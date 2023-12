Iată ce poți face cu bradul tău de Crăciun acum că sărbătorile s-au terminat

Dar acum, sărbătoarea a trecut și cadourile au dispărut, acele au început să cadă pe podea, iar cufărul a devenit un adevărat stâlp de zgâriat pisici.

Și ce faci acum cu el?

Iată câteva lucruri pe care le puteți face pentru a recicla, refolosi sau elimina bradul dvs. minunat.

Reciclați-vă copacul transformându-l în mulci sau compost

Din fericire, copacul dvs. este biodegradabil, așa că poate fi ușor returnat naturii. Dacă aveți o grămadă de compost, dați-i drumul și aruncați-l acolo.

De asemenea, multe locuri vor accepta copaci nedecorați și îi vor trece printr-un tocător de lemn pentru a fi transformați în mulci și compost.

Și, pentru numele lui Dumnezeu, nu vă trimiteți pomul prin mașina de tocat cu șirul de luminițe încă aprins.

Visează la niște idei frumoase de amenajare peisagistică

Dacă sunteți o ființă meșteșugită, există multe moduri creative de a folosi un copac bătrân în amenajarea peisagistică.

Tăiați trunchiul în felii și folosiți-le pentru a vă căptuși straturile de flori sau aleile de acces. De asemenea, puteți crea prezentări dinamice în grădină tăind bucăți de trunchi la diferite grosimi și folosindu-le ca înălțătoare de ghiveci.

Cei cu degete verzi serioase pot folosi, de asemenea, ramurile copacului pentru a alinia straturile de flori perene. Crengile veșnic verzi vor prinde zăpada și vor izola petecul de pământ de frigurile iernii.

Pentru plantele care au nevoie de un suport suplimentar, ramurile pot fi folosite și ca țăruși naturali.

Folosiți-i ca și combustibil pentru focul de exterior

Crengile uscate și bucățile de trunchi vor fi lemne de foc fabuloase pentru un foc de tabără sau un foc de tabără în aer liber, dar aveți grijă să păstrați focul afară.

Atunci când pomii de Crăciun ard, aceștia eliberează creozot - o substanță toxică, extrem de inflamabilă, formată în principal din gudron - în fumul de foc. Creozotul se poate acumula în interiorul coșului de fum, crescând riscul de incendiu al coșului de fum.

Bucurați-vă de el ca de un copac

Cine s-ar fi gândit că vă puteți folosi bradul ca pe un copac? Dacă ați cumpărat un brad de Crăciun în ghiveci sau unul care are rădăcinile băgate în balot de pânză de sac, probabil că aveați deja în minte această soluție.

Cumpărarea unui brad cu rădăcinile intacte vă permite să îl plantați după sărbători, oferindu-vă un accesoriu superb cu frunze veșnic verzi în curte, de care vă puteți bucura pe tot parcursul anului.

Împrospătați-vă casa

Mirosul parfumat al acelor de conifere veșnic verzi poate dura mult timp după ce bradul a dispărut.

Trebuie doar să îndepărtați acele de pe brad înainte de a-l arunca și să le puneți în pliculețe sau în boluri cu apă pentru a continua să vă bucurați de mirosul festiv pentru încă puțin timp.

Aruncați bradul și ajutați-vă comunitatea

Multe comunități și-au dat seama cum să folosească brazii vechi de Crăciun în moduri creative.

În partea central-nordică a statului New Jersey, Somerset County Park Commission are un program anual gratuit de reciclare a pomilor de Crăciun. Copacii sunt transformați în așchii de lemn și mulci care sunt folosite în cadrul sistemului de parcuri pentru a proteja și susține viața plantelor. Orașul New York are un program similar.

Orașul San Diego oferă, de asemenea, un program gratuit cu 16 locații în care locuitorii pot lăsa pomii care sunt transformați în compost, mulci și așchii de lemn care pot fi achiziționate pe tot parcursul anului.

Verificați în cartierul, județul, orașul sau grupurile locale pentru a vedea dacă au nevoie de copaci în acest sezon.

Această poveste a fost publicată inițial în decembrie 2019 și a fost actualizată.

