Campania lui Biden se îndreaptă spre 2024 gata să demonstreze că Trump este o amenințare pentru democrație

Un memorandum de strategie de campanie împărtășit în premieră cu CNN arată cum intenționează Biden să facă din amenințarea la adresa democrației reprezentată de Trump un punct central al campaniei sale, similar cu argumentele pe care le-a prezentat în 2020. Dar aceasta vine în condițiile în care președintele se confruntă cu sondaje dificile în confruntări ipotetice cu predecesorul său și cu unele semne de tensiune în propria sa coaliție.

Esența acestui argument, a declarat în memoriu directorul de campanie Julie Chavez Rodriguez: "Alegerea pentru alegători anul viitor nu va fi pur și simplu între filosofii de guvernare concurente. Alegerea pentru poporul american în noiembrie 2024 va fi despre protejarea democrației americane și chiar a libertăților individuale de care ne bucurăm ca americani".

Campania plănuiește și se așteaptă ca Trump, liderul alegerilor primare ale Partidului Republican, să fie candidatul republican, lucru pe care oficialii l-au numit o "eventualitate". Memorandumul, trimis părților interesate, a precizat că campania își va petrece următorul an convingându-i pe alegători că Trump reprezintă o "amenințare existențială la adresa democrației" prin "capacitatea sa de a incita la violență politică și de a lansa atacuri asupra democrației și libertății noastre".

Pentru a prezenta acest caz, campania își construiește infrastructura și organizarea - inclusiv planurile de a avea conducerea statelor din zona de bătălie până la mijlocul lunii viitoare; telegrafierea problemelor cheie pe care își va concentra mesajele; și pregătirea pentru ca președintele și vicepreședintele să înceapă să iasă în campanie la începutul anului viitor. "Mii de angajați" sunt așteptați să fie în funcție până la începutul verii, scrie Chavez Rodriguez.

Biden a postulat bătălia dintre democrațiile și autocrațiile lumii ca fiind întrebarea centrală a președinției sale. Și în timp ce se referă la guverne autocratice precum Rusia și China, campania sa susține acum că aceasta este, de asemenea, în joc aici, acasă, în timp ce se confruntă cu Trump.

Chavez Rodriguez a scris că poporul american l-a respins pe Trump la alegerile din 2020, dar amenințarea pe care Trump o reprezintă pentru democrație "a devenit doar mai gravă" de atunci.

"El duce o campanie de răzbunare și retribuție - și pe seama libertăților americanilor", a spus ea. "Tratăm aceste alegeri ca și cum ar determina soarta democrației americane - pentru că așa va fi."

Campania lui Trump a ripostat, purtătorul de cuvânt Steven Cheung declarând pentru CNN: "Escrocul Joe Biden este o amenințare existențială la adresa democrației prin utilizarea armelor legii și prin privarea de dreptul de vot pe scară largă, nu doar la nivel național, ci și în aceste state. Ceea ce face este să ia democrația din mâinile publicului pentru a interveni în alegeri".

Casa Albă a susținut că nu este implicată în numeroasele procese cu care se confruntă fostul președinte.

O serie de sondaje recente au sugerat că o revanșă Biden-Trump în 2024 va fi o cursă strânsă. Un sondaj al New York Times și al Siena College publicat marți a indicat că nu există un lider clar. Sondajele din ultimele luni în state-cheie din zona de luptă au arătat că Biden se află în urma predecesorului său în confruntări ipotetice față în față.

Campania lui Biden și-a intensificat recent atacurile la adresa lui Trump, spunând că retorica fostului președinte despre imigranți la un miting recent din Iowa "îl imita pe Adolf Hitler". Biden însuși a declarat donatorilor la o strângere de fonduri că folosirea de către Trump a cuvântului "paraziți" pentru a-și descrie rivalii politici amintește de "limbajul pe care îl auzeai în Germania nazistă în anii '30".

În cadrul evenimentelor oficiale de campanie, se așteaptă ca președintele și vicepreședintele să facă aceste contraste cu Trump, subliniind în același timp probleme precum avortul, economia, combaterea violenței cu arme de foc, drepturile LGBTQ+, securitatea socială și Medicare și Legea privind îngrijirea la prețuri accesibile.

Și chiar de la început, Harris va lua în deplasare acest contrast cu avortul, lansând un "turneu al libertăților reproductive" în toată țara, în Wisconsin, un oraș aflat în centrul bătăliei. Campania a indicat dreptul la avort ca fiind o problemă energizantă pentru baza sa și pentru alegătorii independenți, și care va fi un "pilon central al campaniei care va merge mai departe", a declarat directorul de comunicare al campaniei, Michael Tyler.

Casa Albă se confruntă, de asemenea, cu o serie de probleme și crize majore, dincolo de controlul imediat al lui Biden, care ar putea afecta prezența la vot din partea electoratului cheie. Negocierile din Congres cu privire la un pachet de finanțare suplimentară pentru Ucraina, Israel și securitatea frontierelor l-au împins pe Biden într-un loc inconfortabil în cadrul propriului său partid. Și, în pofida unor indicatori economici puternici, sondajele de opinie publică continuă să arate un pesimism încăpățânat cu privire la economie .

