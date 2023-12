De ce exodul armenilor din Nagorno-Karabah ar putea să nu pună capăt ambițiilor Azerbaidjanului

De zeci de ani, Azerbaidjanul a fost bântuit de pierderea Nagorno-Karabah, o mică enclavă caucaziană care a fost scena unuia dintre cele mai îndelungate conflicte din lume. Armenii o proclamă drept leagănul civilizației lor, dar se află în interiorul granițelor Azerbaidjanului, ca o insulă într-o mare neprietenoasă.

Ca republici sovietice separate, Azerbaidjanul și Armenia au jucat frumos sub ochii vigilenți ai Moscovei. Dar, pe măsură ce acest imperiu s-a destrămat, Armenia, care era atunci puterea ascendentă, a luat Nagorno-Karabah de la vecinul său mai slab într-un război sângeros în anii 1990.

Înfrângerea a devenit o "rană supurantă" pe care Aliyev a promis că o va vindeca. Dar el a devenit frustrat de discuțiile diplomatice care, în opinia sa, urmăreau doar "să înghețe conflictul". După zeci de ani de summituri "fără sens și fără rezultat", de la Minsk la Key West, el și-a schimbat direcția.

Forța brută a intervenit acolo unde diplomația eșuase. În timp ce conflictul a rămas înghețat, Azerbaidjanul s-a transformat. Acum bogat în petrol, sprijinit de Turcia și înarmat până în dinți, a revendicat o treime din Nagorno-Karabah într-un război de 44 de zile în 2020, oprit doar de o încetare a focului mediată de Rusia.

Dar acordul s-a dovedit fragil și, în septembrie, Azerbaidjanul a lovit din nou. Incapabil să reziste puterii sale militare, guvernul din Karabah s-a predat în doar 24 de ore. Populația de etnie armeană din regiune a fugit în decurs de o săptămână, un exod despre care Parlamentul European a spus că a însemnat o epurare etnică - o acuzație pe care Azerbaidjanul o neagă. "Am adus pacea prin război", a declarat Aliyev la un forum în această lună.

Nu este clar dacă această pace va fi una de durată. În Azerbaidjan, mulți se tem că naționalismul etnic și jurământul de reunificare teritorială pe care Aliyev și-a clădit legitimitatea au mai degrabă șanse să găsească noi ținte decât să se risipească.

Iar în Armenia, care a fost lăsată expusă de armata sa slabă și de aliații absenți, statul se străduiește să absoarbă peste 100.000 de refugiați din Karabah, dintre care mulți spun că nu se pot adapta la noile lor vieți.

Viața în limbo

Nonna Poghosyan a fugit din casa ei din Stepanakert, capitala Karabahului, împreună cu soțul ei, copiii gemeni și părinții în vârstă. Acum au închiriat un mic apartament în Erevan, capitala Armeniei. Dar Poghosyan, care a lucrat ca coordonator de programe al Universității Americane din Armenia în Stepanakert, a declarat că mintea ei este încă în Karabakh.

"Abia aștept să știu ce se întâmplă acolo, în Stepanakert. Ce se întâmplă cu casa mea? Îi invidiez pe toți cei care respiră aerul de acolo", a declarat ea pentru CNN.

Aliyev a declarat că casele abandonate au rămas "neatinse", dar videoclipurile de pe rețelele de socializare arată cum trupele azere vandalizează casele.

"Nu vreau să-mi imaginez că a fost luată de altcineva. Aceasta este casa pe care am construit-o pentru copiii noștri", a declarat Poghosyan.

Copiii ei se întorceau acasă de la școală când rachetele azere au lovit Stepanakert pe 19 septembrie. Soțul ei i-a găsit pe marginea drumului și i-a dus la un adăpost antiatomic. Când s-au trezit a doua zi, guvernul - autointitulată Republica Artsakh - s-a predat. Viețile lor s-au destrămat peste noapte.

Au fugit din casa lor în săptămâna următoare, împreună cu aproape toată populația. Până atunci erau înfometați și epuizați: Nagorno-Karabah a fost blocat timp de 10 luni după ce Azerbaidjanul a tăiat coridorul Lachin - singurul drum care lega enclava de Armenia propriu-zisă - împiedicând importul de alimente, medicamente și alte provizii.

Acum, drumul de-a lungul căruia se oprea intrarea bunurilor de primă necesitate a fost deschis pentru a permite populației să iasă. Deoarece zeci de mii de oameni au fugit deodată, a spus Poghosyan, i-a luat patru zile pentru a conduce de la Stepanakert la Erevan, o călătorie care în mod normal dura patru ore.

În calitate de cetățeni armeni, guvernul de la Erevan i-a primit pe refugiați. Dar sprijinul pe care îl poate oferi este slab. Poghosyan a primit o plată unică de 100.000 de drahme armenești (aproximativ 250 de dolari), dar ea plătește 300.000 de drahme (aproximativ 750 de dolari) pentru chirie. Familia ei trăiește din economiile pe care le puseseră deoparte pentru educația copiilor lor, bani care vor ajunge doar pentru câteva luni.

