Balerinele de culoare reînnoiesc apelul pentru pantofi de vârf în toate nuanțele

Williams a spus că atunci când a dansat Dansul Zânei cu prune de zahăr, a fost prima dată când nu a trebuit să dea cu vopsea sau fond de ten pantofii de vârf roz pentru ca aceștia să se potrivească cu pielea ei maro.

Această practică, cunoscută în comunitatea dansatorilor sub numele de "pancaking", a devenit un ritual dificil pentru dansatorii de culoare, deoarece ținuta tradițională de balet este concepută pentru a se potrivi cu tenul deschis.

Deși baletul s-a diversificat și s-a schimbat de-a lungul deceniilor, multe balerine de culoare încă se luptă să găsească pantofi de vârf și colanți care să se potrivească cu tenul lor.

Williams a declarat că luna trecută a fost pentru prima dată în șase decenii de dans, când a reușit să cumpere pantofi de vârf maro - cu panglici și elastice vopsite - care să se potrivească cu tenul ei.

Williams a spus că nu și-a putut imagina cum ar fi putut cumpăra pantofi de vârf maro atunci când și-a început cariera în anii 1960, deoarece era singura balerină de culoare din compania sa.

"Nu eram acceptați în clasele de balet și erau puțini coregrafi", a spus ea, adăugând că, deși însăși prezența ei ieșea în evidență, la fel și ținuta ei.

"Profesorul meu a menționat întâmplător că purtam colanți roz, deoarece colanții, și pantofii, trebuiau să se potrivească cu culoarea pielii noastre", și-a amintit Williams. "M-am gândit când a spus asta, pentru că am zis: "Ei bine, pielea noastră nu este roz". Și nu am uitat asta niciodată".

În balet, pantofii de vârf ar trebui să fie o extensie a liniilor dansatorului, sau iluzia unei lungimi care merge de la cap până la degetele de la picioare.

Pe pielea neagră, pantofii de vârf tradiționali europeni roz rup aceste linii la gleznă, creând dizarmonie atunci când efectul dorit este grația. Baletul este, de asemenea, în mod tradițional uniform, ceea ce i-a determinat pe unii directori de companii să îi facă pe dansatorii de culoare să poarte colanți roz pentru a se amesteca cu compania predominant albă.

Deși unele mărci de îmbrăcăminte de dans au început să vândă game de nuanțe de pantofi de vârf în 2020, multe balerine de culoare încă își "pansează" pantofii.

Într-un recent TikTok care a primit peste 1 milion de aprecieri, Misty Copeland, prima dansatoare principală de culoare de la American Ballet Theatre, a arătat cum și-a pansetat o pereche de pantofi de vârf roz copil cu un burete și o sticlă de fond de ten de farmacie.

În ciuda faimei sale, Copeland a explicat că lipsa pantofilor de balet care să se potrivească cu nuanța pielii sale a făcut-o să se simtă exclusă.

În septembrie, ea a inițiat o petiție intitulată "Let's Make a Pointe!" pentru a încuraja Apple să ofere diferite nuanțe ale emoji-ului său de pantofi de vârf, scriind că lipsa de potrivire a nuanțelor în emoji - și în viața reală - a fost o "reamintire constantă a modurilor subtile în care dansatorii de culoare nu au fost incluși".

Cortney Taylor Key, o balerină de culoare și profesoară la Misty Copeland Foundation, a declarat pentru CNN că a studiat baletul la University of North Carolina School of the Arts și a dansat în colanți roz.

"Nu mă trezisem încă", a spus Taylor Key. "Abia după ce am absolvit m-am aventurat la New York și am ajuns să văd Dance Theatre of Harlem și am văzut [dresuri de culoare carne] și am înțeles."

Dance Theatre of Harlem, cunoscut ca fiind prima companie de balet clasic de culoare, a debutat pentru prima dată cu colanți de culoare carne în 1974, sub conducerea fondatorului companiei, Arthur Mitchell.

"Nu există nicio sumă de bani care să mă facă să nu-l respect pe Arthur Mitchell" purtând colanți roz, a spus Taylor Key. "Dacă ar fi după mine, aș arde toate perechile de colanți roz pe care le pot arde, pentru că rozul european este o tradiție și se poate schimba".

Taylor Key a spus că apreciază noile opțiuni de nuanțe pentru pantofii de vârf și îmbrăcămintea de dans pe care unele companii le-au pus la dispoziție, dar pentru a se potrivi mai bine cu propriul ton de piele, ea încă își pansează pantofii.

"Am învățat pancaking-ul de la surorile mele DTH din Harlem, de unde provin, și într-adevăr pentru mine a fost un ritual de trecere, dar înțeleg că este la fel de frustrant... să trebuiască să o faci, este plictisitor", a spus ea.

Procesul poate dura mai multe ore, iar costul consumabilelor se adună. Pantofii de vârf, care costă în general peste 100 de dolari, durează doar pentru aproximativ 10 ore de dans, a spus Taylor Key. Machiajul face ca pantofii să moară, sau să se uzeze, mai repede, a adăugat ea.

Din cauza costului modificării pantofilor, Taylor Key a spus că și-a petrecut o mare parte din prima parte a carierei sale dansând pe "pantofi morți", ceea ce i-a îngreunat performanța.

Cu toate acestea, a recunoscut ea, domeniul a făcut progrese, chiar dacă nuanțele disponibile sunt lipsite de opțiuni.

Taylor Key a declarat că petiția lui Copeland este "incredibil și extrem de necesară".

"Este nasol că nimeni nu a venit înaintea ei, dar cu siguranță merită și ceea ce face pentru comunitate în acest moment ... Nu aș putea fi mai mândră să lucrez pentru organizația ei", a spus ea.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com