5 lucruri de știut pentru 20 decembrie: Trump, Israel, proces la frontieră, Covid-19, inteligența artificială

Iată ce altceva trebuie să știți pentru a vă pune la punct și a vă continua ziua.

Primiți "5 lucruri" în căsuța dvs. poștală

- Dacă ziua dvs. nu începe până când nu sunteți la curent cu cele mai recente titluri, atunci permiteți-ne să vă prezentăm noua dvs. soluție matinală preferată. Înscrieți-vă aici pentru a primi buletinul informativ "5 Things".

1. Trump

Curtea Supremă din Colorado a intrat marți în istorie cu o decizie fără precedent, care l-a eliminat pe fostul președinte Donald Trump de pe buletinul de vot al statului pentru anul 2024. Instanța a decis că Trump nu este un candidat prezidențial eligibil, deoarece "interdicția de insurecție" prevăzută de al 14-lea amendament acoperă comportamentul său în timpul revoltei de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Al 14-lea amendament prevede că oficialilor care depun un jurământ de susținere a Constituției le este interzis să ocupe o funcție viitoare dacă "s-au implicat în insurecție". Dar formularea amendamentului este vagă, nu menționează în mod explicit președinția și a fost aplicată doar de două ori din 1919. Campania lui Trump a declarat că va "depune rapid un apel".

2. Israel

Consiliul de Securitate al ONU va vota astăzi asupra unei rezoluții privind Gaza, potrivit unor surse, în timp ce diplomații lucrează pentru a finaliza un limbaj care să obțină un vot "da" - sau cel puțin o abținere - din partea SUA. Administrația Biden a respins apelurile pentru o încetare a focului, spunând că aceasta nu ar duce la pace. Se spune că proiectul de rezoluție ar fi inclus inițial un apel la o "încetare a ostilităților" pentru a permite intrarea în Gaza a ajutorului atât de necesar. Diplomații au sperat că schimbarea limbajului în "suspendarea ostilităților" ar putea obține sprijinul americanilor. În cazul în care SUA permite adoptarea rezoluției, aceasta ar reprezenta un semnal important pentru Israel - inclusiv din partea aliatului său principal - cu privire la protestele internaționale tot mai mari față de criza umanitară din regiune.

3. Proces la frontieră

O nouă lege care face ca intrarea ilegală în Texas să devină o infracțiune de stat este "incredibil de extremă", a declarat marți Casa Albă, la o zi după ce guvernatorul Greg Abbott a promulgat legea. Mulți democrați consideră că legea este neconstituțională, iar grupurile pentru drepturile civile au intentat marți un proces împotriva statului Texas, contestând legislația. Acțiunea vine în contextul unui val de migranți la granița sudică care a pus presiune asupra autorităților locale, statale și federale pentru a lua măsuri drastice împotriva trecerilor ilegale. Între timp, liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, și liderul minorității, Mitch McConnell, au emis marți o declarație comună în care au recunoscut că senatorii nu vor ajunge la un acord privind imigrația în această săptămână, amânând negocierile asupra pachetului mai amplu de securitate națională, cu ajutor pentru Ucraina și Israel, pentru începutul anului viitor.

4. Covid-19

CDC avertizează că subvarianta JN.1 a coronavirusului este acum varianta cu "cea mai rapidă creștere " în SUA. Aceasta cauzează acum aproximativ 20% din noile infecții cu Covid-19 din țară și este dominantă în nord-est, unde se estimează că este cauza a aproximativ o treime din cazurile noi. Cei care urmăresc variantele spun că se așteaptă ca JN.1 să devină principala variantă de coronavirus din întreaga lume în câteva săptămâni. Marți, Organizația Mondială a Sănătății a numit-o o variantă de interes din cauza "răspândirii sale în creștere rapidă", dar a precizat că riscul suplimentar pentru sănătatea publică rămâne scăzut. JN.1, puternic mutant, pare să primească, de asemenea, un ajutor din cauza călătoriilor de vacanță și a scăderii imunității în urma vaccinurilor anterioare cu Covid, spun experții în sănătate.

