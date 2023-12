Cele mai extreme fenomene meteorologice ale anului arată de ce este capabilă o planetă care se încălzește și ce va urma

Nu ar exista vreme fără căldură; căldura este energie, iar vremea este o expresie a acestei energii, a unei atmosfere care încearcă să se echilibreze. Dar prea multă căldură în sistem ridică limitele a ceea ce este posibil în ceea ce privește vremea și o împinge spre extreme.

Așadar, poate că nu este o surpriză faptul că căldura record din acest an a fost o "linie de trecere" în multe dintre cele mai brutale fenomene meteorologice din 2023, a declarat pentru CNN Kristina Dahl, cercetător în domeniul climei la Union of Concerned Scientists.

"Schimbările climatice influențează în fiecare zi vremea noastră pe Pământ", a spus Dahl. "În mintea mea, sarcina probei este acum să demonstrezi că schimbările climatice nu au influențat un eveniment, pentru că influențează atât de clar tot ceea ce ne înconjoară."

Evenimentele meteorologice extreme din acest an nu sunt unice - ele sunt un semn a ceea ce va urma.

"Aceste tipuri de evenimente vor continua să devină mai frecvente și mai severe dacă vom continua să încălzim planeta", a spus Dahl.

Acestea sunt doar câteva dintre cele mai notabile exemple din 2023 despre cum poate arăta vremea extremă a unei planete care se încălzește.

Intensificare rapidă ieșită din comun

Căldura record nu a fost doar în aer, ci a ajuns și în oceane, care absorb cea mai mare parte a excesului de căldură de pe Pământ.

"Temperaturile de la suprafața mării au fost mult mai ridicate decât au fost în orice alt an înregistrat până acum", a declarat Dahl.

Apa caldă acționează ca o hrană pentru furtuni, iar apa oceanică excepțional de caldă din 2023 nu numai că a creat mai multe furtuni în Atlantic prin neutralizarea efectelor de atenuare a furtunilor ale unui El Niño care se întărea, dar a alimentat și întărirea explozivă a furtunilor care s-au format pe tot globul.

Această întărire explozivă, cunoscută sub numele de intensificare rapidă, devine din ce în ce mai probabilă pe măsură ce atmosfera se încălzește.

Un număr total de 12 cicloane tropicale din bazinele Atlanticului și Pacificului de Est s-auintensificat rapid în 2023.

Lee a fost cel mai puternic uragan din Atlantic în acest sezon și a atins maximul ca un uragan rar de categoria 5 în largul oceanului în septembrie, după ce vânturile sale s-au întărit cu o viteză uluitoare de 85 de mile pe oră în 24 de ore. Această explozie a făcut din Lee a treia cea mai rapidă furtună cu intensificare rapidă înregistrată în Atlantic.

Idalia, singurul uragan care a ajuns pe uscat în SUA în acest an, a fost un alt exemplu al intensificării rapide mai frecvente a furtunilor chiar înainte de a ajunge pe uscat.

Furtuna a atins pentru scurt timp statutul de categoria 4 înainte de a lovi regiunea Big Bend din Florida ca uragan de categoria 3 - cea mai puternică furtună care a lovit această regiune în ultimii 125 de ani.

Uraganul Otis din Pacificul de Est a fost cel mai extrem exemplu de intensificare rapidă în oricare dintre bazinele din acest an. Vânturile lui Otis au crescut cu o viteză uluitoare de 115 mile pe oră în cele 24 de ore înainte de a atinge pământul devastator de categoria 5 înAcapulco, Mexic, în octombrie.

Otis a fost cea mai puternică furtună din Pacific care a lovit vreodată Mexicul și a venit la doar două săptămâni după ce uraganul de categoria 4 Lidia - de asemenea, un intensificator rapid - a ajuns la sud de Puerto Vallarta ca una dintre cele mai puternice furtuni din Pacificul mexican.

Intensificarea rapidă a ajutat, de asemenea, uraganul Hilary să își mențină suficientă putere pentru a traversa California ca furtună tropicală - prima din 1997 în acest stat. Hilary a descărcat un potop care a doborât recordurile de precipitații tropicale în câteva state și a provocat inundații extreme care au persistat luni de zile într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe Pământ.

O tragedie istorică într-un an cu un comportament neobișnuit al incendiilor de vegetație

Un comportament neobișnuit al incendiilor de vegetație a marcat anul, atât în ceea ce privește locurile unde au izbucnit incendiile, cât și cele unde nu au izbucnit.

Incendiile de vegetație ard de obicei 7-8 milioane de acri de teren în fiecare an în SUA, dar în 2023 au carbonizat doar 2,6 milioane de acri, arată statisticile Centrului Național Interagenții pentru Incendii.

Acest lucru s-a datorat, în parte, unui început de an îmbibat cu apă în Vestul de obicei înflăcărat, care a menținut incendiile la un nivel minim după ani de distrugeri. Un sezon nu reprezintă o tendință, iar pe măsură ce lumea se încălzește, incendiile de vegetație devin tot mai frecvente și mai grave - în special în vestul țării, notează cea mai recentă evaluare națională a climei.

Cu toate acestea, sezonul s-a dovedit a fi mortal și distructiv, deoarece căldura intensă, combinată cu lipsa de precipitații, a uscat solul și a făcut ca zonele de obicei umede din SUA și o mare parte din Canada să fie vulnerabile la incendii.

Tragedia a lovit insula Maui din Hawaii în luna august, sub forma incendiului din Lahaina.

