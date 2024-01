La Carnival Sunshine è stata colpita dal maltempo. È stato terrificante", racconta il passeggero

Il passeggero William B. Blackburn, alla sua prima crociera, si trovava sul ponte 6 della Carnival Sunshine durante il maltempo iniziato venerdì scorso.

"È stato terrificante", ha detto Blackburn alla CNN.

Blackburn era in crociera con la moglie e altri membri della famiglia.

"Siamo rimasti nella nostra cabina e abbiamo pregato che andasse tutto bene", ha detto Blackburn, e hanno preso nota di dove erano riposti i giubbotti di salvataggio.

"Abbiamo discusso del fatto che sarebbe stato molto improbabile sopravvivere in acqua anche con i giubbotti di salvataggio e dubitavamo che le barche di salvataggio potessero essere varate in quelle condizioni", ha detto.

Il collega Bill Hassler ha dichiarato alla CNN di essere "sorpreso di essere ancora vivo" dopo aver sopportato la tempesta e ha detto che gli altri passeggeri erano "bianchi come fantasmi" quando sono finalmente sbarcati nella tarda serata di sabato.

Ha condiviso un video che mostrava acqua che scorreva nei corridoi, onde enormi all'esterno e bottiglie e altri oggetti sparsi nelle aree commerciali.

Hassler ha criticato la compagnia di crociere per aver permesso alla nave di navigare in condizioni meteorologiche così estreme.

"Perché navigare in questa tempesta con venti a 80 miglia all'ora, chi lo fa? A cosa stavano pensando?

"Avrebbero dovuto rimanere in porto alle Bahamas, aspettare un giorno che la tempesta si placasse un po' e poi partire. Oppure, quando si sono trovati nella tempesta, perché non si sono spinti più al largo nell'oceano per arrivare dall'altra parte".

Hassler ha raccontato che a un certo punto un'onda ha rotto la finestra della sua cabina, facendo entrare l'acqua.

"Quando sono tornato a casa domenica sera, mi sono aperto una birra e ho pensato a questo, e ho iniziato a tremare perché mi è venuto in mente. Non riuscivo a credere di essere ancora qui".

Carnival Cruise Line ha affrontato l'interruzione del tempo in un comunicato:

"Il ritorno della Carnival Sunshine a Charleston è stato influenzato dal tempo e dal mare mosso di sabato", ha dichiarato Carnival, "L'impatto prolungato del tempo sull'area di Charleston ha ritardato l'arrivo della nave domenica e di conseguenza anche l'imbarco del viaggio successivo è stato ritardato".

La compagnia di crociere ha dichiarato che la nave è ora in partenza per il suo prossimo viaggio.

Blackburn ha girato il video della tempesta intorno alle 23.00 di venerdì e ha detto che le condizioni sono peggiorate in seguito. Ha pensato di girare altri video ma ha avuto paura di aprire di nuovo la porta.

"Sembrava che la nave avesse sbattuto contro un muro, tutte le nostre cose volavano via dai banconi, i bagagli cadevano e scivolavano", ha detto.

Il vento ululava, tutto ciò che potevo vedere all'esterno era un solido muro di spruzzi d'acqua e pioggia mista". La porta divisoria del balcone della cabina accanto alla nostra si era rotta e sbatteva avanti e indietro in modo terribile. Il soffitto e le pareti scricchiolavano, la nave emetteva rumori orribili e a volte vibrava violentemente, come se i motori stessero lottando contro le onde che si alzavano".

Un video postato online dall'account Twitter @crewcenter mostra acqua e oggetti che scorrono lungo i corridoi interni.

La Carnival Sunshine può accogliere 3.002 ospiti e 1.040 membri dell'equipaggio. La nave ha 14 livelli.

Jennifer Henderson, Barry Neild e Marnie Hunter della CNN hanno contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com