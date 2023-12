Coreea de Nord afirmă că nu va mai căuta reunificarea cu Coreea de Sud și că va lansa noi sateliți de spionaj în 2024

Kim a declarat că relațiile intercoreene au devenit "o relație între două țări ostile și doi beligeranți în război", a relatat agenția de știri de stat KCNA.

"Este timpul să recunoaștem realitatea și să clarificăm relația noastră cu Sudul", a declarat Kim, adăugând că, dacă Washingtonul și Seulul vor încerca o confruntare militară cu Pyongyang, "disuasorul său de război nuclear nu va ezita să ia măsuri serioase".

"Cred că este o greșeală pe care nu trebuie să o mai facem să tratăm cu oamenii care ne declară ca fiind 'inamicul principal' și care caută doar oportunități pentru '[căderea] regimului nostru' și 'unificarea prin absorbție', colaborând pentru reconciliere și unificare", a adăugat Kim.

Coreea deNord și Coreea de Sud sunt izolate una de cealaltă de la sfârșitul Războiului Coreean din 1953, care s-a încheiat cu un armistițiu. Cele două părți sunt încă în război din punct de vedere tehnic, dar ambele guverne au urmărit de mult timp obiectivul de a se reunifica într-o zi.

Relațiile au avut fluctuații de-a lungul deceniilor, dar tensiunile au rămas deosebit de ridicate în ultimii ani, după ce Kim Jong Un a intensificat programul de înarmare nucleară al țării, sfidând sancțiunile internaționale.

Săptămâna trecută, KCNA a raportat că Kim a dat instrucțiuni armatei, industriei de muniții, armelor nucleare și sectoarelor de apărare civilă ale țării să accelereze pregătirile de război ca răspuns la "mișcările de confruntare" ale SUA.

La momentul respectiv, KCNA a descris situația politică și militară din peninsula coreeană ca fiind "gravă", afirmând că a ajuns într-un punct "extrem" din cauza Washingtonului.

Ultimele comentarii ale lui Kim privind reunificarea au fost semnificative, potrivit lui Hoo Chiew-Ping, cercetător senior la East Asian International Relations CAUCUS (EAIR) și membru al Asia Pacific Nuclear Advisory Panel (APNAP), care a declarat că liderul nord-coreean s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de "relațiile intercoreene" în ultimii ani.

"Acest lucru va marca o etapă critică în Peninsula Coreeană în care extinderea ramurii de măslin de către viitoarele administrații sud-coreene va fi respinsă vehement de Coreea de Nord", a declarat Hoo pentru CNN.

În schimb, Pyongyang a fost mai dornic să continue relațiile cu aliații actuali, precum "China și Rusia, și o rețea selectată de țări din întreaga lume care vor continua să îi permită proliferarea și extinderea financiară", a adăugat ea.

"Statele Unite, Coreea de Sud și Japonia sunt excluse deocamdată din apropierea strategică a lui Kim".

Ja Ian Chong, profesor asociat de științe politice și cercetător nerezident la Carnegie China, a declarat că discursul lui Kim "reflectă realitatea că unificarea nu este o posibilitate pe termen scurt sau chiar mediu (pentru Corei)".

"Având în vedere această situație, întrebarea este dacă neunificarea înseamnă continuarea status quo-ului sau dacă Coreea de Nord consideră că trebuie să acționeze pentru a se proteja mai activ sau chiar pentru a preîntâmpina ceea ce consideră a fi o posibilă agresiune din partea Coreei de Sud", a adăugat Chong.

"Prima variantă este tolerabilă chiar dacă Coreea de Nord caută să își sporească capacitatea defensivă, deoarece menține status quo-ul și este mai bună decât o anumită credință în unificarea armată. În cazul celei din urmă, atunci fricțiunile și chiar tensiunile cu Coreea de Sud și cu Asia de Nord-Est vor crește probabil", a avertizat el.

Sateliții de spionaj

După eșecuri repetate, Coreea de Nord a declarat în noiembrie că a pus pe orbită primul său satelit de spionaj.

Analiștii au declarat că, dacă nava spațială funcționează, aceasta ar putea oferi o îmbunătățire semnificativă a capacităților militare ale Coreei de Nord, permițându-i inclusiv să țintească mai precis forțele adversarilor.

Kim a salutat performanța, sărbătorind împreună cu lucrătorii de la locul de lansare, potrivit imaginilor difuzate de mass-media de stat. Coreea de Sud a calificat lansarea drept o "încălcare clară" a unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care interzice Coreei de Nord să folosească tehnologia rachetelor balistice.

Duminică, KCNA a declarat că Coreea de Nord intenționează să consolideze acest program cu încă trei sateliți de spionaj în noul an.

"Pe baza experienței lansării și operării cu succes a primului satelit de recunoaștere în 2023, a fost declarată sarcina de a lansa trei sateliți de recunoaștere suplimentari în 2024 pentru a promova viguros dezvoltarea științei și tehnologiei spațiale", se arată în declarație.

De-a lungul anului 2023, Pyongyang a lansat, de asemenea, o serie de teste cu rachete balistice intercontinentale, inclusiv o rachetă cu rază lungă de acțiune alimentată cu combustibil lichid, numită Hwasong-17 ICBM, la 17 decembrie, despre care experții în apărare și observatorii regionali spun că arată o "maturizare" a programului nord-coreean de rachete.

"În timp ce Coreea de Nord, ca orice țară, are teste de rachete care eșuează, este clar că fiabilitatea generală a rachetelor nord-coreene este destul de respectabilă", a declarat anterior pentru CNN Jeffrey Lewis, profesor la James Martin Center for Nonproliferation Studies din cadrul Middlebury Institute of International Studies.

Testele efectuate de Coreea de Nord și retorica puternică ar putea face jocul Washingtonului, a declarat Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul.

"Amenințarea nord-coreeană motivează o mai mare cooperare trilaterală între SUA, Japonia și Coreea de Sud, inclusiv schimbul în timp real de date de urmărire a rachetelor. Oficialii de la Seul știau că acest test ICBM urma să aibă loc și s-au coordonat din timp cu partenerii de la Washington și Tokyo", a spus el.

