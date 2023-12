Cărămizi antice dezvăluie noi indicii despre o anomalie masivă în câmpul magnetic al Pământului

Când oamenii de știință au examinat recent cărămizi datând din mileniile III-IV î.Hr. în Mesopotamia - care cuprindea Irakul de astăzi și părți din Siria, Iranul și Turcia de astăzi - au detectat semnături magnetice în cele din primul mileniu, indicând că cărămizile au fost arse într-o perioadă în care câmpul magnetic al Pământului era neobișnuit de puternic. Ștampilele de pe cărămizi care denumesc regii mesopotamieni le-au permis cercetătorilor să confirme intervalul de timp în care s-a produs vârful magnetic.

Descoperirile lor corespund cu o supratensiune magnetică cunoscută, numită "Anomalia geomagnetică din Epoca de Fier Levantină", care a avut loc între 1050 și 550 î.Hr. Aceasta fusese documentată anterior în artefacte din Azore, Bulgaria și China cu ajutorul analizei arheomagnetice - examinarea boabelor din ceramică și a obiectelor arheologice din ceramică pentru a găsi indicii despre activitatea magnetică a Pământului, au raportat oamenii de știință la 18 decembrie în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Este foarte interesant faptul că artefactele antice din Mesopotamia ajută la explicarea și înregistrarea unor evenimente cheie din istoria Pământului, cum ar fi fluctuațiile câmpului magnetic", a declarat coautorul studiului, Mark Altaweel, profesor de arheologie a Orientului Apropiat și de știința datelor arheologice la Institutul de Arheologie al University College din Londra.

"Aceasta arată de ce păstrarea moștenirii antice a Mesopotamiei este importantă pentru știință și pentru omenire în general", a declarat Altaweel pentru CNN într-un e-mail.

"Roci create de om

Atunci când un artefact antic conține materie organică, cum ar fi osul sau lemnul, oamenii de știință pot afla cât de vechi este acesta prin datarea cu radiocarbon, care compară ratele de descompunere păstrate în izotopi de carbon. Dar pentru artefactele anorganice - ceramică sau obiecte din ceramică - este necesară o analiză arheomagnetică pentru a le dezvălui vârsta, a declarat autorul principal al studiului, Matthew Howland, profesor asistent în cadrul departamentului de antropologie de la Wichita State University din Kansas.

Deoarece ceramica este cel mai frecvent tip de artefacte din siturile arheologice din întreaga lume, această tehnică este o completare vitală a datării cu radiocarbon, a declarat Howland pentru CNN.

"Datarea arheomagnetică poate fi aplicată la orice fel de materiale sensibile magnetic care au fost încălzite", a spus Howland. Iar utilitatea sa se extinde dincolo de arheologie.

"Geologii folosesc adesea analiza rocilor pentru a studia câmpurile magnetice ale Pământului, dar în vremuri mai recente, când nu există posibilitatea de a studia roci foarte recente, deoarece acestea nu au avut timp să se formeze încă, trebuie să folosim artefacte arheologice", a spus el. "Ne putem gândi la cărămizile de noroi sau la ceramică drept roci create de om pentru a studia câmpurile magnetice ale Pământului".

Înainte de acest nou studiu, existau puține dovezi arheomagnetice precise din artefactele mesopotamiene care datează din această perioadă.

"Lipsa de date de acolo a limitat cu adevărat capacitatea noastră de a înțelege condițiile câmpului magnetic al Pământului în acea regiune", a spus Howland. De asemenea, aceasta a însemnat că arheologii nu au putut calcula cu exactitate vârsta multor situri din Mesopotamia, "o regiune incredibil de importantă în arheologia mondială".

Atracția magnetică

Pământul este înconjurat de o magnetosferă - o bulă invizibilă de magnetism generată de agitația puternică a metalelor topite din centrul Pământului. Aceasta împiedică atmosfera noastră să fie smulsă de vânturile solare care o aruncă dinspre Soare. Deși magnetosfera a fost o prezență constantă timp de miliarde de ani, puterea sa crește și scade în timp. (Sănătatea umană nu este afectată în mod direct de fluctuațiile câmpului magnetic, potrivit US Geological Survey).

Artefactele din argilă care au fost coapte la temperaturi ridicate păstrează o "amprentă" a magnetismului Pământului de la acea vreme în minerale precum oxidul de fier afectat de magnetism. Recuperarea acestei amprente presupune o serie de experimente magnetice care încălzesc și răcesc în mod repetat obiectul, expunându-l la câmpuri magnetice și apoi îndepărtându-le. Acest proces creează o serie de amprente noi, care sunt comparate cu intensitatea magnetică originală a obiectului.

Oamenii de știință pot apoi să potrivească obiectul cu o anumită perioadă de activitate în câmpul magnetic al Pământului.

"În general, aceasta este o lucrare interesantă, deoarece ne ajută să înțelegem ce face câmpul magnetic al Pământului de-a lungul timpului și, de asemenea, va ajuta la determinarea vârstei artefactelor, ceea ce altfel ar fi imposibil", a declarat Cauê S. Borlina, cercetător postdoctoral în cadrul departamentului de științe ale Pământului și planetare de la Universitatea Johns Hopkins. Borlina, care nu a fost implicată în acest studiu, efectuează cercetări privind câmpurile magnetice vechi și moderne și impactul acestora asupra formării planetelor și habitabilității.

"Cel mai important, aceste înregistrări de înaltă rezoluție sunt cruciale pentru a înțelege modul în care vârfurile magnetice de la suprafață s-ar putea conecta cu ceea ce se întâmplă în interiorul Pământului", a declarat Borlina pentru CNN într-un e-mail. "Mai ales în nucleul exterior, unde este generat câmpul magnetic al Pământului".

Noua analiză nu numai că a umplut o lacună importantă de date - a dezvăluit, de asemenea, noi indicii despre anomalia magnetică din acea perioadă.

Din cele 32 de pietre pe care cercetătorii le-au eșantionat, cinci purtau ștampile care le leagă de domnia lui Nabucodonosor al II-lea, între anii 604 și 562 î.Hr. Măsurătorile magnetismului din pietre au arătat că câmpul magnetic s-a întărit rapid și intens atunci când au fost făcute cărămizile. Ștampilele de pe cărămizi au creat, prin urmare, un instantaneu al unei creșteri de putere magnetică care s-a întins pe parcursul a doar câteva decenii.

"Următorii pași sunt să continuăm această lucrare, să o aplicăm la mai multe cărămizi de lut din Mesopotamia și să îmbunătățim și mai mult curba pe care o putem produce a intensității câmpului magnetic al Pământului în timp", a declarat Howland.

"Dar poate chiar mai interesant este faptul că arheologii care lucrează în situri din Irak și Siria pot examina datele noastre și pot aplica aceleași tehnici la artefacte nedatate", a adăugat el. "Acest lucru poate ajuta la rezolvarea multor dezbateri cronologice care au loc în regiune, cu privire la cronologia regilor".

Mindy Weisberger este scriitoare de știință și producătoare media, ale cărei lucrări au apărut în Live Science, Scientific American și în revista How It Works.

