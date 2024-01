Conflictele externe îi ocupă mult timp lui Biden, în timp ce se luptă pentru viitorul său politic acasă

Biden a presupus că 75% din munca sa este consumată în relațiile cu liderii străini și în călătoriile prin lume.

Indiferent dacă este sau nu un calcul exact al modului în care Biden își petrece zilele - consilierii au spus că a sunat ridicat în mijlocul unei perioade intense de diplomație - remarca lui Biden a subliniat o dilemă iminentă pentru el și echipa sa: cum să răspunzi la două războaie de peste mări care i-au divizat pe americani și au consumat mari cantități de timp, în timp ce conduci o campanie a cărei miză nu este nimic mai puțin decât viitorul democrației americane?

În sondaje, majoritatea americanilor nu plasează politica externă în fruntea listei lor de preocupări. Precedenții candidați în funcție au avut probleme politice și au pierdut atunci când alegătorii i-au văzut ca fiind prea concentrați pe problemele din străinătate mai degrabă decât pe cele de acasă. Iar volatilitatea conflictelor externe actuale - cu rezultatul incert al războiului din Ucraina și perspectiva persistentă a unui conflict mai amplu în Orientul Mijlociu - face imposibilă anticiparea ponderii lor în noiembrie anul viitor.

Oficialii Casei Albe recunosc că va fi dificil de prezis exact cât timp va petrece Biden luptând cu conflictele externe pe măsură ce anul evoluează și subliniază că programul președintelui este întotdeauna un echilibru atent.

Președintele va continua să organizeze evenimente care să evidențieze ceea ce echipa sa consideră a fi subiecte de mare prioritate pentru alegători, cum ar fi eforturile de a reduce taxele pentru gunoi și de a reduce costurile medicamentelor, și va folosi momentele de marcă, cum ar fi discursul său despre Starea Uniunii și viitoarele opriri de campanie, pentru a-și stabili agenda, inclusiv pentru a expune mizele pentru democrație, potrivit unor persoane familiare cu planurile.

Chiar dacă președintele își îndreaptă atenția către campanie, petrecând potențial mai puțin timp în Situation Room, marele aparat de securitate națională din interiorul Casei Albe va rămâne concentrat în mod clar pe problemele internaționale de interes. Apropiații nu se așteaptă ca președintele să călătorească atât de mult în străinătate în acest an, pe măsură ce își îndreaptă atenția către campania electorală, deși sunt planificate câteva călătorii pentru summituri importante.

Echipa lui Biden se pregătește cât mai mult posibil pentru neprevăzut și se uită la alegerile din trecut - cum ar fi 2008, când interesul alegătorilor față de războiul din Irak a făcut loc preocupărilor economice - ca exemple despre cât de repede pot modifica traiectoria unei campanii noile probleme.

Consilierii președintelui consideră în mare parte eforturile sale diplomatice intense ca fiind un lucru net pozitiv, în special în comparație cu prezența haotică în lume a predecesorului său, Donald Trump. Și ei văd o intersecție între agenda sa externă și cea internă, inclusiv atunci când vine vorba de eforturile de protejare a democrației.

Totuși, deși Biden și echipa sa au încercat să valorifice diplomația sa ca dovadă a experienței sale îndelungate de om de stat - vizita sa surpriză la Kiev de anul trecut a fost transformată într-o reclamă televizată - nu există planuri de a face din eforturile globale ale lui Biden piesa centrală a campaniei sale.

Asta în ciuda faptului că Biden a pus în joc cantități enorme de capital politic pentru a conduce răspunsul american la războaiele din Ucraina și Israel, solicitând Congresului să aprobe miliarde de dolari în plus pentru Ucraina și înstrăinând unii progresiști prin sprijinul său ferm pentru Israel.

Oficialii americani spun că ambele războaie intră acum în stadii critice, asistența americană pentru Kiev riscând acum să se epuizeze și în timp ce Casa Albă urmărește îndeaproape semnele că Israelul trece la o fază mai chirurgicală a atacului său asupra Gaza.

