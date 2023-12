Generalul-maior peshmerga Sirwan Barzani

De ce ar trebui ca SUA să rămână în Irak

ISIS rămâne o amenințare majoră la adresa securității globale, prezentă pe mai multe continente, cu teroriști înrăiți gata să lovească. După cum am văzut în Afganistan, lupta împotriva extremismului islamist nu este liniară. Nu va exista un armistițiu normal și discuții de pace. Este un război de lungă durată. În ultimii ani, lupta împotriva ISIS a trecut de la abordarea unui grup terorist cu un așa-numit califat, care controlează orașe și zone vaste din Irak și Siria, la lupta împotriva unei insurgențe în ascunzători îndepărtate.

Președintele Joe Biden a semnalat luna trecută că SUA își va încheia misiunea de luptă în Irak până la sfârșitul anului. Dar fără forțe americane pe teren aici, în poziția de a asista în luptă dacă este nevoie, amenințarea ISIS va crește exponențial - nu doar în această țară, ci potențial în întreaga lume.

Extremismul islamist este o mișcare globală legată de o ideologie politico-religioasă transnațională. Amenințarea pe care încă o reprezintă grupările extremiste precum ISIS nu a început odată cu 11 septembrie 2001 și nu se va încheia dacă Statele Unite și aliații occidentali părăsesc brusc Irakul, așa cum au făcut-o în Afganistan. Ca răspuns la pierderile teritoriale din Orientul Mijlociu, ISIS, alături de al-Qaeda, a început să investească timp și energie în Africa, în special în Sahel. Dar, în ciuda eforturilor ISIS de a-și extinde raza de acțiune, ne putem aștepta ca Orientul Mijlociu să rămână o prioritate pentru grup, având în vedere importanța sa istorică și semnificația sa în propaganda lor.

ISIS revine deja cu o răzbunare în regiune. Forțele noastre cred că există peste 7.000 de luptători ai Statului Islamic în Irak care au reușit să se sustragă capturii. Fiecare dintre acești veterani plini de ură are potențialul de a radicaliza mult mai mulți de la distanță, având în vedere raza de acțiune a recrutării online, și o pot face prin intermediul telefoanelor sau al internetului, așa că distanța nu te pune la adăpost de ei.

În timpul pandemiei, ISIS s-a reorganizat și, de atunci, a orchestrat atacuri teroriste din ce în ce mai frecvente în Irak împotriva civililor, a armatei și a serviciilor de securitate. Atacurile de la Viena și Dresda din ultimul an au arătat că gruparea are în continuare capacitatea de a inspira și de a iniția acte de teroare nemiloasă în străinătate. Grupuri afiliate au lansat atacuri în ultimul an în Nigeria, Niger, Filipine și în alte țări; jihadiști lupi singuratici care aderă la o ideologie similară au ucis cetățeni nevinovați la Nisa și în alte locuri.

Președintele Biden știe că SUA are aliați în regiune care doresc ca forțele americane să rămână. Vom lupta pentru a ne securiza patria și vom face tot ceea ce este necesar. Dar a lăsa lupta împotriva ISIS în seama forțelor locale este încă un risc uriaș. În 2014, Peshmerga a trebuit să preia operațiunea din Kirkuk pentru a proteja câmpurile petroliere după ce armata irakiană nu a reușit să limiteze ISIS în zonă.

Este vital ca administrația Biden să continue politica americană de sprijinire a operațiunilor Peshmerga pentru a învinge ISIS. Președintele Biden cunoaște importanța stabilității regionale - în calitate de vicepreședinte în timpul administrației Obama, a vizitat Irakul și a făcut acest lucru de multe ori în cariera sa. Biden a fost profund implicat în operațiunile militare inițiale ale SUA împotriva ISIS.

Când președintele de atunci, Donald Trump, și-a anunțat intenția de a retrage brusc forțele americane din Siria în 2019, Biden a susținut că acest lucru i-ar lăsa vulnerabili pe aliații kurzi sirieni și că SUA s-ar confrunta cu o amenințare mai mare din partea atacurilor ISIS. Este posibil ca de atunci conflictul să se fi schimbat, dar declarația recentă a președintelui Biden că "America s-a întors" sună fals pentru unii dintre cei de pe teren care luptă împotriva ISIS în Kurdistanul irakian, care văd că America le întoarce în schimb spatele aliaților săi din Erbil.

Avem nevoie de mai mult sprijin pentru a suprima ISIS, nu de mai puțin. În calitate de aliat occidental cheie, Peshmerga s-a aflat în centrul eforturilor coaliției conduse de SUA de a învinge grupul terorist atunci când se aflau la apogeul puterii lor, respingând atacurile din apropierea capitalei kurde irakiene Erbil și învingând ISIS în bătălia de la Mosul, alături de forțele guvernamentale irakiene.

În timp ce SUA se pregătește să își încheie misiunea de luptă din Irak, amenințarea din regiunea noastră este în creștere. Muntele Qarachogh din Kurdistanul irakian a devenit un refugiu sigur pentru luptătorii ISIS, în timp ce regiunea Makhmour este, de asemenea, martora unei reveniri a forței ISIS.

Nu le putem permite jihadiștilor să se regrupeze în state eșuate sau regiuni fără lege. Lumea urmărește îndeaproape Afganistanul pe măsură ce talibanii se întorc și are temeri credibile că aceștia vor permite Al-Qaida să le folosească din nou teritoriul ca bază de operațiuni. În Irak, SUA și aliații săi trebuie să se asigure că Irakul rămâne un mediu ostil pentru ISIS.

Există două lucruri pe care președintele ar trebui să le facă pentru a ajuta.

Președintele Biden trebuie să se angajeze să mențină o prezență americană în Siria și Irak. Trupele americane pot oferi forță de muncă, expertiză tehnică și capacități esențiale pentru a ajuta Peshmerga și alte forțe ale coaliției să se asigure că regiunea este liberă de amenințarea ISIS. Oferirea acestui sprijin ar semnala, de asemenea, angajamentul președintelui de a eradica grupurile teroriste islamiste și ar contribui într-o oarecare măsură la rectificarea retragerii președintelui Trump de pe scena mondială a Americii ca forță a binelui.

Pentru SUA, ar exista riscuri. Milițiile șiite susținute de Iran au atacat forțele americane din Irak, de exemplu. Dar cum ISIS reprezintă o amenințare serioasă pentru regiune și pentru lume, cred că această misiune merită să fie urmărită.

SUA ar trebui, de asemenea, să intensifice asistența militară, vehiculele și echipamentele furnizate Peshmerga. O astfel de asistență a fost crucială pentru a permite Peshmerga să își continue în mod eficient activitatea de eradicare a ISIS din Kurdistanul irakian și numai printr-un parteneriat continuu cu SUA și prin sprijinul din partea acesteia, forțele kurde vor fi în cea mai bună poziție pentru a învinge ISIS.

SUA și kurzii sunt de mult timp parteneri în lupta împotriva terorii și a despotismului. ISIS rămâne o amenințare serioasă la adresa stabilității în Orientul Mijlociu și a securității Occidentului. Proiecția lor ideologică globală prin intermediul propagandei va fi susținută de o prezență în Orientul Mijlociu pe terenuri care au semnificație religioasă.

Nu numai pentru siguranța Kurdistanului irakian, ci și pentru cea a Americii și a lumii, președintele Biden trebuie să fie alături de kurzi pentru a se asigura că militanților ISIS nu li se oferă spațiu pentru a-și dezvolta ambițiile și a ucide mai mulți civili nevinovați.

