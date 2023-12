24 de lucruri pe care să le așteptăm cu nerăbdare în 2024

Există o mulțime de lucruri pe care să le așteptăm cu nerăbdare în 2024. Iată doar 24 dintre ele.

1. Un an bisect

La fiecare patru ani, calendarul gregorian se ajustează pentru a se adapta la ușoara discrepanță dintre modelele noastre pământești și ciclul evenimentelor cerești. Pe scurt, bebelușilor din 29 februarie, este timpul să străluciți! Pentru toți ceilalți, este o zi în plus pentru a vă bucura de viață.

2. Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice

Da, intuiția ta este corectă. Anii bisecți se întâmplă, de asemenea, să coincidă cu două evenimente importante care se mândresc cu niveluri de plăcere extrem de diferite*. Unul este Jocurile Olimpice și Jocurile Paralimpice de vară, desfășurate anul acesta la Paris. Breaking-ul, sau breakdance-ul, va debuta ca sport în acest an și va fi pentru prima dată când sportivii olimpici bărbați și femei vor fi reprezentați în număr egal la Jocurile Olimpice.

*Altul este alegerea prezidențială din SUA, care probabil că suntem cu toții de acord că ar fi semnificativ mai amuzantă cu puțin breakdance și paritate de gen.

3. Filme noi

Atunci când nimic altceva nu pare să meargă conform planului, ne putem baza întotdeauna pe magia cinematografiei. (Presupunând că nu există nicio grevă. Sau pandemie. Sau lupte între giganții streamingului). 2024 va aduce lansări foarte așteptate, cum ar fi:

- "Mean Girls: The Musical" pe 12 ianuarie

- "Dune: Partea a doua" pe 1 martie

- "Furiosa: A Mad Max Saga" pe 24 mai

- "Inside Out 2 " pe 14 iunie

- "Wicked Part 1" pe 27 noiembrie

4. O eclipsă totală de soare

Unele părți din Mexic, Statele Unite și Canada vor avea parte de o eclipsă totală de soare pe 8 aprilie. Dacă vă amintiți de nebunia eclipselor din 2017, eclipsele totale de soare au loc atunci când luna trece între Pământ și soare, blocând complet fața soarelui. Cei care privesc cerul în afara traiectoriei directe a eclipsei vor putea vedea o eclipsă solară parțială, care este totuși foarte tare.

Aceasta va marca ultima dată când traiectoria unei eclipse totale de Soare va traversa SUA până în 2044.

5. O întoarcere pe Lună

În alte întâmplări distractive legate de Lună, misiunea Artemis II a NASA va readuce oamenii pe orbita Lunii pentru prima dată de la încheierea programului Apollo în 1972. Patru astronauți se vor aventura pe suprafața Lunii, inclusiv primul astronaut de culoare și prima femeie astronaut care va face acest lucru. Aceștia se vor alătura unui club de elită de doar 12 persoane care au pășit pe solul lunar.

NASA spune că misiunea duce oamenii cu un pas mai departe în stabilirea unei prezențe pe termen lung pe Lună și va testa alte capacități și mecanisme. Lansarea este programată pentru luna noiembrie și puteți paria că toată lumea va zumzăi de emoție în legătură cu aceasta.

6. Noile televiziuni și vechile favorite

Pentru aceia dintre noi care nu mergem pe Lună, o mulțime de emisiuni noi și care revin este o consolare decentă. Printre ofertele noi se numără:

- "Mr. and Mrs. Smith" pe Amazon Prime, care promite să extindă vibrația sexy și violentă a filmului Brangelina din 2005 într-o poveste în serie.- "Avatar: The Last Airbender" pe Netflix, un remake live-action al îndrăgitului serial de animație.- "Shōgun" pe FX/Hulu, o dramă plasată în Japonia feudală care dă viață romanului iconic din 1975 al lui James Clavell.- "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" pe Max, un alt prequel din "Game of Thrones" care cu siguranță îi va atrage pe fanii GoT, fie că le place sau nu.