Aceste crize au jucat un rol în scăderea ratei de aprobare a lui Biden în ultimele 12 luni. Biden a început anul cu un rating de aprobare de 45%; acum se situează la 37%, potrivit unui sondaj CNN realizat luna trecută. Dar, în timp ce unii democrați se îngrijorează din cauza cifrelor scăzute, campania este imperturbabilă. Oficialii notează adesea că Biden a fost subestimat în 2020, după rezultate slabe în primele competiții primare, doar pentru a avea o campanie de întoarcere după Carolina de Sud.

Coalițiile de care Biden are nevoie, susțin oficialii, vor "veni acasă" atunci când alegerile se vor apropia și alegătorii vor începe să acorde atenție. Și este încă devreme - un sondaj de opinie realizat în noiembrie de Marquette Law School sugerează că aproximativ 1 din 5 alegători nu s-au hotărât într-o cursă între Trump și Biden.

"Nu a existat o lipsă de acoperire a sondajelor despre Joe Biden", a declarat Chavez Rodriguez în memoriu. "Agenda MAGA ieșită din comun va deveni doar mai proeminentă și mai evidentă în mintea alegătorilor anul viitor, așa cum au fost ciclu după ciclu".

Biden se pregătește să pornească la drum

În timp ce președintele s-a angajat în mare parte în călătorii oficiale organizate de Casa Albă în ultimele luni, așteptați-vă ca Biden, Harris și alți surogate să se desfășoare pentru călătorii și evenimente axate pe campanie în noul an, a scris Chavez Rodriguez.

Iar campania cu sediul în Wilmington, Delaware, se așteaptă să își extindă operațiunile în lunile următoare, cu scopul de a "funcționa la turație maximă" până "la începutul verii - când ne așteptăm ca alegătorii să se gândească mai mult la alegeri", a spus Chavez Rodriguez.

Unii democrați au protestat față de startul lent al construirii operațiunilor de campanie. Dar, în ultimele săptămâni, campania a anunțat angajări de lideri în state-cheie din zona de bătălie, inclusiv Michigan, Nevada și Wisconsin, precum și în Carolina de Sud, primul stat din calendarul alegerilor primare democrate.

Chavez Rodriguez a anunțat în memoriul său că vor fi anunțate echipe de conducere statală în fiecare stat din zona de bătălie "până la jumătatea lunii ianuarie", care, a spus ea, "vor suplimenta sutele de angajați ai partidului statal".

Urmează o adevărată avalanșă de angajări

Campania a angajat peste 70 de membri ai personalului cu normă întreagă și lucrează, de asemenea, în paralel cu Comitetul Național Democrat și cu partidele de stat din întreaga țară, marcând o schimbare față de modul în care era folosit comitetul politic în trecut.

În timp ce fostul președinte Barack Obama și-a construit propria operațiune politică, Organizing for America, Biden a îmbrățișat de timpuriu DNC, inclusiv împărtășind datele privind strângerea de fonduri și susținătorii campaniei sale din 2020 în 2021. Efortul de realegere al lui Biden s-a sprijinit pe DNC pentru ajutor în organizarea și stabilirea unor acorduri comune de strângere de fonduri cu partidul și cu toate cele 50 de state pentru a spori fondurile de campanie ale democraților.

Oficialii susțin că o campanie din 2024 va arăta diferit față de anii precedenți, în parte din cauza schimbărilor în comportamentul alegătorilor. Oficialii consideră că birourile tradiționale de teren de tip "cărămidă și mortar" nu mai reprezintă o utilizare inteligentă a resurselor în acest stadiu al cursei. Dacă alegătorii vor să cumpere panouri de curte pentru Biden, vor merge pe site-ul campaniei. Operațiunile bancare prin telefon se fac adesea virtual - și adesea prin mesaje text.

Programul de stat al campaniei plănuiește o "abordare hiper-localizată" și vor exista eforturi de organizare pentru a se apela la "rețelele personale de prieteni și persoane influente" ale alegătorilor, a declarat Chavez Rodriguez.

"Echipa noastră pilotează deja programe axate pe alegătorii de culoare, latino-americani, femei și tineri în state-cheie din zona de luptă, punând accentul pe noi resurse și instrumente care îi ajută pe susținători și pe personalul nostru să împărtășească mesajul nostru în moduri care vor pătrunde în coaliția noastră-cheie de susținători", a spus ea, adăugând că aceste eforturi de organizare "vor coexista alături de programele tradiționale de batere la ușă și de organizare".

De asemenea, ea a precizat că media plătită se va intensifica în lunile următoare, pe măsură ce se apropie alegerile, "cu un obiectiv specific de a consolida alegerea poporului american în aceste alegeri prin plasamente care vizează momente și programe de televiziune de mare impact, reclame digitale și susținerea investițiilor noastre în media afro-americană și hispanică".

