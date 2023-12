1-2-3 ... Mergi (pe culoar)! Cuplurile se întrec să se căsătorească în Las Vegas în acest Revelion numeric

"Întâlnirile magice" au fost mult timp printre cele mai râvnite zile pentru a lega nodul. Ziua "Norocului 7" - 7/7/2007 - este cea mai populară dată de nuntă din istoria Las Vegasului, cu 4.492 de cupluri căsătorite, a declarat secretarul comitatului Clark, Nevada, într-un comunicat de presă. Cea mai recentă "dată magică" populară a fost 22/22/22 februarie, cu 2.331 de nunți.

Experții din industria nunților sunt cu ochii în patru pentru a vedea dacă duminică ar putea fi un record.

"Oamenii vor întotdeauna să își poată aminti data aniversară", a declarat Brian Mills, președintele consiliului de administrație al Camerei de Nunți din Vegas.

"Este un fel de lucru kitsch să ai o dată cu un număr cool".

Pentru potențiala grabă din acest an, comitatul de origine din Las Vegas a aranjat chiar și un pop-up de licențe de căsătorie la aeroport, astfel încât cuplurile să se poată înregistra și să obțină actele chiar când coboară din avion, a declarat funcționarul pentru CNN.

Pop-up-ul valorifică, de asemenea, un alt aspect special al nunților din Las Vegas: experiența de grup, a declarat Lynn Marie Goya, secretarul comitatului Clark. Cuplurile au ocazia să discute în timp ce așteaptă licențele de căsătorie, să se vadă unul pe celălalt mergând pe Strip îmbrăcați elegant și să aplaude la ușa capelei sau a cazinoului pentru cupluri la fel de îndrăgostite ca și ei.

"Este aproape ca un club de nuntă din Vegas", a spus Goya. "Au acel moment de comedie romantică în care toată lumea este implicată în povestea lor de dragoste."

Deja locurile de desfășurare a camerei de nuntă sunt toate vândute pentru noaptea de Anul Nou, cu până la 20% mai multe nunți rezervate în comparație cu o noapte obișnuită de sfârșit de an - de mult timp una dintre cele mai populare date pentru a schimba jurăminte - a spus Mills.

Iar tipul de ceremonii acoperă toată gama, a spus el: În Las Vegas, "te poți căsători în orice fel dorești. ... Poți avea ceva foarte mic, doar voi doi, sau poți avea o nuntă de un milion de dolari".

Unele locații din Las Vegas oferă pachete speciale pentru a comemora noutatea acestei date: pachetul "New Years Nuptials" de 123 de dolari de la The Love Story Wedding Chapel permite cuplurilor să se "căsătorească și să se plimbe" și să se bucure de un toast cu spumă, în timp ce pachetul "Celebrate 123123" de la Vegas Weddings, în valoare de 2.024 de dolari, oferă o plimbare pe culoar cu câteva momente înainte de miezul nopții. Chapel of the Flowers a descris sloturile rămase pentru noaptea de Anul Nou ca fiind "nu doar o întâlnire - este 123 123, o experiență unică în viață!".

Indiferent de zi, Las Vegas a fost un punct de atracție pentru nunți de cel puțin un secol, a declarat Goya. În timpul Prohibiției, Nevada a fost unul dintre puținele state care nu a adăugat restricții la licențele de nuntă - în schimb, a renunțat la testele de sânge, perioadele de așteptare și examenele medicale. Apoi, au început să răsară capele.

Acum, Clark County emite mai multe licențe de căsătorie decât orice alt comitat din SUA, potrivit Vegas Wedding Chamber.

"Acesta este întotdeauna un fel de marele nostru final de an", a spus Mills. "Așadar, toată lumea este foarte încântată să vadă cum toți oamenii vin în oraș și se căsătoresc și sărbătoresc Vegasul și iubesc faptul că sunt (în) capitala mondială a nunților."