Dizolvarea guvernului din Karabah a lăsat-o pe Poghosyan fără alocații pentru copii, pe părinții ei fără pensii, iar pe soțul ei - fost soldat - fără salariu. Dar ea se consideră norocoasă că are un apartament. "Sunt oameni care locuiesc în mașini. Sunt oameni care locuiesc în subsolurile școlilor, în locurile de joacă", a spus ea.

'Ne-am lăsat sufletele acolo'

Gayane Lalabekyan a spus că se trezește în fiecare dimineață în noul ei apartament din Erevan și se întreabă dacă a făcut ceea ce trebuia. Mulți armeni din Karabah, care se străduiesc să se acomodeze cu noile lor vieți, se întreabă ce ar fi putut face diferit, dacă ar fi putut face ceva.

"Mă întreb: "A fost o mișcare corectă?"". Lalabekyan, profesoară de engleză, a declarat pentru CNN. Deseori este copleșită de vinovăție pentru că și-a abandonat patria, dar apoi își amintește de "frica primitivă" pe care a simțit-o în timp ce fugea.

"Când o văd pe fiica mea, pe fiul ei mic; când o văd pe mama mea, are 72 de ani; când îi văd pe fiul meu și pe soția lui, s-au căsătorit în iulie; văd că, dacă am fi rămas acolo, poate că nu i-aș fi avut", a spus ea.

Aliyev a declarat că armenii care doresc să rămână în Karabah ar trebui să accepte cetățenia azeră. "Au avut două șanse: Fie să se integreze cu restul Azerbaidjanului, fie să se ducă în istorie", a spus el.

Dar, după generații de violență, puțini armeni cred că ar putea trăi în siguranță în Azerbaidjan și aproape niciunul nu s-ar supune conducerii guvernului de la Baku, în ciuda insistențelor Azerbaidjanului că niciun civil nu a fost rănit în ceea ce a numit "măsurile sale antiteroriste" în teritoriu.

"Aliyev nu este un om adevărat, este un diavol. Nu putem avea încredere în promisiunile lor", a declarat Lalabekyan. "Nu putem trăi împreună".

Armenii din Karabah ar fi trebuit să fie protejați de forțele de menținere a păcii rusești, care s-au desfășurat în regiune în conformitate cu termenii încetării focului negociat de Moscova în 2020.

Dar atacul a venit în urma unei rupturi în relațiile Armeniei cu Rusia, după ce Erevanul a devenit frustrat de faptul că aliatul său de lungă durată nu reușește să o apere împotriva agresiunii azere. Simțind că nu are de ales decât să își diversifice aparatul de securitate, Armenia a început să încheie parteneriate incipiente cu țări occidentale.

Pentru Rusia, această mișcare a fost o trădare. Aceasta a profitat de ocazie pentru a se spăla pe mâini de vecinul său nevoiaș. Incapabilă să canalizeze resurse din campania sa militară din Ucraina și nedorind să înfurie Azerbaidjanul și Turcia, Rusia a asistat pasivă la distrugerea încetării focului pe care o negociase - deși Kremlinul a respins ulterior criticile aduse contingentului său de menținere a păcii.

În lipsa protecției Rusiei și cu sprijinul occidental doar retoric, armenii din Karabah au simțit că nu au avut de ales decât să fugă. Dar acceptarea acestui lucru nu oferă prea multă consolare lui Lalabekyan, care a declarat că se simte ca o străină în propria țară.

"Ce vom face în continuare? Nu știm cine suntem. Suntem cetățeni ai Artsakhului sau cetățeni armeni? Nu putem răspunde la această întrebare. Am lăsat totul acolo. Ne-am lăsat sufletele acolo".

Perspectiva păcii

Unii observatori cu ochi reci susțin că situația dificilă a refugiaților din Karabah poate fi prețul tragic al păcii regionale. Întrucât Nagorno-Karabah este recunoscut la nivel internațional ca parte a Azerbaidjanului, renunțarea de către Armenia la enclavă a fost o condiție prealabilă pentru reconciliere.

Dar Aliyev a dat dovadă de puțină mărinimie în victorie. La prima sa vizită în enclavă, a călcat în picioare steagul Karabahului și și-a bătut joc de politicienii din Karabah pe care îi întemnițase în timp ce încercau să fugă.

Printre cei reținuți se numără Ruben Vardanyan, fost ministru de stat din Artsakh. Fiul lui Vardanyan, David, a descris pentru CNN "sistemul de justiție opac" în care tatăl său este acum implicat, fiind acuzat, printre altele, de "finanțare a terorismului" și de "trecere ilegală a frontierei". Azerbaidjanul și Armenia nu au relații diplomatice, astfel că lui Vardanyan i-a fost refuzat accesul consular. David a reușit să vorbească cu tatăl său doar o singură dată de la arestarea sa la 27 septembrie, prin intermediul unui telefon din închisoare. "A spus doar că s-ar putea să fie acolo pentru o vreme", a spus David.