Tensiuni ale coaliției

Cu toate acestea, există unele tensiuni în cadrul coaliției politice a lui Biden. Susținătorii progresiști și ai imigrației sunt frustrați de concesiile președintelui în ceea ce privește politica de frontieră, în timp ce acesta încearcă să obțină sprijin pentru ajutorul acordat Ucrainei. Tinerii alegători, care l-au susținut pe Biden cu două cifre în 2020, au dat semne de nemulțumire, inclusiv în ceea ce privește modul în care administrația a gestionat conflictul israeliano-palestinian.

În rândul alegătorilor mai tineri de 30 de ani, rata de aprobare a lui Biden este de 26% în general și de 20% în ceea ce privește conflictul israeliano-palestinian, potrivit recentului sondaj Times/Siena.

"Există o parte a electoratului care este foarte pasionată de această problemă și care vrea să vadă că administrația își schimbă pozițiile politice", a declarat Cristina Tzintzún Ramirez, președintele NextGen America, o organizație de votare a tinerilor care l-a susținut pe Biden. "Cred că este esențial ca administrația să îi asculte pentru a putea să își asigure și să le câștige voturile."

Îmbrățișarea de către Biden a unei politici de frontieră mai stricte ar putea avea avantajele sale în rândul electoratului mai moderat. Sondajele de opinie ale grupului de cercetare a opiniei publice democrate Blueprint indică faptul că este nevoie ca Biden să "corecteze cursul" în ceea ce privește imigrația și problemele de politică externă.

"Percepția alegătorilor cu privire la pozițiile președintelui în aceste probleme, în comparație cu pozițiile lui Donald Trump, reprezintă o problemă politică și electorală pentru Joe Biden", a declarat Evan Roth Smith, principalul responsabil cu sondajele de opinie al Blueprint, sugerând că încheierea unui acord privind securitatea frontierelor ar avea un "avantaj politic considerabil" cu grupuri precum alegătorii de culoare, alegătorii independenți, republicanii sceptici față de Trump și alegătorii hispanici.

Schimbarea mentalităților privind economia

Biden se luptă, de asemenea, să mute acul în ceea ce privește percepția acră a alegătorilor cu privire la economie, care rămâne principala problemă pentru alegători în perspectiva anului 2024. Președintele însuși a dat semne de nerăbdare în spatele scenei, deoarece unele dintre proiectele finanțate de realizările legislative pe care încearcă să le promoveze întârzie să se materializeze.

Șapte din 10 americani consideră că condițiile economice din SUA sunt proaste, potrivit unui sondaj recent al CNN, iar o treime dintre ei aprobă modul în care președintele gestionează economia.

Aceasta în ciuda unor puncte luminoase emergente în economie, inclusiv inflația în scădere, șomajul scăzut și salariile în creștere. Casa Albă a sărbătorit datele care arată o creștere a încrederii consumatorilor în decembrie, precum și faptul că temerile legate de recesiune încep să se atenueze.

Oficialii recunosc că aceste schimbări ar putea avea nevoie de timp pentru a intra în psihicul american, mulți oameni fiind încă afectați de șocul economic provocat de pandemie.

"Oamenii nu-și trăiesc viața într-o mizerie de statistici economice, așteptând ca datele să le spună cum se simt. Oamenii își trăiesc viețile în contextul a ceea ce câștigă în fiecare săptămână și a ceea ce iese din buzunarele lor în cheltuieli... dar experiența trăită de poporul american se schimbă acum", a declarat Seth Harris, fost consilier principal pe probleme de politică a muncii al lui Biden, citând prețurile mai mici la articole precum alimente și benzină.

Pe lângă explicarea modului în care economia s-a îmbunătățit datorită activității lui Biden, Seth Harris a spus că va fi esențială stabilirea unui contrast cu bilanțul economic al lui Trump, inclusiv reducerile de taxe pentru cei bogați și promisiunea reînnoită de a abroga Legea privind îngrijirea medicală accesibilă.

"O altă sarcină la fel de importantă este de a le reaminti oamenilor cum arăta sub celălalt tip ultima dată și cum va arăta probabil sub celălalt tip dacă va fi a doua oară", a declarat Seth Harris, în prezent cercetător senior la Burnes Center for Social Change. "Contrastul cu Trump va fi retrospectiv și prospectiv - cum va arăta în viitor".

Săptămâna aceasta, campania lui Biden s-a aplecat asupra punerii acestui contrast în prim-plan, organizând miercuri o convorbire cu reporterii pentru a anticipa politica fiscală a lui Trump într-un viitor al doilea mandat.

Alegătorii, a spus Chavez Rodriguez, "au fost clari".

"Ei nu vor accepta amenințarea existențială la adresa democrației pe care o reprezintă Donald Trump. Ei nu vor vota pentru ca politicile sale extreme și abordarea sa de "dictator din prima zi" să le controleze viața de zi cu zi. Ei vor fi din nou clari în noiembrie anul viitor", a mai spus ea.

Sursa: edition.cnn.com