5. Inteligența artificială

OpenAI, compania din spatele chatbot-ului viral ChatGPT, a dezvăluit noi planuri pentru a preveni orice scenarii de cel mai rău caz care ar putea apărea din cauza puternicei tehnologii de inteligență artificială pe care o dezvoltă. Noul cadru prezintă modul în care compania lucrează pentru a urmări, evalua și proteja împotriva "riscurilor catastrofale" generate de modelele de inteligență artificială de ultimă generație. Aceste riscuri variază de la utilizarea sistemelor de inteligență artificială pentru a provoca o întrerupere în masă a securității cibernetice până la asistarea la crearea de arme biologice, chimice sau nucleare. Acest lucru vine după ce sute de oameni de știință și cercetători de top din domeniul IA au semnat o scrisoare la începutul acestui an, în care se spunea că atenuarea "riscului de extincție din cauza IA" ar trebui să fie o prioritate globală, alături de alte riscuri "cum ar fi pandemiile și războiul nuclear".

MICUL DEJUN RĂSFOIEȘTE

Jackpotul Powerball urcă la 572 de milioane de dolari înainte de extragerea de astăziCâțivajucători de loterie își păstrează speranța unui miracol de sărbători! Aflați despre viitoarea extragere.

Pomii de Crăciun au devenitmult mai puțin reali în ultimele deceniiPeștii de Crăciun falșiau devenit alegerea populară a americanilor, potrivit unui nou sondaj... pentru că curățarea acelor de pin? Fir-aș să fie!

Noulportretrealizat de telescopul Webbprezintă caracteristicile misterioase ale lui UranusIneleleși lunile planetei strălucesc în această nouă imagine capturată de telescopul spațial James Webb.

De ce filmele cu supereroiau avut performanțe colective slabe în acest anSecvența "Aquaman" cu Jason Momoa va încerca să contracareze tendința din 2023 de dezamăgire a box-office-ului pentru filmele cu supereroi.

Controversatul site de socializare Parler se va întoarce în 2024Platformaconservatoare Parler a fost cunoscută pe scară largă ca o arenă pentru forme de discursuri de ură și dezinformare înainte de a fi închisă în aprilie. Acum, compania plănuiește o revenire , în ciuda faptului că a fost dată afară din principalele magazine de aplicații.

ORA DE CHESTIONARE

S-au întâmplat multe lucruri în 2023, de la războaie la incendii de vegetație și împușcături în masă. Dar nu toate titlurile au fost rele. Am avut parte de momente importante în muzică, filme și sport pentru a oferi puțină lejeritate și o distracție atât de necesară. Răspundeți la chestionarul CNN "Year in Review " pentru a afla cât de bine ați fost atenți la știrile din acest an!

NUMĂRUL DE AZI

13,3Atâtde mulți barili de petrol vor produce Statele Unite ale Americii în fiecare zi pe parcursul celui de-al patrulea trimestru al acestui an. În acest ritm, SUA este pe cale să producă mai mult petrol decât orice altă țară din istorie.

CITATUL ZILEI

"Este un privilegiu atât de rar să poți contribui la istoria statului nostru într-un mod atât de special ca acesta."

-Artistul Andrew Prekker, spunând că s-a simțit "suprarealist" că opera sa de artă a fost aleasă drept noul steag al statului Minnesota. La începutul acestui an, Comisia de reproiectare a emblemelor de stat a solicitat locuitorilor din Minnesota să prezinte noi modele ale steagului, după ce cel original a atras critici pentru reprezentarea nativilor americani.

VREMEA DE ASTĂZI

Verificați prognoza locală aici>>>>

ȘI ÎN CELE DIN URMĂ ...

Bine ați venit în fermecătorul BariSăfacem o călătorie virtuală în orașul portuar italian Bari, unde bunicile fac paste pe stradă! Urmăriți videoclipul aici.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com