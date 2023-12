Americanii reținuți în prezent

Americanii reținuți - fapte rapide

China

Mark SwidanNoiembrie13, 2012 - Swidan, un om de afaceri din Texas, este arestat de poliția chineză pentru acuzații legate de droguri, în timp ce se afla în camera sa de hotel din Dongguan.

2013 - Swidan este judecat și pledează nevinovat.

2019 - Condamnatpentru fabricare și trafic de droguri de către Tribunalul Popular Intermediar din Jiangmen, în sudul provinciei Guangdong, și condamnat la moarte cu o amânare de doi ani.

13 aprilie 2023 - Tribunalul Popular Intermediar din Jiangmen respinge apelul lui Swidan și îi menține pedeapsa cu moartea.

KaiLi Septembrie 2016 -Kai Li, un cetățean american naturalizat născut în China, este reținut în timp ce își vizita rudele în Shanghai.

Iulie 2018 - Este condamnat la 10 ani de închisoare pentru spionaj în urma unui proces secret desfășurat în august 2017.

Iran

Karan VafadariDecembrie 2016 - Familia lui Karan Vafadari anunță că Karan și soția sa, Afarin Niasari, au fost reținuți pe aeroportul din Teheran în luna iulie. Vafadari, un iraniano-american, și Niasari, posesoare a unei cărți verzi, conduceau o galerie de artă în Teheran.

Martie 2017 - Noiacuzații de "tentativă de răsturnare a Republicii Islamice și de recrutare de spioni prin intermediul ambasadelor străine" sunt aduse lui Vafadari și Niasari.

Ianuarie 2018 - Vafadari este condamnat la 27 de ani de închisoare. Niasari este condamnat la 16 ani.

Iulie 2018 - Vafadari și Niasari ar fi fost eliberați din închisoare pe cauțiune , în așteptarea hotărârilor Curții de Apel.

Rusia

PaulWhelan28decembrie2018 - Paul Whelan, din Michigan, un pușcaș marin în retragere și director de securitate corporativă, este arestat sub acuzația de spionaj. Familia sa spune că se afla la Moscova pentru a participa la o nuntă.

3 ianuarie 2019 - Avocatul său, Vladimir Zherebenkov, a declarat pentru CNN că Whalen a fost acuzat în mod oficial de spionaj.

22 ianuarie 2019 -La audierea sa preliminară, lui Whelan i se refuză cauțiunea. Avocatul lui Whe lan,Zherebenkov, spune la CNN că Whelan a fost găsit în posesia unor materiale clasificate atunci când a fost arestat la Moscova.

15 iunie 2020 - Whelan este declarat vinovat de spionaj și condamnat la 16 ani de închisoare.

8 august 2021 - Agenția de știri de stat TASS raportează că Whelan a fost eliberat din izolatorul din colonia penală din Mordovia, unde este deținut.

Evan Gershkovici30martie2023 -Evan Gershkovici, un reporter al Wall Street Journal, este reținut de autoritățile ruse și acuzat de spionaj. Wall Street Journal respinge acuzațiile de spionaj.

3 aprilie 2023 - Agenția rusă de știri de stat TASS anunță că Gershkovici a făcut apel împotriva arestării sale.

7 aprilie 2023 - Gershkovici este acuzat oficial de spionaj.

10 aprilie 2023 - Departamentul de Stat al SUA îl desemnează oficial pe Gherșkovici ca fiind reținut pe nedrept de Rusia.

18 aprilie 2023 - Tribunalul orașului Moscova respinge apelul său pentru modificarea condițiilor de detenție. Gershkovici va continua să fie deținut într-un centru de detenție preventivă din faimoasa închisoare Lefortovo până la 29 mai.

Arabia Saudită

WalidFitaihiNoiembrie2017 - Dr. Walid Fitaihi, cu dublă cetățenie americană și saudită, este reținut la hotelul Ritz Carlton din Riyadh, împreună cu alți saudiți proeminenți, potrivit avocatului său Howard Cooper. Fitaihi este apoi transferat la închisoare.

Iulie 2019 - Fitaihi este eliberat pe cauțiune.

8 decembrie 2020 - Fitaihi este condamnat la șase ani de închisoare pentru acuzații care includ obținerea cetățeniei americane fără permisiune.

14 ianuarie 2021 - O curte de apel saudită menține condamnarea lui Fitaihi, dar îi reduce pedeapsa la 3,2 ani și îi suspendă restul pedepsei cu închisoarea. Fitaihi se confruntă în continuare cu o interdicție de călătorie și cu bunuri înghețate.

Siria

Austin TiceAugust2012 - Tice dispare în timp ce realiza un reportaj în apropiere de capitala siriană Damasc. Guvernul sirian nu a recunoscut niciodată că Tice se află în custodia sa.

Septembrie 2012 - Un videoclip de 43 de secunde apare online care îl arată pe Tice în captivitatea a ceea ce familia sa descrie ca fiind un "grup neobișnuit de aparent jihadiști".

Majd KamalmazFebruarie2017 - Kamalmaz este reținut la un punct de control din Damasc. Guvernul sirian nu a recunoscut niciodată că Kamalmaz se află în custodia sa.

Americanii deținuți anterior

Cuba

AlanGrossDecembrie2009 - Alan Gross este încarcerat în timp ce lucra ca subcontractant în cadrul unui proiect al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională care avea ca scop răspândirea democrației. Acțiunile sale sunt considerate ilegale de către autoritățile cubaneze. El este acuzat că a încercat să stabilească conexiuni ilegale la internet pe insulă. Gross susține că a încercat să ajute la conectarea comunității evreiești la internet și că nu a reprezentat o amenințare pentru guvern.

