"Bătălie contra cronometru" pentru găsirea supraviețuitorilor cutremurului, în timp ce Japonia ridică alertele de tsunami și crește numărul morților

Cutremurul a zguduit luni după-amiază peninsula Noto din prefectura Ishikawa, prăbușind clădiri, provocând incendii și declanșând alerte de tsunami până în estul Rusiei.

Agenția meteorologică a Japoniei a ridicat marți toate avizele de tsunami de-a lungul unor porțiuni din coasta de vest a țării, dar la aproape 24 de ore de la producerea cutremurului, accesul în partea de nord a peninsulei izolate Noto a fost limitat.

Premierul Fumio Kishida a declarat marți reporterilor, după o reuniune de urgență în caz de dezastru, că un drum distrus a tăiat accesul în zonă.

Oficialii aflați în elicoptere au survolat peninsula, cunoscută pentru peisajele de coastă și peisajele rurale, și au raportat că au văzut drumuri avariate, alunecări de teren și incendii mari, a spus el.

"Pentru a securiza traseul de acolo, urmează să mobilizăm toate mijloacele de transport, nu doar la sol, ci și prin transport aerian și maritim. Facem un efort pentru a transfera acolo bunuri, provizii și personal încă din noaptea trecută", a declarat Kishida.

Orașul central Wajima, în care locuiesc peste 27.000 de persoane, pare să fie printre cele mai afectate. Oficialii orașului Wajima au declarat pentru CNN că acolo au fost confirmate 15 persoane decedate.

Orașul de coastă este renumit pentru piața sa de dimineață și pentru finele sale obiecte tradiționale de lac, dar primele cercetări din aer de marți au arătat incendii mocnite și coloane mari de fum care înghițeau străzile cu clădiri distruse.

Mai mult de 100 de magazine și case au ars luni seara în Wajima, după ce un incendiu a izbucnit în urma cutremurului, a raportat postul public de televiziune japonez NHK.

Anterior, în oraș s-au înregistrat valuri tsunami de aproximativ 1,2 metri, potrivit NHK.

În timp ce amploarea pagubelor provocate de cutremurul de luni este încă în curs de determinare, acestea sunt departe de nivelurile de distrugere provocate de cutremurul cu magnitudinea de 9,0 din 2011, care a declanșat un tsunami ce a provocat o topire nucleară la centrala Fukushima, într-un dezastru care se resimte și în prezent.

Eforturile de salvare depuse peste noapte

Premierul Kishida a declarat marți că membri ai Forțelor de Autoapărare ale Japoniei s-au alăturat peste noapte echipelor de urgență ale poliției și pompierilor pentru a salva oameni din zonele devastate.

"Eforturile de salvare sunt o luptă împotriva timpului. În special victimele clădirilor prăbușite, trebuie să fie salvate cât mai repede posibil", a declarat el.

Departamentul de pompieri din Japonia a declarat luni că a răspuns la rapoartele privind persoanele prinse sub clădirile avariate, a raportat NHK.

Un bărbat în vârstă care a fost scos dintr-o casă care s-a prăbușit în urma cutremurului a fost confirmat ulterior că a murit, potrivit NHK, citând poliția din Ishikawa.

Oficialii din domeniul sănătății din orașul Suzu au declarat că unii medici nu au putut trata pacienții răniți deoarece drumurile avariate au făcut ca aceștia să nu se poată deplasa la locul de muncă.

Între timp, 45.700 de gospodării din Ishikawa au rămas marți fără curent electric, potrivit companiei de electricitate Hokuriku Electric Power.

În urma cutremurului, compania japoneză Kansai Electric și secretarul șef al cabinetului Yoshimasa Hayashi au declarat că nu au fost raportate anomalii la centralele nucleare din apropierea zonelor afectate.

Patru trenuri glonț, ale căror curse de mare viteză au fost oprite în momentul cutremurului, prinzând aproape 1.400 de pasageri înăuntru timp de aproximativ 11 ore, și-au reluat serviciile marți dimineață, potrivit NHK, citând Japan Railways West.

Trenurile de mare viteză rămăseseră blocate între orașele Toyama și Kanazawa, din centrul Japoniei, în urma cutremurului cu magnitudinea de 7,5 grade.

Avertizările de tsunami au fost ridicate, dar amenințarea unor replici se menține

Puternicul cutremur de luni a determinat Agenția Meteorologică Japoneză să emită imediat o "alertă majoră de tsunami" - prima de la cutremurul și tsunamiul devastator din 2011 - pentru Noto, dar ulterior a retrogradat-o la "alertă de tsunami".

Avertizările de tsunami au fost ulterior anulate pe măsură ce amenințarea unor noi valuri tsunami s-a diminuat.

În cadrul sistemului japonez de alertă de tsunami, valurile așteptate mai mici de 1 metru intră sub incidența "avertismentului de tsunami", în timp ce valurile așteptate de până la 3 metri intră sub incidența "avertismentului de tsunami", iar valurile așteptate de peste 5 metri intră sub incidența "avertismentului de tsunami major".

Primele valuri au fost raportate lovind coasta la puțin peste 10 minute după cutremur.

O înregistrare video arată cum un val se prăbușește luni peste un dig de protecție în orașul Suzu, situat în vestul țării.

Potrivit United States Geological Survey, cel puțin 35 de replici mai mici au fost raportate în apropierea epicentrului cutremurului.

Susan Hough, seismolog la US Geological Survey, a avertizat că replicile ar putea dura luni de zile.

Hough a declarat că oamenii care locuiesc în acea parte a țării au mai simțit cutremure și înainte, dar ea crede că acesta este "cel mai mare cutremur de departe" - ceea ce înseamnă că majoritatea locuitorilor probabil nu au experiență cu un eveniment seismic de o asemenea amploare.

"Un cutremur atât de mare va continua să aibă replici. Ar putea avea cu ușurință replici mai mari de magnitudinea 6, așa că va fi un pericol în sine", a spus Hough.

Sursa: edition.cnn.com