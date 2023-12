Beijingul înregistrează cel mai lung val de frig din istoria modernă

Temperatura înregistrată la stația meteorologică Nanjiao din Beijing a urcat la peste zero grade Celsius duminică după-amiază, pentru prima dată în ultimele zile, a anunțat presa de stat Beijing Daily.

"De la prima scădere a temperaturii sub zero grade pe 11 decembrie, temperatura a rămas sub această linie timp de peste 300 de ore", a scris Beijing Daily.

Un val de frig puternic a cuprins cea mai mare parte a Chinei în această lună, împingând la limită capacitatea de încălzire a unor orașe din nordul Chinei.

Provincia Henan, din centrul Chinei, a înregistrat multiple defecțiuni ale sistemului.

În orașul Jiaozuo, încălzirea a fost parțial oprită vineri, după o defecțiune la centrala electrică Wanfang. Problema a fost rezolvată sâmbătă și se așteaptă ca încălzirea să fie reluată duminică seara, potrivit ziarului oficial al orașului, Jiaozuo Daily.

Alte două orașe din provincie, Puyang și Pingdingshan, au întrerupt încălzirea în majoritatea clădirilor guvernamentale și a întreprinderilor de stat începând de vineri pentru a "acorda prioritate resurselor limitate de încălzire pentru spitale, școli și clădiri rezidențiale", potrivit declarațiilor guvernelor celor două orașe.

Vremea rece din capitala Beijing a început cu câteva zile în urmă și a provocat probleme la sistemul de metrou al orașului.

Sute de navetiști, dintre care zeci cu oase fracturate, au fost trimiși la spital în Beijing la începutul acestei luni, după ce două trenuri s-au ciocnit pe o linie de metrou aglomerată în condiții de zăpadă, a declarat autoritatea de transport a orașului.

Temperaturile aspre au îngreunat, de asemenea, eforturile de salvare după un cutremur mortal produs luna aceasta în provincia nord-vestică Gansu.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com