12 martie 2011 - Gross este găsit vinovat și condamnat la 15 ani de închisoare pentru infracțiuni împotriva statului cubanez.

11 aprilie 2014 - Încetează greva foamei pe care a inițiat-o în săptămâna precedentă, în încercarea de a determina Statele Unite și Cuba să îi rezolve cazul.

17 decembrie 2014 - Gross este eliberat ca parte a unui acord cu Cuba care deschide calea pentru o revizuire majoră a politicii SUA față de insulă.

Egipt

16 angajați ai unor ONG-uri americaneDecembrie2011 - Autoritățile egiptene efectuează 17 raiduri în birourile a 10 organizații neguvernamentale. Procuratura generală egipteană susține că raidurile au făcut parte dintr-o anchetă privind acuzațiile potrivit cărora grupurile au primit finanțare străină ilegală și au funcționat fără o licență corespunzătoare.

5 februarie 2012 - Patruzeci și trei de persoane sunt urmărite penal în fața unui tribunal penal egiptean sub acuzația de finanțare străină ilegală, în cadrul unei acțiuni de reprimare a ONG-urilor. Printre acuzații americani se numără Sam LaHood, directorul de țară al Institutului Republican Internațional și fiul secretarului american al transporturilor Ray LaHood.

15 februarie 2012 - Departamentul de Stat al SUA confirmă că sunt reținuți 16 americani, și nu 19, așa cum a anunțat guvernul egiptean.

20 februarie 2012-Senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud și senatorul John McCain din Arizona se întâlnesc la Cairo cu lideri militari și politici egipteni de rang înalt.

1 martie 2012 - Unii dintre cei 43 de deținuți, printre care activiști americani, norvegieni, germani, sârbi și palestinieni, părăsesc Cairo după ce fiecare dintre ei a plătit o cauțiune de două milioane de lire egiptene.

20 aprilie 2012 - CNN este informat că oficialii egipteni au depus la Interpol notificări de arestare globală pentru unii dintre americanii implicați în procesul ONG-urilor.

4 iunie 2013 - Un tribunal egiptean îi condamnă pe lucrătorii ONG-urilor: 27 de lucrători în contumacie la pedepse de cinci ani de închisoare, 11 la pedepse de un an de închisoare cu suspendare, iar alți cinci la pedepse de doi ani care nu au fost suspendate, potrivit ziarului de stat Al Ahram. Un singur american a rămas în Egipt pentru a lupta împotriva acuzațiilor, dar și el a plecat după ce tribunalul și-a anunțat condamnarea.

Iran

Absolvenți de laUC-Berkeley31iulie2009 - Trei absolvenți ai Universității California din Berkeley, Sarah Shourd din Oakland, California, Shane Bauer, din Emeryville, California, și Joshua Fattal, din Cottage Grove, Oregon, sunt reținuți în Iran după ce au făcut o drumeție de-a lungul graniței nemarcate dintre Iran și Irak, în regiunea kurdă din nordul Irakului.

11 august 2009 -Iranul trimite onotificare oficială ambasadorului elvețian că cei trei excursioniști americani au fost reținuți. Elveția reprezintă interesele diplomatice ale Statelor Unite în Iran, deoarece Statele Unite și Iranul nu au relații diplomatice.

Octombrie 2009 - Guvernul iranian permite unui diplomat elvețian să îi viziteze pe excursioniști la închisoarea Evin.

9 noiembrie 2009 - Iranul îi acuză pe cei trei de spionaj.

9 martie 2010 - Familiile celor trei excursioniști deținuți vorbesc la telefon cu aceștia pentru prima dată de când au fost încarcerați.

20 mai 2010 - Mamelor deținuților li se permite să își viziteze copiii.

21 mai 2010 - Mamelor li se permite o a doua vizită, iar excursioniștii reținuți vorbesc pentru prima dată în public în cadrul unei conferințe de presă controlate de guvern.

5 august 2010 - Apar informații conform cărora lui Shourd i se refuză tratament medical.

14 septembrie 2010 - Shourd este eliberat din motive umanitare pe o cauțiune de 500.000 de dolari.

19 septembrie 2010 - Shourd vorbește public în fața presei la New York.

27 noiembrie 2010 - La două zile după Ziua Recunoștinței, Fattal și Bauer sunt lăsați să sune acasă pentru a doua oară. Fiecare apel durează aproximativ cinci minute.

6 februarie 2011 - Începe procesul lui Fattal și Bauer. Shourd nu a răspuns la o citație a instanței de a se întoarce la proces.

4 mai 2011 - Shourd anunță că nu se va întoarce la Teheran pentru a răspunde acuzațiilor de spionaj.

20 august 2011 - Fattal și Bauer primesc fiecare câte cinci ani de închisoare pentru spionaj și trei ani pentru intrare ilegală, potrivit televiziunii de stat. Ei au la dispoziție 20 de zile pentru a face apel.

14 septembrie 2011 - Un diplomat occidental a declarat pentru CNN că un oficial din Oman este în drum spre Teheran pentru a ajuta la negocierea eliberării lui Fattal și Bauer. Omanul a ajutat la obținerea eliberării lui Shourd în 2010.

