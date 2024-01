Opinione: L'intelligenza artificiale arriva per i giornalisti

Nota dell'editore: Seán O'Connor è professore di diritto e direttore del Center for Intellectual Property x Innovation Policy della George Mason University's Antonin Scalia Law School. Le opinioni espresse in questo commento sono proprie. Ulteriori opinioni alla CNN.

Seán O'Connor

Il New York Times sostiene quest'ultima tesi in una recente causa depositata presso il tribunale federale di Manhattan, unendosi ad altri creatori e proprietari di copyright che ora contestano l'uso delle loro opere da parte di società di intelligenza artificiale senza autorizzazione. I convenuti OpenAI e Microsoft Corp. risponderanno quasi certamente che l'addestramento di ChatGPT e di sistemi analoghi su milioni di opere del Times e di altri autori è un "uso corretto" ai sensi della legge.

In effetti, OpenAI ha già presentato una difesa da fair use in una mozione per respingere una causa separata in corso, intentata l'anno scorso dalla comica Sarah Silverman e da altri autori contro Meta presso la corte federale di San Francisco, basata su uno scenario simile in cui ChatGPT riproduceva porzioni sostanziali dei libri dopo essere stato addestrato su di essi. Sebbene la causa non sia andata particolarmente bene - il giudice ha recentemente accolto la mozione di Meta per respingere tutte le richieste di Silverman e altri, tranne una - si basava in gran parte su teorie diverse da quelle del caso del Times.

Alcuni accademici hanno sostenuto la teoria del "fair learning" per giustificare la riproduzione di materiali protetti da copyright all'ingrosso nei set di addestramento generativo dell'IA, in base all'analogia con gli esseri umani che riproducono privatamente opere protette da copyright per studiarle e imparare da esse, il che è generalmente considerato non violazione o fair use. Secondo il documento, però, questi risultati dell'intelligenza artificiale sono sostanzialmente simili a specifici articoli del Times. Questo uso è tutt'altro che corretto.

Senza la difesa del fair use, le aziende GenAI sono probabilmente responsabili di violazione del copyright. Questo dà al Times e ad altri editori sia il diritto di condividere i profitti che GenAI otterrà dai materiali degli editori, sia la possibilità di negoziare "guardrail" per il modo in cui i loro materiali vengono utilizzati o finiscono negli output di GenAI.

In risposta alla querela del Times, un portavoce di Open AI ha dichiarato che l'azienda tecnologica rispetta i diritti dei creatori e dei proprietari di contenuti e sta lavorando con loro per garantire che beneficino della tecnologia AI e dei nuovi modelli di guadagno: "Le nostre conversazioni con il New York Times sono state produttive e si sono mosse in modo costruttivo, quindi siamo sorpresi e delusi da questo sviluppo. Speriamo di trovare un modo reciprocamente vantaggioso di lavorare insieme, come stiamo facendo con molti altri editori". Microsoft non ha risposto a una richiesta di commento sulla causa.

Quando gli studenti di arte copiano la "Monna Lisa", cercano di capire come Leonardo da Vinci ha realizzato la sua visione artistica. Il loro obiettivo è quello di sviluppare strumenti per esprimere la propria visione, con il proprio stile originale, non di duplicare pedissequamente lo stile di un altro.

OpenAI e i suoi simili, invece, progettano i loro sistemi di IA generativa per replicare le creazioni e gli stili umani esistenti. L'IA generativa si chiama così per i testi, le immagini e le altre espressioni create in risposta alle richieste degli utenti.

Ho analizzato questo modello di business nel contesto della musica. Applicazioni come Jukebox e MuseNet - altri due progetti OpenAI - promuovono la loro capacità di creare "nuove" opere nello stile di artisti e compositori specificamente indicati. Non è chiaro se ci sia un gioco lungo che si rivolga invece alla generazione di prodotti unici.

Nei giorni migliori, l'industria nascente promuove la visione di uno strumento che aiuta gli esseri umani a creare opere distintive. Al momento, però, l'intelligenza artificiale generativa si limita a fare mashup di stili esistenti (in parte, perché i sistemi devono essere addestrati su materiali già esistenti).

La creatività innovativa non è solo una rielaborazione degli attuali input stilistici, dove ognuno di essi rimane riconoscibile. Si tratta invece di una creazione stilistica completamente nuova che accenna solo alle sue influenze. "Frank Sinatra che canta una canzone di Ed Sheeran", come generato dagli attuali sistemi di intelligenza artificiale generativa, suonerebbe proprio come descritto nel titolo. L'ascoltatore sentirebbe la voce di Sinatra come se stesse cantando una cover di una canzone di Ed Sheeran, ovvero il tipo di melodie, cambi di accordi e fraseggi che caratterizzano le canzoni di Sheeran, anche se non si tratta di una vera canzone di Sheeran.

