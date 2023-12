Campania lui Ramaswamy se îndepărtează de reclamele TV în vederea alegerilor electorale din Iowa

Potrivit firmei de monitorizare a datelor AdImpact, campania lui Ramaswamy nu are rezervări de publicitate viitoare în vederea alegerilor generale din Iowa de luna viitoare, deși a anunțat o campanie publicitară de opt cifre care vizează Iowa și New Hampshire în noiembrie. Până în prezent, campania a cheltuit 1,8 milioane de dolari pentru reclame TV în Iowa și alte 1,3 milioane de dolari pentru reclame TV în New Hampshire.

Campania semnalează că renunțarea la reclamele TV face parte dintr-o strategie de a ținti mai eficient anumiți alegători. Într-o postare pe rețelele de socializare de marți, Ramaswamy a calificat cheltuielile cu reclamele TV drept "idioate" și "cu un randament scăzut al investiției" și a distribuit o altă postare a unui utilizator care sugerează că alegătorii mai tineri ar putea să nu fie consumatori obișnuiți de televiziune.

"Cheltuielile pentru reclamele TV prezidențiale sunt idioate, cu un ROI scăzut & un truc pe care consultanții politici îl folosesc pentru a păcăli candidații care suferă de un IQ scăzut. Noi o facem diferit. Cheltuim $$ într-un mod care urmează datele... aparent o idee nebunească în politica americană", a spus Ramaswamy.

În pofida speculațiilor unora că lipsa cheltuielilor sale pentru televiziune sugerează că campania sa ar putea să se încheie înainte de adunările electorale din Iowa de pe 15 ianuarie, Ramaswamy a declarat că intenționează să ofere o "Mare surpriză care va veni pe 15 ianuarie".

Campania lui Ramaswamy a cheltuit doar un total de 4,7 milioane de dolari pe publicitate TV de la lansarea sa în februarie, o sumă relativ mică în comparație cu cheltuielile publicitare ale rivalilor săi republicani, cu doar 3,2 milioane de dolari în cheltuieli publicitare susținute de American Exceptionalism PAC, super PAC care îl susține pe Ramaswamy. Campania s-a sprijinit adesea foarte mult pe interviuri în mass-media și pe rețelele de socializare pentru a-și răspândi mesajul. În noiembrie, campania a lansat primul său anunț TV, alături de un plan de a cheltui cel puțin 10 milioane de dolari pentru publicitate la TV, radio, digital și direct mail.

În schimb, campaniile și super PAC-urile care îi susțin pe fostul președinte Donald Trump, pe fostul guvernator al Carolinei de Sud Nikki Haley și pe guvernatorul Floridei Ron DeSantis au cheltuit cu toții zeci de milioane de dolari pe publicitate televizată pe parcursul campaniei. Fiecare dintre candidați va avea reclame care își vor promova mesajul difuzate în Iowa și New Hampshire în următoarele săptămâni.

Într-o declarație pentru CNN, purtătorul de cuvânt al campaniei lui Ramaswamy, Tricia McLaughlin, a declarat că această campanie pregătește o nouă reclamă televizată care va fi difuzată în curând și a precizat că "nivelurile de cheltuieli ale campaniei nu s-au schimbat", subliniind în același timp că folosesc date pentru a determina cheltuielile.

"Ne concentrăm pe aducerea alegătorilor pe care i-am identificat - cea mai bună modalitate de a ajunge la ei este folosirea publicității adresabile, a corespondenței, a mesajelor text, a apelurilor în direct și a ușilor pentru a comunica cu alegătorii noștri despre viziunea lui Vivek pentru America, făcându-le planul de a participa la caucus și transformându-i în votanți", a declarat McLaughlin pentru CNN. "După cum știți, nu așa arată majoritatea campaniilor. Ne-am structurat în mod intenționat în acest fel, astfel încât să avem capacitatea de a fi agili și hiper-țintă în cheltuielile noastre publicitare".

NBC News a fost primul care a relatat despre renunțarea campaniei lui Ramaswamy la publicitatea TV.