21 septembrie 2011 - Fattal și Bauer sunt eliberați din închisoare pe o cauțiune de 500.000 de dolari fiecare, iar pedepsele lor sunt comutate. La 25 septembrie, ei ajung înapoi în Statele Unite.

SaeedAbedini26septembrie2012 - Potrivit Centrului american pentru Drept și Justiție, Saeed Abedini, un pastor creștin american născut în Iran și care locuiește în Idaho, este reținut în Iran. Grupul afirmă că acuzațiile aduse lui Abedini provin din convertirea sa la creștinism de la islam în urmă cu 13 ani și din activitățile sale cu bisericile de acasă din Iran.

Ianuarie 2013 - Abedini este condamnat la opt ani de închisoare, sub acuzația de tentativă de subminare a guvernului iranian.

16 ianuarie 2016 - Iranul eliberează patru prizonieri americani, printre care Abedini, Amir Mirzaei Hekmati și Jason Rezaian, în schimbul grațierii a șapte iranieni încarcerați în Statele Unite pentru încălcarea sancțiunilor.

Amir MirzaeiHekmatiAugust2011 - Amir MirzaeiHekmati călătorește în Iran pentru a-și vizita rudele și este reținut de autorități, potrivit familiei sale. Arestarea sa nu este făcută publică timp de luni de zile.

17 decembrie 2011 - Ministerul iranian al Informațiilor susține că a arestat un iraniano-american care lucra ca agent CIA, potrivit televiziunii de stat Press TV.

18 decembrie 2011 - Agenția de știri semioficială iraniană Fars difuzează o înregistrare video în care un tânăr spune că se numește Hekmati și că s-a înrolat în Corpul pușcașilor marini americani și a lucrat cu ofițeri irakieni.

19 decembrie 2011 - Departamentul de Stat al SUA confirmă identitatea bărbatului reținut în Iran și solicită eliberarea imediată a acestuia.

20 decembrie 2011 - Familia lui Hekmati afirmă că acesta a fost arestat în luna august, în timp ce își vizita rudele în Iran. Familia afirmă că a păstrat tăcerea cu privire la arestare la îndemnul oficialilor iranieni care au promis eliberarea sa.

27 decembrie 2011 - Procesul lui Hekmati începe în Iran. Procurorii îl acuză pe Hekmati că a intrat în Iran cu intenția de a se infiltra în sistemul de informații al țării pentru a acuza Iranul de implicare în activități teroriste, potrivit agenției de presă Fars.

9 ianuarie 2012 - O agenție de știri iraniană relatează că Hekmati este condamnat pentru "lucru pentru o țară inamică", precum și pentru apartenență la CIA și "eforturi de a acuza Iranul de implicare în terorism". El este condamnat la moarte.

5 martie 2012 - O instanțăiraniană respinge sentința de condamnare la moarte a lui Hekmati pronunțată de o instanță inferioară și dispune rejudecarea procesului. Acesta rămâne în închisoare.

Septembrie 2013 - Într-o scrisoare adresată secretarului de stat al SUA, John Kerry, Hekmati afirmă că mărturisirea sa a fost obținută sub constrângere.

11 aprilie 2014 -Sora lui Hekmati declară pentru CNN că Hekmati a fost condamnat în Iran de către un tribunal secret pentru "colaborare practică cu guvernul SUA" și condamnat la 10 ani de închisoare.

16 ianuarie 2016 -Iranuleliberează patru prizonieri americani, printre care Hekmati, Abedini și Jason Rezaian, în schimbul grațierii a șapte iranieni inculpați sau încarcerați în Statele Unite pentru încălcarea sancțiunilor .

JasonRezaian24 iulie2014 - The Washington Post raportează că corespondentul și șeful biroului său din Teheran, Jason Rezaian, soția sa Yeganeh Salehi și doi jurnaliști independenți au fost reținuți la 22 iulie 2014. Un oficial iranian a confirmat pentru CNN că grupul este reținut de autorități.

29 iulie 2014 - Iranul eliberează una dintre cele trei persoane reținute alături de Rezaian, a declarat pentru CNN o sursă apropiată de familia deținutului eliberat. Deținutul eliberat este soțul unui fotojurnalist iraniano-american care rămâne în arest alături de Rezaian și soția sa, potrivit sursei.

20 august 2014 - The Washington Post relatează că fotojurnalistul reținut împreună cu Rezaian în iulie a fost eliberat. La cererea familiei sale, Post refuză să publice numele acesteia.

6 octombrie 2014 - Potrivit Washington Post, soția lui Rezaian, Yeganeh Salehi, a fost eliberată pe cauțiune.

6 decembrie 2014 - În timpul unei ședințe de judecată de 10 ore la Teheran, Rezaian este acuzat oficial de infracțiuni nespecificate, potrivit ziarului.

20 aprilie 2015 - Potrivit Washington Post, Rezaian este acuzat de spionaj și de alte infracțiuni grave, printre care "colaborare cu un guvern ostil" și "propagandă împotriva establishmentului".

11 octombrie 2015 - Presa de stat iraniană anunță că Rezaian a fost găsit vinovat, dar nu sunt oferite detalii despre condamnarea sau sentința acestuia. Procesul său ar fi avut loc între lunile mai și august.

22 noiembrie 2015 - Un tribunal iranian îl condamnă pe Rezaian la închisoare. Durata sentinței nu este precizată.