Al contrario, quando i musicisti umani creano il loro nuovo stile partendo dagli stili di altri musicisti che ammirano ed emulano, il risultato non suona come una delle loro influenze che canta la canzone di un'altra influenza. Per esempio, la cantautrice Brandi Carlile è stata famosa per la profonda influenza esercitata sul suo stile da artisti precedenti, come Joni Mitchell ed Elton John. Tuttavia, ad eccezione dei casi in cui Carlile ha effettivamente coverizzato una canzone di Joni o di Elton, le sue canzoni originali non assomigliano direttamente allo stile esecutivo o compositivo dei suoi due idoli. Quindi, i risultati ottenuti da esseri umani abili e creativi suonano come qualcosa di nuovo, mentre i risultati ottenuti dall'IA suonano come una maldestra giustapposizione del lavoro dei diversi esseri umani su cui è stata addestrata.

Nei suoi giorni peggiori, l'industria dell'IA generativa sembra intenzionata a sostituire del tutto la creatività umana. I sistemi di IA sforneranno nuove opere sulla base dei loro stessi suggerimenti interni, su scala per tutti i gusti e per tutti i budget. Può emergere un'estetica di valore o un nuovo stile autentico da tutto ciò?

Quando si parla di notizie, ci si può chiedere: le notizie non sono "solo fatti"? E, secondo la legge sul copyright, i fatti non sono proteggibili. Inoltre, se il testo è "funzionale", come una ricetta, non è nemmeno tutelabile. Tuttavia, anche se l'informazione giornalistica è meramente fattuale e funzionale, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1918 nella causa International News Service v. Associated Press continua a ritenere che sia un'appropriazione indebita la riproduzione immediata di notizie non protette da copyright.

Allo stesso tempo, il giornalismo non è "solo fatti". È anche narrazione. I lettori desiderano punti di vista e analisi penetranti e originali, il tutto racchiuso in passaggi dallo stile accattivante. In alcuni casi, gli stili che infrangono le norme, come il "gonzo journalism" di Hunter S. Thompson, possono persino offrire ai lettori un modo nuovo di comprendere gli eventi mondiali.

L'intelligenza artificiale generativa è intenzionalmente impostata per replicare lo stile di giornalisti affermati. In questo modo, l'AI genera le qualità che i lettori si aspettano da notizie e commenti. In pratica, ciò significa anche che l'IA generativa produce testo non solo nello stile di scrittori noti, ma anche riproducendo esattamente i passaggi pubblicati in precedenza. La denuncia del Times documenta una serie di questi casi.

La riproduzione da parte dell'intelligenza artificiale generativa di notizie e commenti pubblicati in precedenza può essere un uso corretto? Non credo. Alcuni giornalisti diventano più letti di altri non solo perché pubblicano per primi o hanno intuizioni migliori, ma anche perché esprimono bene le loro idee. Quando l'IA generativa si basa su questi successi stilistici, non supera il test in quattro parti previsto dalla legge per il fair use: scopo e carattere dell'uso (ad esempio, commerciale o non commerciale); natura dell'opera protetta da copyright; quantità e consistenza della parte utilizzata rispetto all'opera complessiva; effetto dell'uso sul mercato dell'originale. I tribunali spesso utilizzano il test dell'"uso trasformativo" come abbreviazione di alcuni o tutti questi fattori. L'opera presunta oggetto di violazione utilizza le porzioni riprodotte in modo diverso rispetto all'opera originale?

L'uso di Generative AI non è "trasformativo" in quanto non commenta o critica la storia originale o la sposta su un mezzo, uno scopo o un contesto diverso. Si tratta invece di riprodurre parti sostanziali di un'opera altrui semplicemente per competere negli stessi canali di mercato dell'originale.

Ancora più problematico per un mondo inondato di disinformazione, l'IA generativa "allucina" le storie facendole apparire come provenienti da pubblicazioni legittime di testate giornalistiche rispettate. "Allucinazione" è il nome che si dà a quando l'IA generativa crea fatti e storie che non esistono o che sono stati alterati fino a diventare falsi, ma li presenta in modo convincente (ad esempio, presenta una citazione legale che corrisponde al formato tecnico, ma in realtà non esiste un caso simile). In questo modo, l'IA generativa viola i diritti di marchio e attribuisce erroneamente storie e idee.

In definitiva, l'IA generativa è impegnata esattamente nell'opposto di ciò che l'apprendimento umano dovrebbe raggiungere. Invece di padroneggiare gli stili di altri esperti per svilupparne di nuovi e migliori, è un tubo serpeggiante che si agita in modo incontrollato, vomitando sequenze sconsiderate di testo basate esclusivamente sulla probabilità che una parola venga dopo l'altra nell'espressione umana.

Le espressioni ponderate di abili creatori umani sono state cooptate in un'esecrabile pompa di inanità che minaccia di mettere a repentaglio non solo le industrie creative, ma anche la democrazia e il nostro stesso senso della verità e della realtà. Sebbene la violazione del copyright possa sembrare l'ultima delle nostre preoccupazioni, l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale è il miglior inizio per limitare l'IA generativa per il bene dell'umanità.

Fonte: edition.cnn.com