"Dacă ne dorim cu adevărat pace în regiune între Azerbaidjan și Armenia, nu se poate ca prizonierii politici să fie încă în închisoare în timp ce se semnează un acord de pace", a spus el.

În săptămânile de după recucerirea Karabahului, Baku a anulat negocierile de pace de la Bruxelles și Washington, invocând prejudecata occidentală împotriva Azerbaidjanului. Între timp, retorica sa în jurul ambițiilor sale teritoriale s-a ascuțit. Documentele guvernamentale s-au referit la Armenia ca fiind "Azerbaidjanul de Vest", un concept naționalist care susține că Armenia este construită pe pământ azer.

Cu toate acestea, o oarecare speranță a apărut la 7 decembrie, când Azerbaidjanul și Armenia au convenit asupra unui schimb de prizonieri - un acord negociat fără Bruxelles sau Washington, dar care a fost salutat de ambele părți. Statele Unite au declarat că speră ca schimbul să "pună bazele unui viitor mai pașnic și mai prosper". De asemenea, Armenia a eliminat blocajul asupra candidaturii Azerbaidjanului pentru a găzdui conferința COP29 privind clima de anul viitor.

Cu toate acestea, cel mai mare punct de conflict va fi, probabil, Nakhchivan, o exclavă azeră separată de partea continentală de o fâșie din sudul Armeniei. Aliyev speră să construiască un "coridor terestru" care ar traversa Armenia, conectând Nakhchivan cu Azerbaidjanul propriu-zis.

Aliyev a descris așa-numitul coridor "Zangezur" ca fiind o "necesitate istorică" care "se va realiza indiferent dacă Armenia dorește sau nu".

Armenia nu se opune în totalitate ideii, dar refuză să renunțe la controlul asupra unor părți din teritoriul său. Luna trecută, aceasta a prezentat un plan de revitalizare a infrastructurii din regiune, restabilind liniile de tren abandonate pentru a conecta mai bine Armenia cu Azerbaidjanul, Turcia, Georgia, Iranul și alte țări. Speră să beneficieze de schimburile comerciale care nu au putut avea loc în timpul ostilităților prelungite, numind proiectul "Răscrucea păcii".

Dar preferințele Armeniei ar putea conta prea puțin. Aliyev a declarat în decembrie că "nu ar trebui să existe taxe vamale, nici controale, nici securitate la graniță, atunci când se merge de pe continent (Azerbaidjan) la Nakhchivan", adăugând că armenii ar trebui să înceapă construcția "imediat, pe cheltuiala lor".

Aliyev a declarat că nu intenționează să ocupe teritoriul armean, subliniind că "dacă am fi vrut, am fi făcut-o". Dar, în cadrul aceluiași eveniment, el a spus că teritoriul a fost "luat" de Azerbaidjan în 1920, sub dominația sovietică, și a avertizat Armenia că "avem mai multe drepturi istorice, politice și legale de a vă contesta integritatea teritorială".

Anna Ohanyan, cercetător senior în cadrul programului Rusia și Eurasia de la Carnegie Endowment for International Peace, a declarat că retorica lui Aliyev a fost temperată de la anunțarea schimbului de prizonieri, dar "acest lucru se datorează în mare parte unei puternice împunsături din partea SUA".

"Scopurile sale nu s-au schimbat: el are în continuare nevoie de o rivalitate sau de un conflict cu Armenia, chiar și după ce a recuperat controlul deplin asupra Nagorno-Karabah", a declarat Ohanyan pentru CNN. "Găzduirea COP29 îl poate ține pe Aliyev în cea mai bună purtare pentru poate un an, dar aceasta nu este o garanție că va respecta regulile internaționale. Rusia a găzduit Jocurile Olimpice de iarnă în 2014 și a anexat Crimeea imediat după aceea".

Diplomația s-ar putea dovedi din nou inutilă. Analiștii avertizează cu privire la prezența militară în creștere a Azerbaidjanului în jurul sudului Armeniei. Olesya Vartanyan, analist senior al Crisis Group pentru Caucazul de Sud, a declarat pentru CNN că "într-una dintre zonele în care se află forțele azere de-a lungul graniței, le-ar lua foarte puțin să taie Armenia în bucăți".

Armenii din Karabakh au știut întotdeauna că sunt prinși în mijlocul unui conflict între marile puteri. Dar, după 30 de ani de pace relativă, nu se așteptau ca lucrurile să se destrame atât de repede. În preajma noului an, ei privesc spre un viitor incert, lipsiți de case, bunuri și mijloace de trai.

"Înțeleg că este un joc mare, cu țări mari implicate: Interesele Rusiei, interesele Turciei, Azerbaidjanul fiind un jucător între toate acestea, Armenia fiind prea slabă pentru a rezista. O înțeleg la nivel global", a declarat Poghosyan. "Dar la nivelul a 100.000 de oameni, este o tragedie".