16 ianuarie 2016 - Iranul eliberează patru prizonieri americani, printre care Rezaian, Hekmati și Abedini, în schimbul grațierii a șapte iranieni inculpați sau încarcerați în Statele Unite pentru încălcarea sancțiunilor.

1 mai 2018 - Se alătură postului CNN ca analist de afaceri globale.

Reza "Robin"Shahini11 iulie2016 - Reza "Robin" Shahini, rezident în San Diego, este arestat în timp ce își vizita familia în Gorgan, Iran. Shahini are dublă cetățenie, americană și iraniană.

Octombrie 2016 - Shahini este condamnat la 18 ani de închisoare.

15 februarie 2017 - Intrăîn greva foamei pentru a protesta împotriva sentinței sale.

3 aprilie 2017 - Centrul pentru Drepturile Omului din Iran afirmă că Shahini a fost eliberat pe cauțiune, în timp ce așteaptă decizia curții de apel.

Iulie 2018 - Un proces civil intentat împotriva guvernului iranian în numele lui Shahini indică faptul că Shahini s-a întors în Statele Unite.

XiyueWang16 iulie2017 -Agenția de știri semioficială Fars News, citând o declarație video a purtătorului de cuvânt al justiției iraniene, Gholamhossein Mohseni-Ejheie, raportează că un cetățean american a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de spionaj. Universitatea Princeton îl identifică pe bărbat ca fiind Xiyue Wang, născut în China, cetățean american și student absolvent de istorie. Potrivit unui comunicat al universității, Wang a fost arestat în Iran vara trecută în timp ce efectua cercetări academice în legătură cu teza sa de doctorat.

7 decembrie 2019 - Casa Albă anunță că Wang a fost eliberat și se întoarce în Statele Unite. Iranul l-a eliberat pe Wang în cadrul unui schimb de prizonieri, în coordonare cu eliberarea de către Statele Unite a unui om de știință iranian pe nume Massoud Soleimani.

MichaelWhite8 ianuarie2019 - Mama lui MichaelWhite, Joanne White, a declarat pentru CNN că l-a dat dispărut pe MichaelWhite atunci când acesta nu s-a întors la locul de muncă din California în luna iulie, după ce a călătorit în Iran pentru a-și vizita iubita.

9 ianuarie 2019 - Bahram Ghasemi, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, spune că White "a fost arestat în orașul Mashhad cu ceva timp în urmă, iar la câteva zile după arestarea sa, guvernul american a fost informat despre arestare prin intermediul Ambasadei Elveției la Teheran". Ghasemi neagă acuzațiile potrivit cărora White, un veteran al Marinei americane, ar fi fost maltratat în închisoare.

Martie 2019 - White primește o sentință de 13 ani de închisoare sub acuzația de insultare a liderului suprem Ayatollahul Seyyed Ali Khamenei și pentru că a postat public imagini private, potrivit avocatului său Mark Zaid.

19 martie 2020 - White este eliberat în custodia ambasadei elvețiene în baza unei permisii medicale. Una dintre condițiile eliberării sale este ca el să rămână în Iran.

4 iunie 2020 - Whiteeste eliberat, potrivit mamei lui White și unei persoane familiarizate cu negocierile.

Baquer șiSiamak NamaziOctombrie2015 -Siamak Namazi, un om de afaceri cu sediul în Dubai, cu dublă cetățenie americană și iraniană, este reținut în timp ce își vizita rudele la Teheran.

Februarie 2016 -Baquer Nam azi, un fost funcționar UNICEF și tatăl lui Siamak Namazi, este reținut, afirmă soția sa Effie Namazi pe Facebook. El este iraniano-american.

Octombrie 2016 -Bărbații sunt condamnați la 10 ani de închisoare și la o amendă de 4,8 milioane de dolari, potrivit canalului oficial de știri iranian IRINN. Oficialii iranieni spun că cinci persoane au fost declarate vinovate și condamnate pentru "cooperare cu dușmanii Iranului", un eufemism guvernamental care implică, de obicei, cooperarea cu Statele Unite.

28 ianuarie 2018-Baquer Namazi primește o permisie de patru zile din partea guvernului iranian, după ce a fost externat dintr-un spital iranian. Familia lui Namazi spune că bărbatul în vârstă de 81 de ani a fost dus de urgență la spital pe 15 ianuarie, după o scădere severă a tensiunii arteriale, bătăi neregulate ale inimii și o epuizare gravă a energiei. Aceasta a fost a patra oară când Namazi a fost transferat la un spital în ultimul an. În septembrie, el a fost supus unei intervenții chirurgicale de urgență la inimă pentru a i se instala un stimulator cardiac.

Februarie 2018 - Baquer Namazi este eliberat în baza unei permisii medicale temporare.

Februarie 2020-Tribunalul Revoluționar alIranuluicomută pedeapsa lui Baquer Namazi în pedeapsă cu executare, iar interdicția de călătorie care îi era impusă este ridicată.

Mai 2020 - Potrivit familiei, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC) a impus o nouă interdicție de călătorie asupra lui Baquer Namazi, împiedicându-l să părăsească țara.

26 octombrie 2021 - Baquer Namazi este supus unei intervenții chirurgicale pentru a elimina un "blocaj care îi pune viața în pericol la una dintre arterele principale ale creierului său, care a fost descoperit la sfârșitul lunii trecute", afirmă avocatul său într-o declarație.

1 octombrie 2022 - Baquer Namazi este eliberat din detenție și i se permite să părăsească Iranul "pentru a urma un tratament medical în străinătate", potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al secretarului general al ONU, Stéphane Dujarric.

