In viaggio con il "TMZ dei tour dei fantasmi" di Brooklyn

Ma c'è solo un carrello completamente nero.

Il carrello si muove lungo l'Atlantic Avenue di Brooklyn, con la scritta "Madame Morbid" dipinta sulla fiancata. Quando la porta si apre per far scendere gli ospiti, esce anche uno spettrale sbuffo di fumo.

Madame Morbid è una compagnia turistica, ma è anche l'alter ego di Allison Chase, la fondatrice dell'azienda.

Chase, che indossa abiti vittoriani neri quando lavora, accompagna gli ospiti in tour attraverso il lato più squallido del quartiere più cool di New York, indicando i luoghi di famosi omicidi, avvistamenti di fantasmi e altro ancora.

"È una specie di giro Disney su ruote", racconta Chase alla CNN Travel. "Mi piace chiamarlo il TMZ dei tour dei fantasmi".

Mentre ci sono alcuni indirizzi famosi lungo il percorso del tour, come Prospect Park e il Brooklyn Navy Yard, non tutti i luoghi sono così facilmente riconoscibili.

Un esempio è la piscina di McCarren Park, situata a Williamsburg vicino al punto in cui il tram raccoglie i suoi ospiti. Oggi la piscina è un luogo dove si svolgono serie di film e concerti, ma non è sempre stato così.

"La piscina di McCarren Park è stata costruita negli anni Trenta da Robert Moses nell'ambito del New Deal", spiega Chase.

"Per molti anni è stata una delle piscine più grandi. Alcune persone ci sono annegate. Il quartiere è andato in rovina per un po', quindi è stato abbandonato. Era un posto importante per la comunità dei senzatetto e per i tossicodipendenti, quindi molte persone sono morte lì".

Nell'epoca degli ossessionati dai veri crimini e dei siti di fan che si dedicano a smontare i casi di omicidio irrisolti, l'amore di Chase per tutto ciò che è macabro non è solo ben accetto, ma anche apprezzato.

Ha una conoscenza enciclopedica degli assassini famosi, soprattutto di quelli femminili le cui storie non sono altrettanto note, e delle curiosità su questi assassini.

"Adoro Ted Bundy", ammette. "L'estraneo accanto a me" era un libro così straordinario che è difficile non esserne infatuati. Sono andata a Seattle e ho fatto un tour di tre giorni su Ted Bundy. È il mio preferito".

Anche se Chase non è nativa di Brooklyn, le cose spettrali e spaventose le ha nel sangue: suo padre gestisce una delle più grandi aziende americane di case infestate, quindi non era strano quando da bambina arrivava un carico di bulbi oculari finti alla porta di casa.

Ma ci sono voluti un viaggio a Londra e un tour dei fantasmi su un autobus a due piani per farle venire l'idea di portare il concetto negli Stati Uniti.

Gli ospiti che prenotano online ricevono l'indirizzo della fermata dell'autobus nell'enclave hipster di Williamsburg e da lì vengono accompagnati attraverso diversi quartieri storici di Brooklyn, tra cui Boerum Hill, Brooklyn Heights e Park Slope.

Il tour tocca anche il tema della gentrificazione, dato che molti dei luoghi in cui si sono verificati morti e scontri sono ora stati costruiti - in un caso, in un gigantesco avamposto del negozio di articoli per ufficio Staples.

Lungo il percorso compaiono anche "personaggi" famosi di New York come Joan Rivers, Judge Judy e Walt Whitman.

Il primo tour in trolley si è svolto il 13 ottobre 2017, guarda caso un venerdì. Nonostante alcuni intoppi iniziali - come la morte del carrello stesso nel bel mezzo del tour inaugurale - le offerte di Groupon e il passaparola (il carrello stesso funge da forma di marketing mobile) hanno aiutato l'azienda a crescere nel suo secondo anno.

Sebbene Madame Morbid riscuota un enorme interesse ogni anno nel periodo di Halloween, l'atmosfera del 31 ottobre dura tutto l'anno.

Da allora, Chase e compagnia hanno ampliato i loro tour includendo occasionalmente un tour a tema, come un tour per sole coppie per San Valentino (in cui ogni ospite riceve una rosa nera come souvenir) e uno speciale tour notturno durante le lune piene, in cui gli ospiti possono mangiare mooncake e, se vogliono, ululare al cielo.

Il personaggio di Chase è un mix di Victoriana e vaudeville, con molte battute, spesso a sue spese. Sebbene ritenga che la morte possa essere un argomento divertente come qualsiasi altra cosa, a volte gli spettatori dei tour hanno bisogno di un po' di tempo per abituarsi all'idea.

"Volete sentire la mia barzelletta preferita sui fantasmi?", chiede.

"Certo!" risponde un ospite.

"Questo è lo spirito giusto".

C'è una pausa.

"Ecco. Questa è la barzelletta".

Alla fine, le risatine nervose degli ospiti si trasformano in risate genuine e Chase inizia a distribuire "cacca di fantasma" (marshmallow) a tutti i passeggeri del carrello. Non sarà l'ultima volta che li farà mangiare dalla sua mano.

Fonte: edition.cnn.com