Ahmed Qorei fapte rapide

Data nașterii: martie 1937

Data decesului: Februarie 2023

Locul nașterii: Abu Dis, Cisiordania

Nume la naștere: Ahmed Ali Mohammed Qorei

Numele său de familie poate fi ortografiat Qurei, Qureia, Qrei, Qurai sau Korei.

Se pronunță (koh-RYE).

Cunoscut și sub numele de Abu Ala.

Cronologie

1968 - Qorei părăsește o carieră în domeniul bancar pentru a se alătura mișcării Fatah.

1983 - Numit șef al departamentului economic al Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

1993 - Qorei este un negociator cheie în cadrul negocierilor secrete de pace dintre Israel și OEP la Oslo, Norvegia.

3 ianuarie 1994 - Qorei este decorat cu Ordinul Regal Norvegian de Merit, pentru rolul său în acordurile de pace de la Oslo.

1994 - Qorei se întoarce din exil în teritoriile palestiniene.

5 iulie 1994 - Qorei este numit ministru al economiei în primul cabinet palestinian.

19 septembrie 1994 - Qorei demisionează din funcția de ministru al economiei în timpul unei dispute cu Yasser Arafat, dar ulterior își reia atribuțiile.

Septembrie 1995 - În timpul unei sesiuni de negociere cu liderii israelieni, Qorei se îmbolnăvește și este spitalizat peste noapte.

20 ianuarie 1996 - Este înființat Consiliul Legislativ Palestinian, cu Qorei în calitate de președinte.

7 martie 1998 - Qorei este reales președinte al Consiliului.

Iulie 1999 - La invitația președintelui Knessetului, Avraham Burg, Qorei vizitează Knessetul (parlamentul israelian), fiind cel mai înalt oficial palestinian care a făcut acest lucru la acea vreme.

Iulie 2000 - Qorei participă la negocierile de la Camp David, alături de Arafat, Ehud Barak și președintele american Bill Clinton.

10 martie 2001 - Qorei este ales pentru un nou mandat de președinte al Consiliului.

24 februarie 2002 - La un baraj rutier la sud de Ramallah, soldații israelieni trag accidental asupra mașinii lui Qorei, dar acesta nu este rănit.

Iunie 2002 - Qorei suferă un atac de cord și este supus unei operații de bypass.

Februarie 2003 - Primul ministru israelian Ariel Sharon poartă discuții secrete cu Qorei despre procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Martie 2003 - În timpul unei reuniuni Fatah privind noul post de prim-ministru, Qorei se prăbușește și este scos pe targă.

12 mai 2003 - Secretarul de stat Colin Powell se întâlnește cu Qorei la Ierihon și discută despre procesul de pace.

7 septembrie 2003 - Qorei este nominalizat de Arafat pentru a-l înlocui pe Mahmoud Abbas, primul prim-ministru al Autorității Palestiniene, care a demisionat la 6 septembrie.

10 septembrie 2003 - Qorei declară că acceptă nominalizarea pentru a deveni prim-ministru și a contribui la încetarea escaladării violențelor dintre Israel și palestinieni.

5 octombrie 2003 - Arafat declară starea de urgență în teritoriile palestiniene. Acest lucru îi permite să instaleze un nou guvern palestinian prin decret. Îl numește pe Qorei în funcția de prim-ministru și numește alte opt persoane într-un cabinet de urgență.

7 octombrie 2003 - Qorei depune jurământul în calitate de prim-ministru desemnat în cabinetul de urgență al lui Arafat.

4 noiembrie 2003 - Arafat prelungește mandatul cabinetului său de urgență. Qorei anunță că va forma un nou guvern în decurs de o săptămână.

12 noiembrie 2003 - Consiliul Legislativ Palestinian aprobă noul cabinet de 24 de miniștri prezentat de Qorei. Înainte de vot, Arafat se adresează consiliului, afirmând că recunoaște statul Israel și "dreptul acestuia de a trăi în pace" alături de un stat palestinian independent.

17 iulie 2004 - Qorei demisionează din funcția de prim-ministru; Arafat îl îndeamnă pe Qorei să rămână în funcție.

19 iulie 2004 - Qorei declară că demisia sa scrisă - depusă din cauza haosului și a violenței crescânde din Gaza - rămâne valabilă.

27 iulie 2004 - În timpul unei conferințe de presă, Qorei anunță că a fost de acord să își retragă demisia. Arafat este de acord să îi încredințeze securitatea internă lui Qorei.

13 noiembrie 2004 - În urma decesului lui Arafat, Qorei este numit pentru a-l înlocui în Consiliul Național de Securitate palestinian.

26 ianuarie 2006 - Qorei demisionează din funcția de prim-ministru, deoarece partidul său, Fatah, este învins de Hamas la alegerile parlamentare.

25 mai 2006 - Cartea sa, "De la Oslo la Ierusalim: Povestea palestiniană a negocierilor secrete", este publicată.

20 august 2008 - Este publicată cartea sa, "Dincolo de Oslo, lupta pentru Palestina: Inside the Middle East Peace Process from the Rabin's Death to Camp David", este publicată.

11 august 2009 - Qorei își pierde locul în Comitetul Central al Fatah, cel mai înalt organism decizional al partidului.

28 februarie 2015 - Cartea sa, "Negocierile de pace în Palestina: From the Second Intifada to the Roadmap", este publicată.

22 februarie 2023 - Abbas anunță moartea lui Qorei.