9 martie 2023-Siamak Namazi face un apel la președintele Joe Biden să pună "libertatea americanilor nevinovați mai presus de politică" și să intensifice eforturile pentru a obține eliberarea sa, într-un interviu acordat CNN din interiorul închisorii Evin din Iran.

18 septembrie 2023 - Siamak Namazi este eliberat, împreună cu alți patru americani, ca parte a unui acord mai amplu care include deblocarea de către Statele Unite a 6 miliarde de dolari în fonduri iraniene.

Coreea de Nord

KennethBae11decembrie2012 - Oficialii americani confirmă că cetățeanul american Kenneth Bae este deținut în Coreea de Nord de peste o lună.

30 aprilie 2013 - Curtea Supremă din Coreea de Nord îl condamnă pe Bae la 15 ani de muncă silnică pentru "acte ostile" împotriva țării.

11 octombrie 2013 - Bae se întâlnește cu mama sa în Coreea de Nord.

20 ianuarie 2014 -Este publicată o declarație în care Bae afirmă că a comis o "crimă gravă" împotriva Coreei de Nord. Orice declarație făcută de Bae în captivitate este sancționată de guvernul nord-coreean. Țara are o istorie îndelungată în ceea ce privește forțarea mărturisirilor false.

7 februarie 2014 - Departamentul de Stat anunță că Bae a fost mutat de la un spital la un lagăr de muncă.

8 noiembrie 2014 - Departamentul de Stat anunță că Bae și Matthew Miller au fost eliberați și se află în drum spre casă.

JeffreyFowle6iunie2014 -Coreea deNord anunță că l-a reținut pe cetățeanul american Jeffrey Edward Fowle, care a intrat în țară ca turist în aprilie. Fowle făcea parte dintr-un grup de turiști și a fost reținut la mijlocul lunii mai după ce a lăsat o biblie într-un restaurant.

30 iunie 2014 - Coreea de Nord declară că intenționează să îl urmărească în justiție pe Fowle și pe un alt turist american reținut, Matthew Miller, acuzându-i de "comiterea de acte ostile".

21 octombrie 2014 - Un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat a declarat pentru CNN că Fowle a fost eliberat și că se află în drum spre casă.

AijalonGomes25ianuarie2010 - Aijalon Mahli Gomes, din Boston, este reținut în Coreea de Nord după ce a intrat ilegal în țară din China.

7 aprilie 2010 - Este condamnat la opt ani de muncă silnică și i se ordonă să plătească o amendă de 70 de milioane de woni nord-coreeni sau aproximativ 600.000 de dolari.

10 iulie 2010 - Gomes este spitalizat după ce a încercat să se sinucidă.

25-27 august 2010 - Fostulpreședinte americanJimmy Carter sosește în Coreea de Nord, cu speranța de a negocia eliberarea lui Gomes.

27 august 2010 - Carter și Gomes părăsesc Pyongyang, după ce lui Gomes i se acordă amnistie în scopuri umanitare.

Kim DongChulOctombrie2015 - Kim Dong Chul, un cetățean american naturalizat, este arestat preventiv după ce s-ar fi întâlnit cu o sursă pentru a obține un stick USB și o cameră foto folosite pentru a colecta secrete militare. În ianuarie 2016, Kim primește permisiunea de a vorbi cu CNN din partea oficialilor nord-coreeni și cere ca Statele Unite sau Coreea de Sud să îl salveze.

25 martie 2016 - Un oficial nord-coreean declară pentru CNN că Kim a mărturisit acuzațiile de spionaj.

29 aprilie 2016 - Un oficial nord-coreean declară pentru CNN că Kim a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică pentru subversiune și spionaj.

9 mai 2018 - Trump anunță că Kim Dong Chul, Kim Hak-song și Kim Sang Duk, cunoscut și sub numele de Tony Kim, par a fi sănătoși și se întorc în Statele Unite împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo.

10 mai 2018 -Cei trei deținuți americani eliberați sosesc la Baza aeriană comună Andrews din Maryland.

Kim Hak-song7mai2017 - Agenția centrală de știri coreeană de stat raportează că cetățeanul american Kim Hak-song a fost reținut în Coreea de Nord la 6 mai, fiind suspectat de "acte ostile" împotriva regimului. Regimul îl descrie pe Kim ca fiind "un om care făcea afaceri în legătură cu funcționarea Universității de Știință și Tehnologie din Pyongyang".

9 mai 2018 - Trump anunță că Kim Hak-song, Kim Dong Chul și Kim Sang Duk, cunoscut și sub numele de Tony Kim, par a fi sănătoși și se întorc în Statele Unite împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo.

10 mai 2018 -Cei trei deținuți americani eliberați sosesc la Baza aeriană comună Andrews din Maryland.

Kim Sang Duk22aprilie2017 -Cetățeanul american Kim Sang Duk, cunoscut și sub numele de Tony Kim, este reținut de autorități pe Aeroportul Internațional din Pyongyang din motive necunoscute. Kim a predat timp de câteva săptămâni la Universitatea de Știință și Tehnologie din Pyongyang.

3 mai 2017 - Agenția centrală de știri coreeană de stat Korean Central News Agency raportează că Kim este acuzat de tentativă de răsturnare a guvernului.