De asemenea, ne vom reîntâlni cu favoriții care revin:

- "Bridgerton" se va întoarce pentru sezonul 3 pe Netflix (Polin se ridică!).- "House of the Dragon" va zbura înapoi la HBO pentru un al doilea sezon înflăcărat.- "The Bear" își va găti al treilea sezon pe FX/Hulu.- "Curb Your Enthusiasm" se va întoarce pentru un al 12-lea și ultimul sezon pe Max.

Ai înțeles toate astea? Du-te și ia un stilou! Pentru asta este noul tău planificator strălucitor din 2024.

7. Mickey devine public (oarecum)

Un alt an înseamnă o altă troacă de lucrări protejate de drepturi de autor care intră în domeniul public, ceea ce înseamnă mult mai multă libertate de a le folosi, de a le împărtăși și de a le amesteca. Noutățile din domeniul public din acest an vin din anii 1920. Vedeta mult-așteptată este "Steamboat Willie", filmul Disney din 1928 care i-a prezentat pe Mickey și Minnie Mouse - sau cel puțin o versiune timpurie a acestora.

Printre celelalte apariții se numără "Peter Pan", romanul lui J.M. Barrie, și "The House at Pooh Corner" de A.A. Milne, care îl introduce pe Tigger, personajul săltăreț, plin de viață și de forță. Pentru un public mai matur, există "Lady Chatterly's Lover", de DH Lawrence.

Printre cântecele intrate în domeniul public se numără "Mack the Knife", "I Wanna Be Loved By You" și "Let's Do It (Let's Fall in Love)", de Cole Porter - poate singurul cântec de dragoste din istorie care menționează purici.

8. Facebook împlinește 20 de ani

Da, Mark Zuckerberg și câțiva colegi de clasă de la Harvard și-au lansat în februarie 2004 schimbătorul lor de jocuri sociale, pe atunci numit TheFacebook. Pe lângă faptul că face orice adult să se simtă în vârstă de aproximativ 5.000 de ani, cea de-a 20-a aniversare a bunicului rețelelor de socializare (scuze, MySpace) va merita, de asemenea, un serial-document de la BBC. Asta în cazul în care aveți nevoie de MAI mult Facebook în viața voastră.

9. O nouă imagine a playoff-ului de fotbal universitar

Aceasta este legitim de emoționantă pentru fanii fotbalului universitar. Sezonul 2024 va culmina cu un nou playoff cu 12 echipe - un mare upgrade față de actuala structură cu patru echipe care provoacă atâtea conflicte și certuri în fiecare an. În continuare, campioanele celor mai bine clasate conferințe vor primi o ofertă de playoff, la fel ca și cele șase echipe rămase în fruntea clasamentului.

Cu siguranță că toată lumea va fi de acord cu acest nou format și nimeni nu se va simți jignit, iar vasta rețea de conferințe și de pretendente va fi redusă la un număr satisfăcător de câteva! Nu, meciurile efective din playoff nu vor avea loc până în ianuarie 2025, dar despre asta va vorbi lumea fotbalului universitar de la primul start.

10. Muzică nouă

2024 va aduce o nouă recoltă de muzică pentru urechile noastre, inclusiv "This is Me ... Now", primul album de studio al lui Jennifer Lopez după mai bine de 20 de ani. Apropo de icoane, Green Day va lansa cel de-al 14-lea album de studio, "Savior". De asemenea, ne putem aștepta la muzică nouă de la Usher, Cardi B., Dua Lipa și nu numai.

11. Turnee noi

Se pare că toată lumea și mama lor vor fi pe drumuri în 2024 - inclusiv, da, Taylor Swift, care va cânta în Asia și Europa în primăvara și vara viitoare, înainte de a se întoarce în America de Nord pentru mai multe spectacole în toamnă.