Flăcările provocate de vânt au trecut atât de repede prin ierburile invazive afectate de secetă, înghițind totul în calea lor, încât unii oameni care au fugit pentru a-și salva viața nu au avut altă soluție decât să sară în Oceanul Pacific. Mulți nu au reușit să scape, iar incendiul de la Lahaina a devenit cel mai ucigător de pe teritoriul SUA din ultimii 100 de ani.

Louisiana este unul dintre cele mai umede state din SUA, dar după o vară de căldură nesfârșită, fără sisteme tropicale și cu puține ploi, pământul s-a transformat în tinichea. Uscăciunea extraordinară a atins punctul culminant în noiembrie, când 75% din stat a fost afectat de o secetă excepțională - cea mai extinsă zonă de acest fel din istoria statului.

Ca urmare, statul a îndurat unul dintre cele mai grave sezoane de incendii din ultimele decenii, potrivit datelor furnizate pentru CNN de către Departamentul de Agricultură și Silvicultură din Louisiana. incendiile din jumătatea sudică a statului au continuat să ardă până în toamnă, iar fumul lor a alimentat "super ceața" care a provocat un carambol înflăcărat și mortal în apropiere de New Orleans.

Incendiile au afectat, de asemenea, o mare parte din SUA, chiar și atunci când nu ardeau acolo.

Cel mai grav sezon de incendii de vegetație înregistrat în Canada a ars o suprafață aproximativ cât Dakota de Nord și a trimis coloane de fum toxic de la numeroasele sale incendii masive în SUA și până în Europa.

Fumul a blocat soarele și a dus la scăderea nivelului de calitate a aerului în luna iunie în nord-estul țării. Cerul apocaliptic, portocaliu , a cuprins New York-ul, orașul având pentru scurt timp cele mai scăzute niveluri de poluare a aerului din lume.

Cea mai călduroasă lună pentru orice oraș din SUA, într-o vară de "căldură infernală

Recordurile de căldură au fost doborâte în această vară în întreagaemisferă nordică, inclusiv în mare parte din SUA. În SUA, o serie de caniculă a pârjolitsudulși centrul țării.

Indicele de căldură a depășit 130 de grade în Kansas, New Orleans a atins cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată - 105 grade - iar o mare parte din Texas și Florida s-au copt sub o căldură extremă excepțional de prelungită.

Dar un oraș a fost emblematic pentru o vară extremă cu căldură despre care oamenii de știință au spus că este "practic imposibilă" fără schimbările climatice cauzate de om: Phoenix.

Luna iulie în Phoenix a fost cea mai fierbinte lună înregistrată vreodată pentru orice oraș din SUA. Temperatura medie a orașului pentru această lună a ajuns la uimitoarea valoare de 102,7 grade Celsius, în urma unor zile brutal de fierbinți și a unor nopți cu temperaturi record.

Phoenix a îndurat un număr fără precedent de 31 de zile consecutive cu temperaturi maxime de 110 grade sau mai mult.

Căldura și-a pus amprenta.

Cel puțin 579 de persoane au murit în 2023 din cauze legate de căldură în comitatul Maricopa, unde se află Phoenix, în ceea ce a fost cel mai mortal an de căldură de acolo de când comitatul a început să țină evidența în 2003.

Zilele în care temperaturile maxime depășesc 100 de grade sunt tot mai frecvente în multe orașe mari din SUA, pe măsură ce temperaturile globale cresc, dar Phoenix a înregistrat cea mai mare creștere dintre toate. Orașul are în medie cu 18 zile mai multe de peste 100 de grade în fiecare an, comparativ cu mediile istorice. în medie, acest lucru se traduce în aproximativ 111 zile de peste 100 de grade în fiecare an.

Inundațiile supraîncărcate ucid mii de oameni

Furtuna Daniel a provocat inundații mortale în Grecia, Turcia și Bulgaria în septembrie, înainte de a se deplasa peste Marea Mediterană și de a ținti Libia. Încărcată de apele calde ale Mediteranei, Daniel a devenit un "medican" - o furtună cu caracteristici similare uraganelor și taifunurilor.

Furtuna a dezlănțuit ploi torențiale în Libia, iar într-un oraș s-au înregistrat 16 centimetri de ploaie în doar 24 de ore. Ca urmare, au avut loc inundații îngrozitoare care au provocat moartea a aproximativ 4.000 de persoane.

Orașul Derna a fost cel mai grav afectat. Inundațiile au rupt două baraje și au dezlănțuit un val masiv de apă care a măturat o mare parte din centrul orașului.

Inițiativa "World Weather Attribution" - o echipă de oameni de știință care analizează rolul schimbărilor climatice în urma evenimentelor meteorologice extreme - a constatat că poluarea care încălzește planeta a făcut ca precipitațiile mortale din Libia să fie de 50 de ori mai probabile și de 50% mai grave.

Nu este nevoie de un medicane sau chiar de un sistem tropical pentru a declanșa inundații devastatoare într-o lume care se încălzește. Pe măsură ce atmosfera continuă să se încălzească, ea este capabilă să absoarbă mai multă umezeală ca un prosop și apoi să o împrăștie sub forma unor ploi mai extreme.

Acest scenariu a avut loc de mai multe ori în SUA: Un tren de râuri atmosferice mortale a lovit California în ianuarie și martie; inundațiile catastrofale din iulie au transformat capitala statului Vermont, Montpelier, într-un râu învolburat șiau devenit mortale în nordul statului New York; și o lună de ploi a căzut în câteva ore în New York City în septembrie, făcând ca unmetru și jumătate de apă să se reverse în unele părți ale orașului.

Laura Paddison și Nadeen Ebrahim de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com