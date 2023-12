Autoritățile se pregătesc pentru noaptea de Anul Nou în Times Square și în întreaga SUA, în timp ce războiul dintre Israel și Hamas prezintă amenințări ridicate

O evaluare comună a amenințărilor, bazată pe o analiză realizată de 10 agenții de aplicare a legii - printre care FBI, Departamentul de Securitate Internă al SUA și Departamentul de Poliție din New York - afirmă că războiul dintre Israel și Hamas "a creat un mediu de amenințare sporită".

"Comunitatea serviciilor de informații rămâne îngrijorată de infractorii singuratici care folosesc platforme online pentru a exprima amenințări cu acte de violență împotriva comunităților evreiești, musulmane și arabe, precum și pentru a comite atacuri simple, nesofisticate, care sunt dificil de detectat în avans", se arată în evaluarea obținută de CNN.

Îngrijorarea ar putea fi cea mai răspândită în New York, unde FBI și departamentul de poliție vor monitoriza duminică potențialele amenințări dintr-un mare centru de comandă și în mijlocul unui perimetru de securitate sporit, în timp ce mulțimea din Times Square va număra până la miezul nopții - probabil cea mai vizibilă sărbătoare de Anul Nou, cu o audiență estimată la 1 miliard de persoane din întreaga lume. Demonstrațiile care ar putea apărea în legătură cu violențele din Gaza sunt, de asemenea, în atenția oficialilor.

Îngrijorările, deși pronunțate înaintea sărbătorii, nu sunt noi: forțele de ordine din Statele Unite au fost deosebit de vigilente de la atacul Hamas din 7 octombrie și de la intensificarea asediului Israelului asupra Gaza de atunci. Evaluarea amenințărilor obținută de CNN indică o serie de false amenințări cu bombă la începutul acestei luni împotriva sinagogilor și împușcarea luna trecută a trei studenți palestinieni în Vermont ca fiind cazuri care ar fi putut fi motivate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Și nu trebuie să căutăm prea departe un exemplu de atac în Times Square în noaptea de Anul Nou comis de un așa-numit lup singuratic, o referire la o persoană care ar putea fi radicalizată pentru a comite acte de violență, dar care nu face parte dintr-un grup extremist oficial: Anul trecut, un tânăr de 19 ani, caracterizat de Robert Kissane, oficial al FBI, drept un "extremist violent de origine locală" radicalizat de propaganda online, a fost împușcat de poliție după ce ar fi atacat trei ofițeri la un punct de control de securitate; acesta a pledat nevinovat și așteaptă procesul.

În acest an, evenimentele mari, televizate în direct, "rămân o țintă atractivă pentru organizațiile teroriste străine", precum și pentru "extremiștii violenți interni", notează evaluarea.

"Ne aflăm într-un mediu de amenințare sporit. Ne aflăm în acest mediu de amenințare sporită chiar din 7 octombrie", a declarat Kissane pentru CNN într-un interviu acordat la un centru de comandă unde oficiali din numeroase agenții partenere vor monitoriza și investiga potențiale amenințări.

Ziua în care luptătorii Hamas au traversat granița Israelului, ucigând 1.200 de persoane și luând zeci de ostatici, a fost "un fel de punct fierbinte", iar conflictul în curs de desfășurare "cu siguranță motivează și inspiră oamenii să facă lucruri rele", a declarat Kissane, agentul special responsabil al Diviziei de combatere a terorismului din cadrul FBI la biroul său din New York și al Joint Terrorism Task Force. Dar New Yorkul găzduiește frecvent evenimente de amploare, a precizat el, iar Departamentul de Poliție din New York, FBI și partenerii lor colaborează bine.

"Aș spune că nu există un loc în lume care să fie mai bine poziționat pentru a organiza un eveniment precum lansarea bilei de Anul Nou", a spus el, subliniind că nu există "nicio amenințare specifică și credibilă" la evenimentul din Times Square din acest weekend.

Protestele reprezintă o preocupare suplimentară, spun oficialii

Autoritățile au extins perimetrul de securitate din jurul Times Square - o măsură luată în parte din cauza atacului de anul trecut, a declarat șeful de patrulă al orașului, John Chell - pentru a ține mașinile departe de străzile principale din apropiere, astfel încât poliția să se poată deplasa rapid în caz de urgență. Și se vor baza pe o multitudine de instrumente și tehnologii, cum ar fi: camere de luat vederi, un elicopter de poliție special echipat și drone, echipe de contraatac ale poliției în zgârie-nori și câini de detectare a bombelor care pot detecta mirosul de explozibil, chiar și în mulțime, de la o distanță de 30 de metri.

Oficialii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la eventualele demonstrații legate de războiul din Gaza, evaluarea menționând că acestea ar putea perturba "infrastructura critică" sau evenimentele - sau ar putea deveni ele însele ținte.

Unele demonstrații din ultimele luni au dus la confruntări cu poliția, protestatarii denunțând numărul tot mai mare de morți în rândul civililor din Gaza: Mai mult de 21 000 de palestinieni au fost uciși de la 7 octombrie, potrivit Ministerului Sănătății din enclava controlată de Hamas. Recent, în ziua de Crăciun, șase persoane au fost arestate la New York în timpul unei demonstrații pro-palestiniene, după ce protestatarii au intrat în conflict cu polițiștii, a relatat WABC, afiliată CNN.

"Există o îngrijorare suplimentară din cauza unora dintre protestele pe care le-ați văzut", a declarat marți primarul orașului New York, Eric Adams, făcând aluzie la un efort de luna trecută de a perturba aprinderea pomului de Crăciun de la Rockefeller Center. "Și suntem siguri că anul acesta va exista un fel de încercare de a folosi acea scenă pentru alte preocupări pe care le au oamenii".

De la 7 octombrie, Departamentul de Poliție din New York a înregistrat peste 1.000 de proteste în tot orașul, a declarat Chell pentru CNN. Iar departamentul se așteaptă pe deplin la protestatari în ajunul Anului Nou, la fel ca la aprinderea bradului Rockefeller și în timpul paradei de Ziua Recunoștinței.

"Este o operațiune masivă pentru care ne pregătim tot anul", a spus Chell despre noaptea de Anul Nou în Times Square. "Vorbim de 1,2 milioane de spectatori într-o zonă restrânsă și închisă ... Ochii lumii sunt ațintiți asupra noastră. Avem o responsabilitate impresionantă de a menține toată lumea în siguranță, de a păstra New York-ul într-un loc bun și de a ne distra și de a proteja întreaga comunitate."

Aceasta este o știre în curs de dezvoltare și va fi actualizată.

John Miller de la CNN a relatat și a scris această știre din Los Angeles; Nicki Brown și Dakin Andone au relatat și au scris în New York. Mark Morales și Zenebou Sylla de la CNN au contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com