Cum va arăta fiecare conflict în noiembrie este imposibil de prezis. Asistenții lui Biden cred că campania Israelului de eliminare a Hamas ar putea dura luni, dacă nu ani. În Ucraina, aceștia recunosc că orice efort de a ajunge la un acord negociat cu Rusia depinde în mare măsură de disponibilitatea președintelui Volodomyr Zelensky de a accepta concesii - lucru pe care acesta l-a respins ferm până acum.

De asemenea, alte puncte fierbinți ar putea exploda pentru a le eclipsa pe cele actuale, inclusiv în jurul Taiwanului, insula autonomă unde vor avea loc alegeri la sfârșitul acestei luni. Oficialii americani urmăresc îndeaproape modul în care Beijingul răspunde.

Ceea ce pare clar este că problemele externe care i-au consumat timpul lui Biden în 2023 nu vor fi rezolvate rapid în acest an, iar eforturile sale de a fi reales vor împărți timpul și energia cu o lume tot mai complicată.

Lecții din istorie

Există numeroase precedente pentru ca un președinte în exercițiu care încearcă să fie reales să pășească cu precauție pe scena mondială. Eforturile discrete ale lui Jimmy Carter de a elibera ostaticii deținuți de Iran nu au dat rezultate până la momentul înfrângerii sale în 1980; deoarece nu a putut vorbi public despre diplomație, publicul a ajuns să-l considere ineficient.

George H.W. Bush a supravegheat sfârșitul Războiului Rece și primul Război din Golf, dar alegătorii erau mai preocupați de șomajul ridicat și de inflație - o disparitate de care a profitat rivalul său Bill Clinton.

Atât Carter, cât și Bush nu au reușit să obțină un al doilea mandat.

Chiar și în contextul în care Biden s-a concentrat în mod constant asupra războiului Israelului împotriva Hamas, oficialii Casei Albe au menținut un ritm constant de evenimente axate pe plan intern, conștienți de riscurile de a permite ca președintele să fie văzut ca fiind consumat în întregime de conflictul extern. Biden își va lansa evenimentele de campanie în acest weekend cu un discurs despre amenințările actuale la adresa democrației în Pennsylvania.

"A fi președinte înseamnă să abordezi provocările care sunt prioritare pentru americanii care muncesc din greu în viața lor de zi cu zi și, în același timp, să răspunzi eficient atunci când apar crize acasă și în străinătate", a declarat directorul de comunicare al Casei Albe, Ben LaBolt. "Președintele Biden a demonstrat în ultimii 3 ani că este capabil să le facă pe amândouă - adoptând legi care au ajutat la crearea a peste 14 milioane de locuri de muncă, au redus costurile medicamentelor pe bază de rețetă și au redus inflația cu două treimi și revitalizează infrastructura și tehnologia americană, în timp ce conduce lumea ca răspuns la crizele globale de sănătate, economice, de securitate și climatice care ne afectează pe toți."

Un exercițiu de echilibru dificil

Riscurile de a părea excesiv de concentrat pe politica externă sunt multiple, a declarat Julian Zelizer, istoric la Universitatea Princeton, inclusiv gradul de imprevizibilitate și incapacitatea frecventă a unui președinte de a dezvălui pe deplin tot ceea ce se întâmplă în culisele gestionării crizelor globale.

Imaginea pe care o vor picta rivalii: "Dacă te concentrezi mai mult pe securitatea și siguranța oamenilor de peste mări și nu pe alți oameni de aici, din Statele Unite, care se luptă sau se confruntă cu probleme economice, vei fi descris ca fiind deconectat", a spus Zelizer.

"Biden are o poziție unică pentru a se ocupa de aceste probleme. El este cu siguranță într-o poziție mai bună decât ar fi alții pentru a le echilibra față de alegeri. Dar tot nu va fi o cale ușoară pentru el în următoarele câteva luni", a spus el.

Ajutoarele au descris politica externă ca fiind "prima dragoste" a lui Biden și rămâne un subiect în care acesta este atât profund implicat în interiorul Casei Albe, cât și dornic să discute în public.

Conflictul dintre Israel și Hamas a consumat cea mai mare parte a timpului său în ultimele luni, în timp ce încearcă să valorifice o relație de zeci de ani cu premierul Benjamin Netanyahu. Înainte de aceasta, el a petrecut zile lungi lucrând pentru a încolți aliații americani în spatele Ucrainei în urma invaziei Rusiei.

