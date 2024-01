Le compagnie aeree più puntuali del mondo per il 2023

Quindi, quando c'è la possibilità di celebrare qualcosa di buono nel mondo dell'aviazione, bisogna guardarlo.

La società di analisi dell'aviazione Cirium ha snocciolato i numeri per rivelare quali sono le compagnie aeree e gli aeroporti di tutto il mondo con i migliori indici di puntualità. Non importa in quale parte del mondo viviate - o stiate pianificando di andare - queste statistiche fanno sperare che il vostro prossimo viaggio possa filare liscio come l'olio.

Volare alto

Sebbene Cirium abbia premiato i vincitori in diversi continenti, il premio complessivo per la Compagnia aerea più puntuale è stato vinto da Avianca, la compagnia di bandiera colombiana. Solitamente caratterizzata da una A minuscola all'inizio, fa parte della rete Star Alliance.

Mentre Avianca ha ottenuto il riconoscimento generale, la compagnia aerea che si è aggiudicata il titolo di più puntuale in Sud America è stata Copa, la compagnia di bandiera di Panama.

La compagnia aerea più puntuale in Asia è stata la giapponese All Nippon Airways (ANA). In Nord America è stata Delta Air Lines, mentre Iberia Express ha vinto il titolo per l'Europa. La compagnia aerea più puntuale in Medio Oriente e Africa è stata Oman Air, che ha festeggiato il suo 30° compleanno nel 2023.

Tuttavia, scavando un po' più a fondo nei dati emerge un ritratto più variegato degli aerei puntuali.

Per stilare la classifica, Cirium ha preso in considerazione diversi fattori: arrivi in orario, voli tracciati e voli totali effettuati. Secondo l'analisi di Cirium, Avianca ha registrato l'85,73% di arrivi puntuali su 213.039 voli totali.

Nel frattempo, due compagnie aeree con sede negli Stati Uniti - Delta e American Airlines - hanno superato di gran lunga il resto della lista in termini di voli totali. Delta ha fatto decollare 1.635.486 voli nel 2023, con un tasso di arrivi puntuali dell'84,72%; American è stata responsabile di 1.998.844 voli con un record di arrivi puntuali dell'80,61%.

Hanno ottenuto ottimi risultati anche Qatar Airways (85,11%) e Japan Airlines (82,58%).

Per David White, direttore senior delle iniziative avanzate di Cirium, il 2023 è stato un anno di resilienza per il settore aereo dopo essere stato colpito dalla pandemia.

"Nonostante le sfide, le principali compagnie aeree sono riuscite a concludere l'anno con prestazioni impressionanti in termini di puntualità", ha dichiarato White in un comunicato.

Cirium ha anche sottolineato le compagnie aeree più piccole e low-cost. I primi cinque sono stati Safair (Sudafrica), Azul (Brasile), Hong Kong Express, JetStar Japan e Iberia Express (Spagna).

Il rapporto completo ha anche sottolineato che non tutti i ritardi sono colpa della compagnia aerea stessa. Anche le condizioni meteorologiche, il traffico aeroportuale e i problemi di personale possono essere fattori determinanti.

Premi per gli aeroporti

Secondo Cirium, il miglior aeroporto al mondo per puntualità nel 2023 è stato Minneapolis-St Paul (MSP) in Minnesota.

L'aeroporto di medie dimensioni più puntuale è stato l'Osaka International (ITM) in Giappone. Tuttavia, questo non è l'hub aereo principale di Osaka, poiché la maggior parte dei visitatori internazionali arriva attraverso l'aeroporto internazionale di Kansai (KIX), a circa un'ora dalla città.

L'Osaka International, chiamato anche Itami, è un aeroporto più piccolo che, nonostante il nome, funge da hub nazionale del Paese.

Il vincitore nella categoria dei piccoli aeroporti è stato l'Aeroporto Internazionale Mariscal Sucre (UIO), che serve Quito, in Ecuador.

Fonte: edition.cnn.com