Bin Laden, Hamas și bancherul sudanez

Afacerile lui Abdelbasit Hamza, asociat de SUA cu Osama Bin Laden, se întind pe parcursul a două decenii și includ o firmă cipriotă, o companie imobiliară spaniolă, o afacere egipteană cu aur și o companie cu sediul în Sudan, sancționată de SUA la mai puțin de o săptămână după atacurile din 7 octombrie.

El a fost arestat în 2019 în Sudan, după căderea dictatorului Omar Al-Bashir, și a fost încarcerat pentru că a gestionat banii Hamas, printre alte acuzații. Dar el a fost sancționat de SUA abia după atacul grupării militante asupra Israelului din 7 octombrie.

CNN, în colaborare cu platforma israeliană de investigații Shomrim și cu Consorțiul Internațional pentru Jurnalism de Investigație ( ICIJ), a dezvăluit detalii despre portofoliul de afaceri al lui Hamza în Europa, parte a unei rețele de active globale estimate anterior de către oficialii anticorupție sudanezi la peste 2 miliarde de dolari.

Noile dezvăluiri au loc pe fondul acuzațiilor criticilor potrivit cărora Israelul și SUA au subestimat amenințarea reprezentată de Hamas și nu au făcut suficient pentru a limita rețeaua globală ilicită de interese de afaceri a acestuia.

Hamza, care a fost eliberat din închisoare în după ce o lovitură de stat militară din 2021 a înlăturat guvernul post-Bashir din Sudan, neagă orice implicare în finanțarea Hamas. Într-un răspuns scris pentru CNN, el a negat, de asemenea, orice relație cu Osama Bin Laden. Hamza a declarat că a fost un "prizonier politic" și a spus că a fost eliberat de autoritățile sudaneze în iunie 2021 pentru că era "complet nevinovat".

Udi Levy, care a servit ca ofițer de informații în cadrul Forțelor de Apărare Israeliene (IDF) timp de 30 de ani, spune că l-a informat pe premierul Benjamin Netanyahu în 2015 cu privire la amenințarea reprezentată de rețelele de finanțare ale Hamas, dar a fost ignorat. Faptul că Israelul și Statele Unite nu au acționat mai devreme împotriva lui Hamza este "o mare omisiune", a declarat Levy într-un interviu acordat platformei de investigații Shomrim.

Guvernul israelian neagă faptul că acțiunile sale din ultimii ani au întărit Hamas. Întrebat dacă finanțarea furnizată de Hamza a fost esențială în atacul din 7 octombrie, Ophir Falk, consilierul de politică externă al lui Netanyahu, a declarat pentru CNN: "Așa cum am reiterat, această întrebare și multe altele vor fi examinate după război. Cabinetul de război al premierului a ordonat IDF să distrugă Hamas și să elibereze ostaticii. Israelul este pe deplin concentrat pe îndeplinirea acestor misiuni. Toate întrebările vor fi abordate în întregime după victoria totală".

Departamentul de Stat al SUA nu a răspuns la o solicitare de comentarii din partea CNN până la ora publicării.

Cum și-a făcut Hamza banii

Documentele furnizate CNN de ICIJ din scurgerea de informații "Cyprus Confidential" - un fond de peste 3,6 milioane de documente analizate de ICIJ și de 68 de parteneri media, inclusiv Shomrim - arată că Hamza este listat ca deținând o participație în Matz Holdings, o firmă cipriotă înființată în februarie 2005. De la înființarea sa, Matz Holdings a deținut o concesiune profitabilă pentru exploatarea a două mine de aur din Egipt.

Hamza a vândut o parte substanțială din acțiunile sale la Matz Holdings cu o zi înainte de înlăturarea aliatului său, fostul dictator sudanez Omar Al-Bashir, în 2019, dar deține în continuare o participație de 10% din companie. Hamza deține, de asemenea, o companie imobiliară spaniolă, lovită de sancțiunile americane care vizează "activele din portofoliul de investiții al Hamas" la aproximativ o săptămână după ce au fost impuse sancțiuni asupra lui Hamza însuși.

Hamza deține participația sa la Matz Holdings prin intermediul Zawaya Group for Development and Investment, o companie cu sediul în Sudan care, de asemenea, a fost sancționată de Departamentul de Trezorerie al SUA abia în octombrie pentru că are legătură cu portofoliul de investiții al Hamas.