9 mai 2018 - Trump anunță că Tony Kim, Kim Hak-song și Kim Dong Chul par a fi sănătoși și se întorc în Statele Unite împreună cu secretarul de stat Mike Pompeo.

10 mai 2018 -Cei trei deținuți americani eliberați sosesc la Baza aeriană comună Andrews din Maryland.

EunaLee și Laura LingMartie2009 - Jurnalistele Euna Lee și Laura Ling sunt arestate în timp ce realizau un reportaj de la granița dintre Coreea de Nord și China pentru Current Media, cu sediul în California.

4 iunie 2009 - Sunt condamnate la 12 ani de închisoare sub acuzația că au intrat ilegal în țară pentru a desfășura o campanie de denigrare.

4 august 2009 - Fostul președinte american Bill Clinton se deplasează la Pyongyang într-o misiune umanitară privată pentru a contribui la eliberarea lor.

5 august 2009 - Lee și Ling sunt grațiați și eliberați.

MatthewMiller 25 aprilie 2014 - Agenția de știri din Coreea de Nord raportează că Matthew Todd Miller a fost reținut la 10 aprilie. Potrivit KCNA, Miller a intrat în Coreea de Nord în căutare de azil și a vizei de turist.

30 iunie 2014-Coreea deNorddeclară că intenționează să îi urmărească penal pe Miller și pe un alt turist american reținut, Jeffrey Fowle, acuzându-i de "comiterea de acte ostile".

14 septembrie 2014 - Potrivit presei de stat, Miller este declarat vinovat de comiterea de "acte ostile" Coreei de Nord și condamnat la șase ani de muncă silnică.

8 noiembrie 2014 - Departamentul de Stat anunță că Miller și Kenneth Bae au fost eliberați și se află în drum spre casă.

Merrill Newman26octombrie2013 -Merrill Newman din Palo Alto, California, este reținut în Coreea de Nord, potrivit familiei sale. Cu doar câteva minute înainte ca avionul său să decoleze, Newman este scos din zbor de către autoritățile nord-coreene, spune familia sa.

22 noiembrie 2013 - Departamentul de Stat al SUA afirmă că Coreea de Nord a confirmat diplomaților suedezi că reține un cetățean american. Departamentul de Stat a refuzat să confirme identitatea cetățeanului, invocând probleme de confidențialitate, dar familia lui Newman spune că veteranul Războiului din Coreea și consultantul financiar pensionat este reținut din octombrie.

30 noiembrie 2013 - KCNA raportează că Newman a prezentat scuze poporului nord-coreean: "După ce am ucis atât de mulți civili și soldați (nord-coreeni) și am distrus obiecte strategice în RPDC în timpul Războiului din Coreea, am comis acte ofensatoare de neșters împotriva guvernului RPDC și a poporului coreean". Declarația sa se încheie: "Dacă mă întorc în (SUA), voi spune adevăratele caracteristici ale RPDC și viața pe care o duce poporul coreean."

7 decembrie 2013 - Newman se întoarce în Statele Unite, sosind pe Aeroportul Internațional San Francisco . Agenția de știri de stat din Coreea de Nord anunță că Newman a fost eliberat din motive "umanitare".

Eddie Yong SuJun14aprilie2011 - KCNA raportează că cetățeanul american Eddie Yong Su Jun a fost arestat în noiembrie 2010 și a fost anchetat pentru comiterea unei infracțiuni împotriva Coreei de Nord. Nu sunt furnizate detalii cu privire la presupusa infracțiune.

27 mai 2011 - În urma unei vizite în Coreea de Nord a delegației americane, care include trimisul special pentru drepturile omului în Coreea de Nord, Robert King, și administratorul adjunct al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, Jon Brause, Yong Su Jun este eliberat.

OttoFrederick Warmbier2 ianuarie2016 -OttoFrederick Warmbier, un student al Universității din Virginia, este reținut în Coreea de Nord după ce a fost acuzat de un "act ostil" împotriva guvernului.

29 februarie 2016 -Guvernul nord-coreean publică o înregistrare video în care Warmbier își cere scuze pentru că a comis, după propriile cuvinte, "crima de a da jos un slogan politic din zona de așteptare a personalului de la Hotelul Internațional Yanggakdo". Nu se știe dacă Warmbier a fost forțat să vorbească.

16 martie 2016 - Warmbier este condamnat la 15 ani de muncă sil nică pentru crime împotriva statului, a declarat un oficial nord-coreean pentru CNN.

13 iunie 2017 -Warmbier este transportat înapoi în Statele Unite prin intermediul unui zbor de evacuare medicală la Centrul Medical al Universității din Cincinnati . Acolo, medicii spun că acesta a suferit leziuni cerebrale grave. Medicii spun că Warmbier nu prezintă semne actuale de botulism, pe care oficialii nord-coreeni susțin că l-a contractat după proces.

19 iunie 2017 - Familia lui Warmbier emite o declarație potrivit căreia acesta a murit.

26 aprilie 2018 - Părinții lui Warmbier au intentat un proces pentru moarte nedreaptă împotriva guvernului nord-coreean, acuzând regimul țării că le-a torturat și ucis fiul, potrivit avocaților familiei.

24 decembrie 2018-Un judecător federal din Washington le acordă părinților lui Warmbier mai mult de jumătate de miliard de dolari în procesul de moarte ilicită împotriva guvernului nord-coreean. Coreea de Nord nu a răspuns la proces - avizul a fost pronunțat sub forma unei așa-numite "judecăți în lipsă" - iar țara nu are bunuri libere în SUA pentru care familia să poată formula o cerere de despăgubire.

