Niente cuscini, niente pasti caldi: Le compagnie aeree adottano misure preventive contro il coronavirus

La compagnia di bandiera di Hong Kong Cathay Pacific ha annunciato che non offrirà più asciugamani caldi, cuscini, coperte e riviste ai passeggeri dei voli Cathay Pacific e della controllata Cathay Dragon da e per la Cina continentale.

Saranno sospesi anche i servizi di carrello e le vendite a bordo.

I passeggeri che viaggiano nelle classi premium economy ed economy riceveranno snack caldi a mano serviti in un sacchetto monouso, invece dei soliti pasti caldi su vassoio.

Invece di ricevere ogni piatto servito singolarmente, i passeggeri in classe business e prima riceveranno pasti a più portate serviti in un unico vassoio.

"Questi cambiamenti ci permetteranno di garantire una maggiore protezione ai nostri clienti e all'equipaggio, continuando allo stesso tempo a offrire un'esperienza di volo soddisfacente ai passeggeri", si legge nel comunicato ufficiale di Cathay Pacific.

Secondo i dati di volo dell'aeroporto di Hong Kong, il 30 gennaio Cathay Pacific/Cathay Dragon ha operato 55 voli di linea verso la Cina continentale.

Altre compagnie aeree stanno adottando misure simili per ridurre il contatto tra i membri dell'equipaggio e i viaggiatori.

Hong Kong Airlines ha anche smesso di offrire coperte e cuscini per tutte le classi sui voli da e per la Cina continentale.

Ai passeggeri non saranno offerti nemmeno frutta secca mista, pane o bevande calde sui voli. L'intrattenimento a bordo sarà limitato ai giornali e ai materiali di lettura all'interno della tasca del sedile.

Il personale di bordo indossa maschere e guanti

La Thailandia ha registrato 14 casi di malattia, il numero più alto al di fuori della Cina.

Thai Airways - insieme alla controllata THAI Smile - ha dichiarato in un briefing per i media martedì che il suo personale di bordo indosserà maschere e guanti sui voli in aree ad alto rischio.

Tutti gli aerei, compresa la cabina di pilotaggio, saranno sottoposti a un periodo di disinfezione di 45 minuti dopo il ritorno dalla Cina continentale. Alcune parti degli aerei, tra cui i sedili dei passeggeri, le tasche e i sistemi di intrattenimento a bordo, saranno sottoposti a una pulizia profonda.

Altre misure per prevenire la diffusione del coronavirus includono lo screening dei passeggeri per individuare eventuali sintomi sia a terra che durante il volo.

Lagiapponese All Nippon Airways, la più grande compagnia aerea del Paese, ha inoltre comunicato ai passeggeri sul proprio sito web che il personale dei voli verso le città cinesi, tra cui Pechino e Shanghai, indosserà delle mascherine.

"Alla luce dell'elevato numero di persone che le indossano, gli assistenti di cabina che lavorano sui voli hanno indossato le maschere a bordo per rassicurare i passeggeri che utilizzano i nostri servizi", si legge nell'avviso.

Voli cancellati e ridotti

Sebbene tutte le compagnie aeree abbiano cancellato i voli da e per Wuhan, che è sotto sequestro, alcune compagnie hanno fatto un ulteriore passo avanti cancellando o riducendo i voli verso altre grandi città della Cina.

Il vettore statunitense United Airlines ha annunciato martedì di aver cancellato i voli dal 1° all'8 febbraio tra gli hub statunitensi e Pechino, Hong Kong e Shanghai.

British Airways ha sospeso tutti i voli diretti tra la Gran Bretagna e la Cina a partire da mercoledì.

Tra le altre compagnie aeree che hanno temporaneamente sospeso i voli verso la Cina figurano Lufthansa, Air France, Turkish Airlines, Lion Air, EgyptAir e Air Canada.

Nel frattempo, compagnie aeree come AirAsia, Singapore Airlines, Finnair, China Airlines, EVA Airways e Silk Air hanno annunciato che ridurranno la capacità su rotte selezionate verso la Cina.

Molte compagnie aeree hanno offerto l'esonero dalle tasse di cambio o la possibilità di cancellare il volo per ottenere un credito su un volo futuro.

I viaggiatori con voli imminenti dovrebbero informarsi presso le proprie compagnie aeree e cercare gli avvisi pubblicati sui siti web dei vettori.

Marnie Hunter e Kocha Olarn della CNN hanno contribuito al servizio.

Fonte: edition.cnn.com