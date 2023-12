Amenințarea inundațiilor crește în California, peste 20 de milioane de locuitori fiind sub alertă de inundații

O alertă de inundații este în vigoare pentru peste 20 de milioane de persoane din sudul Californiei, inclusiv Los Angeles, în timp ce un râu atmosferic amenință să provoace inundații și alunecări de teren.

Imediat după un sistem care a lovit California marți, un alt sistem se va deplasa acum peste statul de aur de miercuri până vineri.

"O furtună mai puternică va aduce mai multe ore de ploi moderate până la puternice și rafale de vânt miercuri și vineri, cu amenințări de inundații și furtuni", a precizat biroul Serviciului Național de Meteorologie din Los Angeles.

Ploaia a început deja să cadă în nordul Californiei, iar sistemul va începe să alunece spre sud în cursul zilei de miercuri. Până joi, această furtună va atinge punctul culminant în sudul Californiei, cu câteva ploi persistente vineri.

Serviciul meteorologic avertizează, de asemenea, că modelele de înaltă rezoluție "indică o amenințare scăzută, dar nu nulă, de rotație a furtunilor care ar putea duce la formarea de trombe de apă sau tornade mici, în special între Point Conception și coasta LA County".

Furtunile sunt rare în acest stat. Coasta Californiei înregistrează aproximativ cinci zile de furtună pe an, în comparație cu Florida, care are o medie de 80 de zile pe an.

De-a lungul coastei sunt așteptate precipitații generalizate de 2 până la 4 inci, iar în munți sunt posibile ploi de 4 până la 8 inci. Los Angeles ar putea vedea mai mult de o lună de ploaie în doar câteva zile.

Cea mai mare amenințare de inundații miercuri va fi la nord de Los Angeles, unde există un risc moderat de nivel 3 din 4 de precipitații excesive de-a lungul coastei centrale a Californiei, inclusiv în Santa Barbara și Oxnard. Joi, această amenințare se mută ușor spre sud pentru a include Santa Monica și Redondo Beach.

"Această magnitudine și rată a precipitațiilor este probabil să provoace cazuri dispersate/numeroase de inundații fulgerătoare, dintre care unele ar putea fi semnificative și cu un capăt mai înalt, cu posibilitatea unor fluxuri fulgerătoare, urbane și de noroi/de moloz/de resturi peste cicatrici de arsuri recente", a declarat Centrul de predicție meteo.

Furtuna va aduce, de asemenea, zăpadă semnificativă în porțiuni din Sierra Nevada, unde cele mai înalte vârfuri ar putea avea între 10 și 15 centimetri în plus.

Până vineri, acest sistem va împinge această umezeală mai departe spre est, în Arizona, Utah și Nevada. Rafalele de vânt de 20-30 de mile pe oră vor fi, de asemenea, un factor pentru aceste state, ceea ce va duce la condiții de călătorie periculoase înainte de weekendul de sărbători.

Sursa: edition.cnn.com