Rusia

TrevorReed2019- În timp ce se afla în vizită la o prietenă de lungă durată, Trevor Reed este arestat preventiv după o noapte în care a băut mult, potrivit agenției de presă de stat TASS și familiei lui Reed. Poliția a declarat pentru agenția de știri de stat RIA-Novosti că Reed a fost implicat într-o altercație cu două femei și cu o unitate de poliție care a sosit la fața locului în urma unor plângeri de tulburare a ordinii publice. Poliția susține că Reed s-a împotrivit arestării, a atacat șoferul, a lovit un alt polițist, a provocat o deviere a mașinii prinzând volanul și a creat o situație periculoasă pe șosea, precizează RIA.

30 iulie 2020 - Reed este condamnat la nouă ani de închisoare pentru că a pus în pericol "viața și sănătatea" ofițerilor de poliție ruși.

1 aprilie 2021 - Părinții lui Reed dezvăluie că fiul lor a servit ca gardian prezidențial al pușcașilor marini în timpul administrației Obama - un fapt care, în opinia lor, a determinat Rusia să îl vizeze.

27 aprilie 2022 - Reed este eliberat în cadrul unui schimb de prizonieri.

14 iunie 2022 - Reed declară la CNN că a depus o petiție la Organizația Națiunilor Unite (ONU), declarând că Rusia a încălcat dreptul internațional prin detenția și tratamentul defectuos pe care i l-a aplicat.

Brittney Griner17februarie2022 - Brittney Griner, dublă medaliată cu aur la baschet la Jocurile Olimpice și vedetă WBNA, este reținută în urma unui control vamal pe aeroportul Sheremetyevo. Autoritățile ruse au declarat că Griner avea în bagaj ulei de canabis și au acuzat-o de contrabandă cu cantități semnificative de substanță narcotică, o infracțiune despre care guvernul rus spune că se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare.

7 iulie 2022 - Griner pledează vinovată la acuzațiile de trafic de droguri într-un tribunal rus.

4 august 2022 - Griner este găsită vinovată de contrabandă de droguri cu intenție criminală și condamnată de un tribunal rus la 9 ani de închisoare cu o amendă de un milion de ruble (aproximativ 16.400 de dolari).

25 octombrie 2022 - La o audiere în apel, un judecător rus lasă verdictul lui Griner în vigoare, menținând condamnarea sa pentru acuzațiile de contrabandă cu droguri și reducând doar puțin pedeapsa de nouă ani de închisoare.

9 noiembrie 2022 - Avocatul lui Griner declară la CNN că aceasta va fi mutată într-o colonie penală din Rusia, unde urmează să își ispășească restul pedepsei.

8 decembrie 2022 - Președintele SUA, Biden, anunță că Griner a fost eliberată din detenția rusă și că se află în drum spre casă.

Turcia

Serkan GolgeIulie 2016 - În timp ce se afla în vacanță în Turcia, Serkan Golge este arestat și acuzat că are legături cu mișcarea Gulenistă . Golge este un fizician NASA în vârstă de 37 de ani care deține dublă cetățenie turcă și americană.

8 februarie 2018 - Golge este condamnat la 7,5 ani de închisoare.

Septembrie 2018 - Un tribunal turc reduce pedeapsa cu închisoarea lui Golge la cinci ani.

29 mai 2019 - Departamentul de Stat anunță că Golge a fost eliberat .

Andrew BrunsonOctombrie2016 -Andrew Brunson, originar din Carolina de Nord, este arestat în Izmir,pe coasta turcă a Mării Egee, unde este pastor la Biserica Învierea din Izmir. Brunson, un pastor evanghelic presbiterian, este acuzat ulterior de complot pentru răsturnarea guvernului turc, perturbarea ordinii constituționale și spionaj.

Martie 2018 - Un act de acuzare oficial îl acuză pe Brunson de spionaj și de legături cu organizații teroriste.

12 octombrie 2018 - Brunson este condamnat la trei ani și o lună de închisoare, dar este eliberat pe baza timpului petrecut.

Venezuela

Timothy HallettTracy24aprilie2013 - Timothy Hallett Tracy, din Los Angeles, este arestat pe aeroportul din Caracas, potrivit Reporteri fără frontiere. Tracy a călătorit în Venezuela pentru a realiza un documentar despre diviziunea politică care stăpânește țara.

25 aprilie 2013 - Într-un discurs televizat, președintele nou ales Nicolas Maduro afirmă că a ordonat arestarea lui Tracy pentru "finanțarea unor grupuri violente".

27 aprilie 2013 -Tracyeste acuzat în mod oficial de conspirație, asociere în scopuri criminale și utilizarea unui document fals.

5 iunie 2013 -Tracyeste eliberat din închisoare și expulzat din Venezuela.

JoshuaHolt26 mai2018 - Joshua Holt și soția sa venezueleană, Thamara Holt, sunt eliberați de Venezuela. Cei doi erau închiși acolo din 2016. Americanul a călătorit în Venezuela pentru a se căsători cu Thamara în 2016, iar la scurt timp după aceea a fost acuzat de guvernul venezuelean că a depozitat arme și a încercat să destabilizeze guvernul. El a fost reținut timp de aproape doi ani fără a fi judecat.

