat de cererea suplimentară de securitate națională a administrației. Aceste discuții s-au blocat, împiedicându-l pe Biden să obțină un ajutor suplimentar pentru Ucraina și Israel înainte de sfârșitul anului. Cererea Casei Albe a inclus, de asemenea, 14 miliarde de dolari pentru securitatea frontierelor.

JoiSpaceXplănuiește o dublă întâlnire bicoastă pe 28 decembrie. Compania de rachete reutilizabile a lui Elon Musk speră să lanseze pe orbită avionul spațial robotizat secret al armatei americane X-37B la bordul rachetei sale Falcon Heavy. Fereastra de lansare de patru ore de la Centrul Spațial Kennedy al NASA din Florida se deschide la ora 19:00 ET. Câteva ore mai târziu, la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California, SpaceX intenționează să lanseze 21 de sateliți Starlink pe orbita joasă a Pământului la bordul unei rachete Falcon 9. Decolarea este prevăzută pentru ora 21:09 p.m. PT.

One Thing:ratat în 2023Înpodcastul One Thing din această săptămână, corespondenții și reporterii CNN analizează câteva dintre poveștile insuficient acoperite din 2023 și examinează ce teme și tendințe ar putea fi subiecte de discuție majore în 2024. Ascultați aici.

2023: Anul în imagini

CNN Digital's 2023: The Year in Pictures este o galerie foto interactivă care va fi actualizată săptămânal pe parcursul lunii decembrie, așa că nu uitați să reveniți des.(Nota editorului:Unele dintre imagini sunt grafice. Se recomandă discreție din partea privitorului).

Ce se întâmplă în domeniul divertismentului

Televiziune șistreamingCel de-al 46-lea Kennedy Center Honors anual va fi difuzat miercuri la ora 21:00 ET pe CBS. Printre cei care vor fi premiați în 2023 se numără comediantul și gazda Billy Crystal, soprana Renée Fleming, cântărețul-compozitor-producător Barry Gibb, rapperul, cântăreața și actrița Queen Latifah și cântăreața Dionne Warwick. Latifah este prima femeie rapper care a fost onorată în cadrul prestigioasei ceremonii.

Noul serial de animație stop-motion "Pokémon Concierge" ajunge joi pe Netflix. Spre deosebire de diferitele jocuri video, filme și seriale anime, acești Pokémon nu caută o bătălie, ci un pic de TLC într-o stațiune liniștită.

În cinematografeCrăciunulse anunță a fi o zi plină la box office. Pe primul loc se află "The Color Purple", o reluare muzicală a clasicului din 1985, în care joacă Halle Bailey, Fantasia Barrino, Taraji P. Henson, H.E.R, Colman Domingo, Phylicia Pearl Mpasi, Corey Hawkins și Danielle Brooks. (Filmul este o producție a Warner Bros. Pictures, care, ca și CNN, face parte din Warner Bros. Discovery).

Dacă aveți nevoie de viteză, "Ferrari", al regizorului și producătorului Michael Mann, cu Adam Driver, nominalizat la Oscar, și Penelope Cruz, laureată a premiului Oscar, intră în forță pe marele ecran. Driver îl interpretează pe legendarul constructor auto Enzo Ferrari, iar Cruz o portretizează pe soția acestuia, Laura Garello Ferrari.

În cele din urmă, "The Boys in the Boat" este povestea din anii 1930 a echipei de canotaj a Universității din Washington, de la începuturile sale din perioada depresiunii până la câștigarea medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936. Filmul îl are în rolul principal pe Joel Edgerton și este regizat de George Clooney. Gândiți-vă la "Carul de foc" cu vâsle ...

Ce se întâmplă în sport

Pe scurt ...Care este adevăratul sens al Crăciunului? Sportul, se pare. Nu vor lipsi meciurile pe care să le urmăriți luni, începând de la prânz.

În NFL, Las Vegas Raiders îi înfruntă pe Kansas City Chiefs, urmați de New York Giants și Philadelphia Eagles, și de Baltimore Ravens și San Francisco 49ers. Apropo de Ravens(niciodată mai mult?), aceștia sunt singura echipă din AFC care și-a asigurat deja locul în playoff. În NFC, San Francisco 49ers, Dallas Cowboys și Philadelphia Eagles și-au asigurat toate deplasările în postsezon.

Baschetul este o altă tradiție de Crăciun, cu cinci meciuri în programul NBA: Milwaukee Bucks vs. New York Knicks, Golden State Warriors vs. Denver Nuggets, Boston Celtics vs. Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers vs. Miami Heat și Dallas Mavericks vs. Phoenix Suns.

Și ne aflăm în plin sezon de fotbal universitar, cu mai multe meciuri care se vor juca zilnic începând de marți până sâmbătă.

