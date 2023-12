Iarna este aici, dar își pierde răcoarea

Joi, la ora 22:27 ET, emisfera nordică a Pământului se va afla la cea mai mare distanță față de Soare, marcând solstițiul de iarnă: cea mai scurtă zi din an și începutul oficial al celui mai rece sezon.

Dar iarna se încălzește rapid din cauza schimbărilor climatice cauzate de om și are un impact asupra zăpezii, turismului, sporturilor de iarnă, economiilor locale, farfuriilor și chiar asupra alergiilor.

În prezent, perioada de iarnă cuprinsă între decembrie și februarie este cea care se încălzește cel mai rapid dintre cele trei luni ale sezonului pentru aproape 75% din SUA, potrivit unei analize a datelor NOAA privind temperaturile efectuate de Climate Central, un grup non-profit de cercetare climatică.

Analiza a analizat temperaturile medii de iarnă pentru 240 de localități din SUA și a constatat că tendința de încălzire a iernii acoperă fiecare colț al hărții - temperaturile s-au încălzit în 97%, sau 233 de locuri, începând cu 1970.

Temperaturile de iarnă au crescut în medie cu 3,8 grade Fahrenheit din 1970 în aceste locații care se încălzesc. Iernile din orașele care se încălzesc cel mai rapid s-au încălzit cu până la 7 grade.

Nord-Estul și Midwestul superior sunt regiunile care se încălzesc cel mai rapid și înregistrează o febră de iarnă de aproape 5 grade. Printre acestea se numără unele orașe de schi precum Burlington, Vermont, (creștere de 7,7 grade) și Concord, New Hampshire (creștere de 6,6 grade). Iarna în orașul Milwaukee, renumit pentru frigul său, este acum cu 6,7 grade mai caldă în medie.

Pentru mulți, un pic de căldură suplimentară de iarnă poate suna bine. Dar iernile mai blânde vin cu consecințe.

"Iarna joacă roluri importante în ciclurile de viață ale plantelor, animalelor și insectelor, în reîncărcarea rezervelor de apă dulce și în susținerea zăpezii și a gheții pentru recreere pe timp de iarnă, care sprijină economiile locale", a declarat Lauren Casey, meteorolog la Climate Central.

O iarnă mai caldă nu înseamnă că va fi sufocant ca vara tot sezonul - vor fi în continuare zile reci într-un climat mai cald. Dar frigul iernii va deveni mai puțin frecvent și mai puțin extrem. Pe măsură ce temperaturile medii cresc, va lăsa mai puțin loc pentru oscilații de frig extrem.

În prezent, valurile de frig din SUA sunt în medie cu șase zile mai scurte decât în 1970, arată datele Climate Central. Și, deși temperaturile reci vor mai stabili ocazional recorduri, este mult mai probabil ca acestea să fie depășite de recorduri de căldură.

În 2023, există de două ori mai multe recorduri de temperaturi calde decât cele reci. Pe timp de noapte, discrepanța crește și există un număr triplu de recorduri de temperaturi scăzute calde față de recorduri de temperaturi scăzute, arată datele NOAA .

Temperaturile minime nocturne se încălzesc mai repede iarna decât în orice alt anotimp de când au început înregistrările, în 1896. Temperaturile nocturne din timpul iernii s-au încălzit cu o rată de 1,78 grade pe secol începând cu 1900 - cu 25% mai rapid decât rata pentru temperaturile maxime din timpul zilei din timpul iernii, potrivit analizei CNN a datelor NOAA.

O analiză separată a Climate Central privind temperaturile scăzute nocturne din 231 de localități din SUA a constatat că 88%, adică 204 orașe, au înregistrat o scădere pe termen lung a numărului mediu de nopți geroase în fiecare an începând cu 1970.

Reno, Nevada, are acum cu 91 de nopți geroase mai puțin în medie în fiecare an, pierzând mai mult decât orice altă localitate de pe listă. Orașele din Nevada, Arizona, California și Florida, care obișnuiau să vadă ocazional o noapte sub zero grade, nu mai simt deloc frigul.

Chiar și orașele cunoscute pentru epidemiile de frig - cum ar fi Buffalo, New York, Chicago, New York City, Boston și Detroit - acum nu mai au parte de nopți geroase de două-trei săptămâni în fiecare an.

Aceste schimbări sunt vești proaste pentru mai multe industrii care se bazează pe un frig previzibil.

Un studiu realizat de Comitetul Olimpic Internațional a constatat că temperaturile în creștere ar putea face ca sezonul de schi să "înceapă cu până la o lună mai târziu și să se încheie cu până la trei luni mai devreme", o constatare care amenință să ia 1 miliard de dolari din economia SUA, potrivit unui studiu din 2018 realizat de grupul de apărare a climei POW și REI.

În fermele din SUA, industria fructelor și nucilor, în valoare de 27 de miliarde de dolari, pierde din timpul de răcire pe măsură ce iernile se încălzesc - o expunere necesară pentru culturi la temperaturi scăzute care le permite să înflorească în mod corespunzător primăvara, a constatat o altă analiză a Climate Central .

De exemplu, timpul de răcire viabil în Valea Centrală fertilă din California, unde se cultivă 40% din fructele și nucile din SUA, ar putea scădea cu 25% până la sfârșitul secolului XXI, a declarat Departamentul american al Agriculturii.

Cu un timp de răcire mai scurt, ar putea exista mai puține produse precum nucile, fisticul și cireșele, iar ceea ce rămâne ar putea fi de o calitate mai slabă, a declarat USDA.

"Acest lucru, desigur, ar putea duce la efecte pentru companiile alimentare, precum și la creșterea prețurilor la alimente, ceea ce poate contribui la sau agrava insecuritatea alimentară", a declarat Casey pentru CNN.

Sezonul de creștere mai cald și mai lung crește, de asemenea, expunerea la dăunători și polen, agravând alergiile.

Și mai rău, pentru iubitorii de iarnă: Sezonul răcelilor și al strănutului va fi, de asemenea, aici mai devreme decât v-ați aștepta - încălzirea iernilor face ca primăvara să înceapă cu câteva săptămâni înainte de termen.

Sursa: edition.cnn.com