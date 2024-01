L'alligatore salvato con la metà superiore della mascella mancante trova una nuova casa a Gatorland, Florida

L'animale è stato portato sabato a Gatorland, un parco di alligatori a Orlando, dove un veterinario sta "effettuando un esame completo dell'alligatore e il team si sta dedicando alla sua completa cura al parco", ha detto il parco lunedì in una dichiarazione alla CNN.

Il cacciatore che ha portato l'alligatore a Gatorland ritiene che l'animale "sia stato forse ferito dall'elica di una barca e sia sopravvissuto", ha aggiunto la dichiarazione.

Gatorland non ha fornito nuovi dettagli sull'alligatore lunedì, ma in un post su Facebook di sabato ha detto che il personale del parco "la sorveglierà da vicino per i prossimi giorni, concentrandosi su come farla mangiare in un ambiente privo di stress in modo che possa godersi la sua nuova casa per sempre qui nel Paradiso degli Alligatori".

L'alligatore non aveva "praticamente nessuna possibilità di sopravvivere".

Savannah Boan, coordinatrice dell'arricchimento dei coccodrilli a Gatorland, ha dichiarato in un video pubblicato sabato su Facebook che la ferita sembrava vecchia e che l'animale sarebbe stato messo in quarantena.

L'alligatore "non aveva praticamente alcuna possibilità di sopravvivere in natura con una ferita così grave", ha aggiunto il parco.

L'alligatore è stato salvato giovedì sera in Florida dopo essere stato visto con la mascella superiore tagliata al Wilson's Landing Park di Sanford a fine agosto e le sue foto sono circolate sui social media.

Su Facebook, Gatorland chiede aiuto per dare un nome all'alligatore.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com