Departamentul Trezoreriei l-a acuzat că are "legături de lungă durată cu finanțarea terorismului" și a afirmat că are legături istorice cu companii din Sudan care au fost asociate cu Bin Laden, care a trăit în Sudan în anii 1990.

Jakob Bliggenstorfer, partenerul de afaceri al lui Hamza în cadrul Matz Holdings, a fost contactat pentru a comenta sancțiunile americane de către compania media elvețiană Tamedia, care face parte din consorțiul ICIJ "Cyprus Confidential". Bliggenstorfer a negat pentru Tamadia că Hamza ar avea legături cu Hamas și a descris sancțiunile impuse acestuia ca fiind "un caz de confuzie de identitate".

În noiembrie, Marea Britanie l-a sancționat, de asemenea, pe Hamza, dar acesta nu a fost încă sancționat de Uniunea Europeană.

Oameni din umbră

În urma atacului mortal al Hamas din 7 octombrie asupra Israelului, când militanții au ucis 1 200 de persoane și au luat peste 240 de ostatici, în Israel și la nivel internațional se ridică întrebări cu privire la eșecul de a neutraliza amenințarea reprezentată de gruparea susținută de Iran.

Netanyahu s-a confruntat cu acuzații că a subestimat Hamas, cu consecințe mortale. CNN și Shomrim au relatat anterior cum Netanyahu a permis ca Hamas să primească milioane de dolari în valize pline cu bani. Furnizate de Qatar din motive umanitare, dificultatea monitorizării unor sume atât de mari de bani lichizi a declanșat îngrijorări în cadrul propriului cabinet al lui Netanyahu, printre alți oficiali.

Rețelele financiare ale grupului rămân în mod evident o problemă deosebit de controversată pentru Israel. Forțele de apărare israeliene au declarat marți că au ucis un palestinian acuzat de a fi un important finanțator al Hamas în cadrul unei operațiuni de "dezmembrare a liniei de finanțare a Hamas".

Levy, fostul ofițer de informații al FDI, care a condus unitatea economică "Zalzal" a Mossad-ului până în 2016, l-a caracterizat pe Hamza ca fiind unul dintre un grup de "oameni din umbră" care gestionează aceste rețele de bani în numele Hamas.

"În ultimii ani, el [Hamza] a devenit o figură centrală în portofoliul de investiții al Hamas." Responsabil pentru "zeci de companii - aparent legitime" ale căror venituri sunt "în scopul finanțării operațiunilor mișcării, inclusiv a activității sale militare", a declarat Levy, într-un interviu acordat Shomrim.

Prea târziu

Autoritățile sudaneze l-au arestat pe Hamza în aprilie 2019, imediat după căderea de la putere a lui Bashir. Bunurile lui Hamza au fost confiscate de către guvernanții civili din Sudan. Noul grup operativ anticorupție al țării l-a pus sub acuzare pe Hamza în februarie 2021 pentru, printre altele, avere ilicită și suspectă, spălare de bani, corupție și finanțare a terorismului. Ulterior, Hamza a fost condamnat la 10 ani de închisoare.

În urma unei lovituri de stat militare în Sudan în octombrie 2021, Hamza a fost unul dintre mai mulți aliați ai lui Bashir eliberați din închisoare, iar confiscarea bunurilor sale a fost anulată. Foștii oficiali sudanezi spun că acest lucru a permis ca o altă oportunitate de a-l opri pe Hamza - și pe Hamas - să scape.

"Ne-am dat seama rapid că o mare parte din rețeaua financiară a lui Abdelbasit era mare și complexă", a declarat pentru CNN Mohamed Al-Faki Suleiman, fostul șef interimar al comitetului civil anticorupție din Sudan. "Investiții în petrol, hoteluri, marketing, servicii de contractare" și a achiziționat ilegal "milioane de acri de teren".

Al-Faki a declarat că sute de milioane de dolari din activele lui Hamza sunt încă deținute în afara Sudanului, în ciuda faptului că grupul de lucru din Sudan a semnalat fondurile autorităților din SUA și Europa în 2019.

Al-Faki spune că regretă faptul că SUA și alții nu au acționat în urma constatărilor Sudanului. "Tot ceea ce am descoperit s-a dovedit a fi 100% adevărat", a declarat Al-Faki. "Sancțiunile SUA au venit prea târziu".

Sursa: edition.cnn.com