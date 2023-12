Fostul jucător NFL Mike Williams a murit din cauza unei septicemii dentare, spune medicul legist

Williams a murit pe 12 septembrie în Tampa, Florida, în urma unui accident de construcție, a anunțat anterior CNN. Bărbatul de 36 de ani a suferit un accident de muncă pe 21 august, în care "materiale grele i-au căzut în cap", potrivit biroului medicului legist.

El a fost apoi internat într-o unitate de terapie intensivă la un spital din zonă. El a intrat în stop cardiac înainte de a fi intubat și sedat, se arată în raport.

Cauza morții sale a fost catalogată drept "septicemie bacteriană cu abcese cerebrale și pneumonie necrozantă de muncă din cauza cariilor multiple și a rădăcinilor dentare reținute", se arată în raportul preliminar al medicului legist. Un raport complet al autopsiei va fi publicat ulterior, potrivit biroului medicului legist.

Modul de decesului lui Williams este catalogat ca fiind natural. Boala cardiovasculară a fost, de asemenea, listată ca factor contributiv.

Într-un e-mail trimis sâmbătă dimineață la CNN, purtătorul de cuvânt al Biroului de Medicină Legală din Hillsborough County, Chris Wilkerson, a declarat că, având în vedere că înregistrările din județ datează de la "mijlocul anilor '80", acesta este primul deces cunoscut care poate fi atribuit septicemiei dentare.

Williams a fost recrutat de Tampa Bay Buccaneers în runda a patra a NFL Draft 2010 de la Universitatea Syracuse. Originar din Buffalo, New York, Williams a fost votat pe locul al doilea pentru premiul Associated Press Offensive Rookie of the Year, după ce a prins 65 de pase pentru 964 de metri și 11 eseuri. El a început toate cele 16 meciuri pentru Buccaneers în anul său de debutant.

Williams a jucat patru sezoane la Tampa Bay, iar apoi echipa din orașul său natal, Buffalo Bills, a făcut un schimb pentru el. A jucat un sezon cu Bills.

Williams a avut 223 de recepții pentru 3.089 de metri și 26 de eseuri în 63 de meciuri în NFL de-a lungul carierei sale.

Sursa: edition.cnn.com