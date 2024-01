Questo luogo è stato abitato per secoli, ma solo di recente è stato frequentato dai turisti.

Questa è Hegra.

Conosciuta anche come al-Hijr o Mada'in Saleh, Hegra è il gioiello della corona delle attrazioni archeologiche dell'Arabia Saudita ed è stata la prima località del Paese iscritta nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Costruita tra il I secolo a.C. e il I secolo a.C., questa antica città comprende un'impressionante necropoli, con tombe scavate nell'arenaria immerse nell'ampio paesaggio desertico dell'Arabia Saudita nord-occidentale.

Petra, il famoso sito in Giordania, era la capitale del popolo nabateo, mentre Hegra era l'avamposto meridionale del regno fino a quando fu abbandonata nel XII secolo.

Ma mentre Petra è una delle sette meraviglie del mondo moderno e accoglieva più di un milione di visitatori all'anno prima della pandemia, Hegra è accessibile alla maggior parte dei visitatori internazionali solo dal 2019, quando l'Arabia Saudita ha iniziato a rilasciare visti turistici.

Sebbene Hegra non abbia ancora un nome così diffuso, la situazione sta cambiando grazie ad AlUla, la vicina città dell'oasi che si è sviluppata come centro artistico, culturale e turistico e che ora vanta un aeroporto piccolo ma ben collegato, con voli regolari da Gedda, Riyad e Dubai.

Fuori dall'ombra della storia

Si ritiene che i Nabatei commerciassero aromi, come incenso e spezie, molti dei quali utilizzati nei rituali religiosi.

Due di queste erano l'incenso e la mirra, che molti occidentali riconosceranno come doni portati a Gesù bambino nella Bibbia cristiana.

Ma la maggior parte della loro cultura è andata perduta nella storia. Ora, grazie all'aumento degli investimenti in archeologia da parte del governo saudita, da Hegra e da altri siti nabatei stanno emergendo sempre più informazioni.

"Tutti abbiamo sentito parlare degli Assiri, tutti abbiamo sentito parlare dei Mesopotamici", dice Wayne Bowen, professore di storia alla University of Central Florida. "Ma (i Nabatei) hanno tenuto testa ai Romani, ai Greci ellenistici, avevano questo incredibile sistema di cisterne nel deserto, controllavano le rotte commerciali. Penso che vengano semplicemente assorbiti dalla storia della crescita dell'Impero romano".

Sebbene i Nabatei non abbiano lasciato molto dietro di sé in termini di documentazione storica, una delle conquiste della loro cultura continua a giocare un ruolo enorme nella regione: l'alfabeto nabateo ha gettato le basi dell'arabo moderno.

Recentemente, alcuni storici hanno letteralmente dato un volto ai Nabatei.

All'inizio del 2023, hanno rivelato "Hinat", il volto ricostruito di una donna nabatea i cui resti sono stati ritrovati nel deserto. Ora i viaggiatori possono vederla nel centro visitatori di Hegra.

Sul terreno sabbioso

All'arrivo al centro visitatori, gli ospiti vengono accolti con datteri e tazze di caffè saudita, preparato in modo molto leggero e spesso mescolato con cardamomo. Viene versato da una tradizionale urna d'argento con un beccuccio ricurvo.

Da lì, possono salire su una Land Rover vintage in stile metà secolo (con o senza tetto, a seconda del tempo) con una guida e partire per l'esplorazione.

Come molti luoghi in questa parte del mondo baciata dal sole, è meglio visitare AlUla e la regione circostante la mattina presto o la sera. Questo vale ancora di più per Hegra, che non ha alberi o strutture per bloccare il sole cocente di mezzogiorno.

I Nabatei erano un popolo nomade, quindi non è rimasto molto della loro vita quotidiana. Ciò che rimane, invece, sono i loro incredibili luoghi di riposo.

In totale, ci sono circa 115 tombe conosciute e numerate.

La più famosa è Qasr al-Farid (in arabo "il castello solitario"), che si erge fieramente da sola, con la sua struttura di 72 piedi che si staglia drammaticamente su una distesa di sabbia. Il contrasto è un ottimo sfondo per le foto, soprattutto prima del tramonto, quando la luce rosa-arancio risalta i toni del deserto.

Una tomba alla volta è aperta ai visitatori che vogliono dare un'occhiata all'interno. Queste tombe aperte vengono fatte ruotare in modo che nessuna di esse sia troppo frequentata.

Tuttavia, all'esterno sono molto più intricate e interessanti.

L'area intorno alle cornici delle porte può mostrare i nomi delle persone sepolte. I dettagli del design forniscono indizi sulla provenienza dei residenti. Immagini di fenici, aquile e serpenti indicano una familiarità con culture lontane come la Grecia e l'Egitto.

Espandere la ricerca

Molti visitatori combinano il loro viaggio a Hegra con visite ai siti storici più piccoli e vicini di Dadan e Jabal Ikmah.

Nella valle di Jabal Ikmah, che i sauditi definiscono una "biblioteca a cielo aperto", è possibile ammirare una serie di iscrizioni scolpite in aramaico, dadanitico, tamudico, minaico e nabateo, che offrono spunti di riflessione sulla ricca storia di questa regione. Le traduzioni sono riportate in arabo, inglese e talvolta in francese, dato che i monaci francesi erano i primi visitatori della zona.

Dadan, invece, era un tempo una delle principali città commerciali pre-islamiche, dove i venditori di spezie si mescolavano ai pellegrini religiosi.

Il sito più importante è quello delle "Tombe dei leoni", un gruppo di mausolei decorati, come indica il nome, con incisioni di leoni.

È semplice visitare tutti e tre questi siti in un solo giorno. Il modo più semplice per prenotare è tramite il sito web dell'ente turistico ufficiale della zona, Experience AlUla. Chi ha fretta può prenotare un tour di due ore, ma ci sono anche opzioni pomeridiane e giornaliere.

Non perdetevi la postazione coperta all'aperto vicino al centro visitatori di Hegra, dove potrete esercitarvi con un piccolo scalpello a incidere il vostro nome o le vostre iniziali su pezzi di pietra.

L'impegno profuso vi farà apprezzare il lavoro svolto dai Nabatei per creare questi capolavori. Le versioni in miniatura delle strutture più magnifiche di Hegra, realizzate dalle donne che gestiscono questo laboratorio, sono disponibili anche per la vendita.

Il futuro

Oggi Petra si concentra sulla conservazione e sulla lotta all'eccesso di turismo, il che offre a Hegra l'opportunità di crescere e di attirare più visitatori.

Secondo David Graf, professore emerito di Storia del Medio Oriente presso l'Università di Miami, molti degli archeologi che in passato hanno condotto gli scavi a Petra si stanno trasferendo in Arabia Saudita, il che significa che probabilmente ci saranno nuove scoperte negli anni a venire.

Significa anche che un maggior numero di persone in tutto il mondo conoscerà i Nabatei e il loro contributo alla storia.

"I Nabatei erano una cultura molto cosmopolita e sofisticata, e io ho cercato di sottolinearlo", dice Graf, che continua a pubblicare articoli e a tenere conferenze anche dopo la pensione.

"Non sapevamo molto dei Nabatei. La mia missione è quella di far sì che si sappia di più su di loro. Che non li vediamo come arretrati e primitivi, ma come persone realmente impegnate e coinvolte e dinamiche che interagivano con Roma, il mondo greco e altre culture".