"Citgo 6"

Noiembrie 2017 - După ce au sosit în Caracas, Venezuela, pentru o întâlnire de afaceri improvizată, Tomeu Vadell și alți cinci directori Citgo - Gustavo Cardenas, Jorge Toledo, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano și Jose Angel Pereira - sunt arestați și reținuți sub acuzația de deturnare de fonduri și corupție. Citgo este filiala din SUA a companiei venezuelene de petrol și gaze naturale PDVSA. Cinci dintre cei șase bărbați sunt cetățeni americani; unul este rezident permanent legal în SUA.

Decembrie 2019 - Cei "6 de la Citgo" sunt transferați din centrul de detenție, unde au fost ținuți fără proces timp de peste doi ani, în arest la domiciliu.

5 februarie 2020 - Aceștia sunt mutați din arest la domiciliu în închisoare, la câteva ore după ce liderul opoziției venezuelene Juan Guaido s-a întâlnit cu președintele american Donald Trump

30 iulie 2020 - Doi dintre bărbați - Cárdenas și Toledo - sunt eliberați în arest la domiciliu după o vizită umanitară la Caracas a fostului guvernator al statului New Mexico, Bill Richardson, și a unei echipe de negociatori neguvernamentali.

27 noiembrie 2020 - Cei șase directori de companii petroliere sunt găsiți vinovați și primesc pedepse cuprinse între 8 și 13 ani de închisoare.

30 aprilie 2021 - Bărbații sunt eliberați din închisoare și trec în arest la domiciliu.

16 octombrie 2021 - Cei "6 de la Citgo", toți în arest la domiciliu, sunt ridicați de serviciul de informații al țării, SEBIN, la doar câteva ore după extrădarea lui Alex Saab, un finanțator columbian apropiat de Maduro.

8 martie 2022 -Cardenaseste unul dintre cei doi deținuți eliberați din închisoare. Celălalt, Jorge Alberto Fernandez, un cetățean cu dublă cetățenie cubanezo-americană deținut în Venezuela din februarie 2021, a fost acuzat de terorism pentru că avea asupra sa o dronă domestică de mici dimensiuni. Eliberările au loc după o călătorie liniștită la Caracas a unei delegații guvernamentale americane.

1 octombrie 2022 - Președintele SUA, Biden, anunță eliberarea și întoarcerea lui Toledo, Vadell, Alirio Zambrano, Jose Luis Zambrano și Pereira.

Matthew Heath

Septembrie 2020 - Este arestat și acuzat de terorism în Venezuela.

20 iunie 2022 - Familia lui Heath declară că acesta a încercat să se sinucidă. "Suntem la curent cu rapoartele conform cărora un cetățean american a fost spitalizat în Venezuela", afirmă un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat. "Din motive de confidențialitate, nu avem alte comentarii".

1 octombrie 2022 - Președintele americanBiden anunță eliberarea și întoarcerea lui Heath .

Airan Berry și Luke Denman

4 mai 2020 - Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, afirmă că doi "mercenari" americani au fost reținuți după o tentativă eșuată de lovitură de stat pentru a-l captura și înlătura. Maduro îi identifică pe americanii capturați ca fiind Luke Denman, 34 de ani, și Airan Berry, 41 de ani. La televiziunea de stat, Maduro flutură ceea ce el susține că sunt pașapoartele americane și permisele de conducere ale celor doi bărbați, împreună cu ceea ce el spune că sunt cărțile de identitate ale acestora pentru Silvercorp, o companie de servicii de securitate cu sediul în Florida.

5 mai 2020 - Denman apare la televiziunea de stat venezueleană. El este arătat privind direct la cameră, povestind rolul său în "sprijinirea venezuelenilor pentru a prelua din nou controlul asupra țării lor".

7 august 2020 - Procurorii anunță că Berry și Denman au fost condamnați la 20 de ani de închisoare.

20 decembrie 2023 - Se anunță că SUA au ajuns la un acord pentru a asigura eliberarea a 10 americani, printre care Berry și Denman, deținuți în Venezuela.

a fost eliberat la 16 ianuarie în cadrul unui schimb de prizonieri. Rezaian a fost condamnat de un tribunal revoluționar iranian în octombrie, potrivit presei de stat iraniene. Rezaian ar fi riscat până la 20 de ani de închisoare, dar sentința nu a fost precizată. Jurnalistul a fost reținut în iulie 2014 și ulterior acuzat de spionaj; Postul a negat toate acuzațiile aduse împotriva sa. Soția sa, Yeganeh Salehi, a fost, de asemenea, reținută în iulie 2014, dar ulterior a fost eliberată" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/21/180349/jpeg/4-3/1200/75/jason-rezaian-the-washington-post-s-bureau-chief-in-tehran-a-href-http-www-cnn-com-2016-01-16-middleeast-iran-jason-rezaian-prisoners-freed-index-html-was-released-a-january-16-as-part-of-a-prisoner-swap-rezaian-a-href-http-money-cnn-com-2015-10-12-media-jason-rezaian-iran-guilty-verdict-index-html-was-convicted-by-an-iranian-revolutionary-court-a-in-october-according-to-iran-s-state-run-media-rezaian-was-reportedly-facing-up-to-20-years-but-the-sentence-was-not-specified-the-journalist-was-taken-into-custody-in-july-2014-and-later-charged-with-espionage-the-post-has-denied-all-allegations-against-him-his-wife-yeganeh-salehi-also-was-detained-in-july-2014-but-later-released.webp" alt="Jason Rezaian, șeful biroului The Washington Post din Teheran,"/>

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com