Curtea Supremă din Israel îi dă o lovitură uriașă lui Netanyahu, dar pe care ar putea fi nevoit să o înghită

Decizia a fost fără precedent: niciodată până acum instanța nu a respins una dintre legile fundamentale ale Israelului, care acționează ca o constituție informală, sau un amendament la una dintre ele. A făcut acest lucru, a declarat Curtea, din cauza loviturii "severe" și "fără precedent" pe care legea o aducea caracteristicilor fundamentale ale Israelului ca stat democratic. Astfel, instanța va avea din nou puterea de a acționa împotriva deciziilor guvernamentale, așa cum a făcut-o atunci când a împiedicat un condamnat pentru fraudă fiscală să facă parte din cabinet.

În vremuri normale, decizia ar fi putut precipita o criză constituțională, sau chiar mai rău. "Dacă nu am fi avut războiul (Hamas), am fi avut un război intern și am fi evitat acest lucru", a declarat pentru CNN Reuven Hazan, profesor de științe politice la Universitatea Ebraică din Ierusalim.

Când a fost intervievat de Wolf Blitzer de la CNN, în iulie, premierul israelian Benjamin Netanyahu a refuzat să fie atras de întrebarea dacă va respecta o decizie a Curții Supreme de Justiție care i-ar fi potrivnică. Acum, că aceasta a avut loc, premierul, de obicei pugilist, și-a păstrat tăcerea.

"Nu cred că are capacitatea", de a răspunde, spune Amit Segal, analist politic șef la Canalul 12 din Israel. "Înainte de război, aliații săi (miniștrii de extremă dreapta, Itamar) Ben Gvir și (Bezalel) Smotrich i-ar fi cerut să facă acest lucru și l-ar fi târât să o facă. Acum nu mai pot pentru că este război și după război, cred că va fi cea mai mică dintre problemele sale".

Pachetul de revizuire a sistemului judiciar a fost politica emblematică a lui Netanyahu în ultimul său mandat de prim-ministru. Faptul că singura lege din acesta pe care a reușit să o adopte a fost respinsă de Curtea Supremă este o lovitură împotriva lui personal și împotriva politicilor de divizare ale guvernului său de dreapta.

Dar, așa cum spune Segal, el are probleme mai mari în acest moment. După 7 octombrie, reputația lui Netanyahu ca "domnul Securitate" a fost făcută praf. Pe lângă faptul că supraveghează lupta împotriva Hamas în Gaza, el se luptă pentru propria viață politică: un sondaj de opin ie recent realizat de Israel Channel 13 sugerează că, dacă mâine ar avea loc alegeri, el ar fi eliminat din funcție.

Așa că a rămas ca Yariv Levin, ministrul justiției al lui Netanyahu și arhitectul planurilor de revizuire a sistemului judiciar, să spună ceva. Dar tot ce a făcut a fost să atace momentul deciziei (care nu era în darul Curții Supreme din cauza pensionării iminente a doi judecători), spunând că este opusul unității pe care țara o cerea acum.

"În loc să transforme acest lucru într-o criză", spune Hazan, "guvernul va înghiți practic acest lucru și va continua să încerce să continue să continue războiul și să nu se întoarcă la polarizarea țării."

Ajută faptul că și oponenții proiectului de lege au luat hotărârea cu binișorul. Benny Gantz, liderul blocului politic Unitatea Națională, care acum face parte din cabinetul de război, a declarat că verdictul trebuie respectat, iar Israelul trebuie să evite redeschiderea rănilor de anul trecut. "Suntem frați", a spus el. "Cu toții avem un destin comun".

Sursa: edition.cnn.com