Vrei o întoarcere în timp? Billy Joel, Stevie Nicks, blink-182 și Bruce Springsteen vor fi în turneu. Apoi, avem câțiva giganți country: George Strait și Chris Stapleton vor urca pe scenă împreună, ceea ce ar trebui să fie un succes. Lainey Wilson își va începe mult anticipatul turneu "Country's Cool Again". Kenny Chesney, Jason Aldean și alte nume mari din country completează lista.

Dar dacă doriți cu adevărat să vă întoarceți în anii '90, Creed va fi capul de afiș nu al uneia, ci al două croaziere pentru turneul lor "Summer of '99". Evident, acestea sunt sold out. Dar puteți fi acolo în spirit.

12. Mai multe aniversări istorice

După ce ai terminat de procesat 20 de ani de Facebook, poți începe să contemplezi 30 - da, TREIzeci - de ani de Amazon. Compania a fost fondată în 1994 sub numele de "Cadabra". Anul 2024 marchează, de asemenea, cea de-a 60-a aniversare a Legii drepturilor civile, cea de-a 100-a aniversare a Jocurilor Olimpice de iarnă și cea de-a 135-a aniversare a inaugurării Turnului Eiffel.

13. Cărți noi

Ca și cum am avea nevoie de mai multe titluri pe lista noastră de "De citit", 2024 va aduce noi lansări de la vedete literare, precum Kevin Kwan, autorul cărții "Crazy Rich Asians", care ne duce înapoi în viețile celor foarte bogați din Asia cu "Minciuni și nunți".

Iar fanii scriitoarei de fantasy Sarah J. Maas vor număra zilele pentru "House of Flame and Shadow", cea de-a treia carte din seria sa "Crescent City".

Evident, am putea petrece toată ziua vorbind despre cărțile care urmează să apară, așa că iată câteva liste pentru iubitorii de fantezie, iubitorii de romantism și pasionații de memorii (inclusiv una venită de la Crystal Hefner despre perioada în care a fost soția lui Hugh Hefner).

14. O nouă capitală pentru Indonezia

Congestia, suprapopularea și preocupările legate de schimbările climatice au dus la decizia Indoneziei de a-și muta capitala din Jakarta, oraș predispus la inundații - care se scufundă în mare - într-o zonă acoperită de junglă de pe insula Borneo. Noua capitală se va numi Nusantara, sau "arhipelag" în limba indoneziană. Deși întregul proces a fost început în 2019 și va dura zeci de ani pentru a fi finalizat (este vorba de un oraș întreg, în care locuiesc zeci de milioane de oameni, la urma urmei), se așteaptă ca în 2024 să se facă trecerea oficială.

15. O nouă perspectivă asupra credinței catolice

În 2024 se va încheia seria de trei ani de întâlniri ale Bisericii Catolice, numită "Sinodul Sinodalității" (sinodalitatea este, practic, versiunea conducerii catolice a sinergiei). Acesta este de fapt un lucru la care trebuie să fim atenți, deoarece adunarea a discutat probleme mari precum rolul femeilor în conducerea bisericii și binecuvântarea căsătoriilor între persoane de același sex. Adunarea a fost solicitată de Papa Francisc, care este văzut ca un lider liberal pentru una dintre cele mai mari religii din lume.

16. Mai multă inteligență artificială (utilă)

Știm deja că inteligența artificială poate produce muzică oribilă, artă uncanny valley și proiecte de croșetat blestemate, dar poate face lucruri care sunt, știți, utile pentru oamenii obișnuiți? Experții spun că inteligența artificială va fi cea mai mare tendință tehnologică pentru 2024, dar marea întrebare este cum vor folosi companiile, inventatorii și cercetătorii această tehnologie.

Predicțiile includ asistenți AI de nivel următor, care ar putea depăși Siri sau Alexa, instrumente de investiții alimentate de AI, traducere de limbi străine în timp real și dezvoltare raționalizată de software.

17. Noi jocuri video

Jucătorii din 2024 vor avea dificultăți în a alege în ce noi lansări să se cufunde. Noua instalație "Final Fantasy", "Final Fantasy VII Rebirth", va fi cu siguranță aproape de vârful listei.