Vorbind în timpul unui rar discurs în Biroul Oval în octombrie, Biden a încercat să explice mizele războaielor din Orientul Mijlociu și Ucraina americanilor sceptici cu privire la relevanța lor pentru Statele Unite.

"Știu că aceste conflicte pot părea îndepărtate și este firesc să ne întrebăm: De ce contează asta pentru America?". a spus Biden în discursul său, pe care consilierii îl planificaseră de săptămâni întregi ca fiind un discurs centrat pe Ucraina, înainte de a decide rapid să includă Israelul după atacurile teroriste din 7 octombrie ale Hamas.

"Știți, istoria ne-a învățat că atunci când teroriștii nu plătesc un preț pentru teroarea lor, când dictatorii nu plătesc un preț pentru agresiunea lor, aceștia provoacă mai mult haos și moarte și mai multă distrugere. Ei continuă să continue. Iar costul și amenințările la adresa Americii și a lumii continuă să crească", a spus Biden.

Implicit în decizia lui Biden de a se adresa națiunii în legătură cu războaiele a fost o recunoaștere a faptului că preocupările interne rămân pe primul loc în mintea majorității americanilor, chiar dacă abordarea sa față de Israel a atras critici din partea membrilor propriului său partid.

Obstacole imediate

La sfârșitul acestei săptămâni, secretarul de stat american Antony Blinken se va deplasa în Orientul Mijlociu pentru a continua discuțiile cu oficialii israelieni despre următoarea fază a războiului din Gaza, despre care oficialii americani au precizat că se așteaptă să înceapă în curând.

În același timp, consilierii lui Biden recunosc și cred că Israelul trebuie să meargă în continuare după Hamas cu scopul de a elimina complet grupul terorist, un proces care se va întinde probabil mult în viitor.

Între timp, solicitările lui Biden privind acordarea de noi ajutoare americane în valoare de miliarde de dolari pentru Ucraina au întâmpinat rezistență din partea republicanilor din Congres, dintre care mulți au luat exemplu de la Trump, care l-a acuzat pe Biden că îi pasă mai mult de conflictele externe decât de problemele de acasă.

"Ei râd de actualul nostru președinte. Ei cred că este un prost și că nu ar trebui să fim acolo. Nu ar trebui să fim acolo. Trebuie să ne protejăm mai întâi propriile granițe înainte de a apăra granițele țărilor străine. Trebuie să ne adunăm", a declarat Trump la un miting desfășurat luna trecută în Reno, Nevada.

Sondajele la ieșirea de la urne arată că politica externă nu a intrat în primele cinci locuri pe listele de probleme principale ale alegătorilor în ultimele câteva cicluri. Inflația, avortul, criminalitatea, politica privind armele de foc și imigrația au fost problemele pe care alegătorii le-au declarat cele mai importante în timpul ciclului electoral de la jumătatea mandatului din 2022.

Pe fondul conflictelor din Ucraina și Israel, unele sondaje indică faptul că americanii consideră că politica externă ar trebui să aibă mai multă importanță în alegeri. Într-un sondaj Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research publicat în această săptămână, aproximativ 4 din 10 adulți americani au numit subiecte de politică externă atunci când li s-a pus o întrebare deschisă cu privire la cele cinci probleme la care ar trebui să lucreze guvernul SUA în următorul an.

Cu toate acestea, problemele economice și preocupările legate de democrație rămân în topul preferințelor alegătorilor, depășind preocupările legate de conflictele de peste mări. În timp ce Biden își intensifică campania electorală, eforturile sale externe și candidatura sa la realegere se ciocnesc.

"Există o preocupare reală în întreaga lume că America își pierde centrul moral. Există o preocupare reală că în cazul Americii - principiile americane continuă să fie avangarda a ceea ce suntem", le-a spus Biden donatorilor în decembrie, după ce a povestit despre timpul imens pe care îl petrecea vorbind cu liderii străini.

"Oameni buni, dacă ne facem treaba în 2024, vom salva ceea ce puține generații pot spune: Vom salva democrația americană într-un mod care este necesar. Iar restul lumii se uită", a spus el.

Sursa: edition.cnn.com