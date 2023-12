Foștii lucrători electorali din Georgia pot merge imediat după bunurile lui Giuliani, spune un judecător

În mod normal, femeile care l-au dat în judecată pe Giuliani și au câștigat trebuiau să aștepte 30 de zile pentru a începe să încerce să revendice bunurile acestuia în alte state. Însă judecătoarea Beryl Howell de la Tribunalul districtual din Washington DC, care a supravegheat procesul de mare anvergură de săptămâna trecută, le-a dat avocaților lui Shaye Moss și Ruby Freeman posibilitatea de a încerca să încaseze miercuri.

Giuliani, a remarcat Howell, a scăpat de dezvăluirea valorii sale prin refuzul de a preda dovezile pe care le avea în acest caz înainte de proces, nu a recunoscut niciodată ordinele anterioare ale instanței de judecată prin care el trebuia să le ramburseze femeilor onorariul avocaților săi, a susținut în mod repetat că este falit și că verdictul l-ar afecta grav și, cu toate acestea, a continuat să aibă sprijin pentru a-l ajuta în ultimele luni.

"Refuzul persistent al lui Giuliani de a răspunde la cererile de descoperire ale reclamantelor le-a împiedicat pe acestea să testeze veridicitatea afirmațiilor lui Giuliani, "dificultăți financiare"", a scris Howell în opinia de miercuri. "Astfel de afirmații privind "dificultățile financiare" ale lui Giuliani - indiferent de câte ori au fost repetate sau difuzate public și raportate în mod corespunzător în mass-media - sunt greu de împăcat cu faptul că Giuliani își permite un purtător de cuvânt, care l-a însoțit zilnic la proces."

Moss și echipa lui Freeman au identificat deja bunurile pe care Giuliani le are în New York și Florida, cum ar fi proprietăți în ambele state, potrivit documentelor judiciare. Apartamentul său din New York a fost scos la vânzare cu peste 6,1 milioane de dolari, iar avocații lui Moss și Freeman au mai precizat că acesta are un nou contract pentru o emisiune de streaming pentru Newsmax, care ar putea indica un anumit venit, pe lângă alte apariții media pe care le face.

Această știre este de ultimă oră și va fi actualizată.