Digital Trends evidențiază, de asemenea, o nouă fațetă interesantă a jocurilor: documentarul interactiv. "Llamasoft: The Jeff Minter Story" va explora acest mediu, purtându-i pe jucători prin 40 de jocuri ale celebrului dezvoltator Jeff Minter, păstrând în același timp istoria și tradiția originalelor pixelate.

18. O alegere istorică - în Mexic

Nu este un lucru partizan să spui că alegerile prezidențiale sunt obositoare, stresante și nu sunt ceva ce trebuie așteptat cu bucurie. Campania din 2024 din SUA nu pare să entuziasmeze mulți alegători.

Dar există o alegere interesantă care are loc alături în Mexic, undedouă femei candidează una împotriva cele ilalte pentru a fi următorul președinte al țării - o premieră istorică. Candidata establishment-ului, Claudia Sheinbaum, este fostul primar al orașului Mexico City și este văzută ca un succesor ideologic al lui Andrés Manuel López Obrador, actualul președinte al Mexicului. Xóchitl Gálvez, adversarul său insurgent, este inginer cu origini rurale și face presiuni pentru ca Mexicul să investească în energie regenerabilă.

19. Artă uimitoare

National Gallery of Art din Washington D.C. și Musée d'Orsay din Paris colaborează la o extravaganță de neratat pentru a sărbători 150 de ani de la prima expoziție de artă impresionistă. "Paris 1874: The Impressionist Movement" va fi pusă în scenă în ambele muzee și va cuprinde 130 de lucrări ale unor mari artiști precum Renoir, Monet și Degas. Organizatorii acestui eveniment dublu spun că a fost conceput pentru a face o strânsă referire la acea expoziție istorică din secolul al XIX-lea.

20. Descoperiri despre malarie

Un nou vaccin antimalarie este așteptat să fie distribuit în mai multe țări africane în 2024, aducând o nouă armă în lupta împotriva unei boli care ucide sute de mii de oameni pe continent în fiecare an. Vaccinul R21/Matrix-M este al doilea vaccin antipaludic recomandat de Organizația Mondială a Sănătății și are o eficacitate mai mare decât primul.

21. Țânțarii care sunt de fapt de ajutor

O altă mare descoperire în domeniul sănătății publice ar putea veni în Brazilia, unde organizația non-profit World Mosquito Program va începe un program de zece ani pentru a elibera țânțari modificați în zonele urbane ale țării. Acești țânțari poartă o bacterie care îi împiedică să transmită viruși. În timp, acest lucru ar putea salva milioane de oameni de boli mortale care pot fi prevenite, precum dengue.

22. Progresul pandemiei

Experții prezic că anul 2024 nu va aduce prea multă normalitate în ceea ce privește cazurile de Covidă și noile variante, dar există și vești bune. Cercetătorii ar putea fi mai aproape de descifrarea codului Covidului lung și probabil că vom asista la apariția unor noi vaccinuri. De asemenea, am putea vedea un nou vaccin care combină protecția împotriva gripei și a Covid într-o singură injecție.

23. O piață a muncii mai bună

O predicție economică pozitivă? Acum este ceva nou. Încetinirea inflației și perspectivele bune pentru piața bursieră i-au determinat pe unii experți economici să prezică o piață a muncii mai bună în 2024. Ideea este că acestea și alte semnificații pozitive vor crește încrederea și investițiile, ceea ce ar putea duce la oportunități de angajare atât de necesare.

24. O nouă zi

Sigur, este doar o întoarcere a calendarului. Și 2024 va avea, fără îndoială, partea sa de vești proaste. Dar un nou an aduce o tabula rasa psihologică curată.

Poate că va servi ca un memento că, deși nu putem controla venirea și plecarea veacurilor, avem cel puțin un pic de control asupra propriei noastre fericiri. Suntem mai rezistenți decât credem și, indiferent de ceea ce ne aduce 2024, vom face față împreună.

Sursa: edition.cnn.com